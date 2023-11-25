Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси

Культура вторичного потребления одежды — локальная особенность Тбилиси. Здесь много классных винтажных магазинов и секонд-хендов. Для нашей лёгкой дружеской прогулки мы отобрали 5 мест с лучшим ассортиментом и самобытным интерьером. За 4 часа вы сможете купить небанальные вещи под ваш запрос, получите полноценные консультации стилистов и поближе узнаете современный Тбилиси.

Описание

Что вас ожидает

Поиск сокровищ! В зависимости от выбранного вами дня прогулки мы отправимся на шопинг по левому или правому берегу реки Кура. В любом случае по плану у нас 5 магазинов и остановка на кофе. Вот пара мест для примера: просторный атмосферный винтажный магазин, который прячется в традиционном грузинском дворике — эстетично, фотогенично, с большим выбором; небольшой магазин в районе Вера с винтажными украшениями и актуальными вещами, которые легко интегрировать в гардероб.

Консультации стилистов. Мы не просто покажем вам локации, но поможем подобрать вещи под ваш запрос и подскажем, на что обратить внимание. Расскажем, что с чем сочетать, поделимся личными фишками, ответим на вопросы.

Кому подойдёт прогулка

Тем, кто любит шопинг и необычную одежду, но устал от масс-маркета и быстрой моды. Тем, кто хочет познакомиться с Тбилиси через локальную особенность, узнать про персональный стиль, примерить яркие образы.

Прогулка не подойдёт желающим собрать базовый гардероб или одеться с ног до головы. И будет интереснее девушкам, так как ассортимент

Организационные детали