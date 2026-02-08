Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси

Культура вторичного потребления одежды - это уникальная черта Тбилиси. В рамках экскурсии участники посетят пять тщательно отобранных винтажных магазинов, где смогут найти необычные вещи и получить консультации стилистов. Прогулка проходит по живописным районам города, включая остановку на кофе. Это отличная возможность для любителей шопинга и необычной одежды познакомиться с современным Тбилиси

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Поиск сокровищ! В зависимости от выбранного вами дня прогулки, мы отправимся на шопинг по левому или правому берегу реки Кура. В любом случае по плану у нас 5 магазинов и остановка на кофе. Вот пара мест для примера: просторный атмосферный винтажный магазин, который прячется в традиционном грузинском дворике — эстетично, фотогенично, с большим выбором; небольшой магазин в районе Вера с винтажными украшениями и актуальными вещами, которые легко интегрировать в гардероб.

Консультации стилистов. Мы не просто покажем вам локации, но поможем подобрать вещи под ваш запрос и подскажем, на что обратить внимание. Расскажем, что с чем сочетать, поделимся личными фишками, ответим на вопросы.

Кому подойдёт прогулка

Тем, кто любит шопинг и необычную одежду, но устал от масс-маркета и быстрой моды. Тем, кто хочет познакомиться с Тбилиси через локальную особенность, узнать про персональный стиль, примерить яркие образы.

Прогулка не подойдёт желающим собрать базовый гардероб или одеться с ног до головы. И будет интереснее девушкам, так как ассортимент мужской одежды уже.

Организационные детали