Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси

Групповая экскурсия в Тбилиси

Отправиться на поиски необычной одежды и аксессуаров в компании стилистов

Культура вторичного потребления одежды — локальная особенность Тбилиси. Здесь много классных винтажных магазинов и секонд-хендов.

Для нашей лёгкой дружеской прогулки мы отобрали 5 мест с лучшим ассортиментом и самобытным интерьером.

За 4 часа вы сможете купить небанальные вещи под ваш запрос, получите полноценные консультации стилистов и поближе узнаете современный Тбилиси.
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Ближайшие даты:
25
ноя
29
ноя
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дек
6
дек
9
дек
13
дек
16
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Поиск сокровищ! В зависимости от выбранного вами дня прогулки мы отправимся на шопинг по левому или правому берегу реки Кура. В любом случае по плану у нас 5 магазинов и остановка на кофе. Вот пара мест для примера: просторный атмосферный винтажный магазин, который прячется в традиционном грузинском дворике — эстетично, фотогенично, с большим выбором; небольшой магазин в районе Вера с винтажными украшениями и актуальными вещами, которые легко интегрировать в гардероб.

Консультации стилистов. Мы не просто покажем вам локации, но поможем подобрать вещи под ваш запрос и подскажем, на что обратить внимание. Расскажем, что с чем сочетать, поделимся личными фишками, ответим на вопросы.

Кому подойдёт прогулка

  • Тем, кто любит шопинг и необычную одежду, но устал от масс-маркета и быстрой моды. Тем, кто хочет познакомиться с Тбилиси через локальную особенность, узнать про персональный стиль, примерить яркие образы.
  • Прогулка не подойдёт желающим собрать базовый гардероб или одеться с ног до головы. И будет интереснее девушкам, так как ассортимент

Организационные детали

  • По средам мы гуляем по правому берегу Куры в районе Чугурети, по субботам — по левому берегу, из района Вера в сторону центра
  • В процессе мы остановимся отдохнуть в кафе: напитки и питание оплачиваются отдельно
  • Покупки в магазинах вовсе не обязательны, но как показывает опыт, на каждой прогулке они случаются:)
  • В некоторых магазинах нам могут встретиться котики, учитывайте это, если у вас аллергия

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
зависит от маршрута: по средам - в районе памятника Вахтангу Бочоришвили, по субботам - в сквере Тараса Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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