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Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси

Увлекательная прогулка по винтажным магазинам Тбилиси. Откройте для себя стильные находки и получите советы от профессиональных стилистов
Культура вторичного потребления одежды - это уникальная черта Тбилиси.

В рамках экскурсии участники посетят пять тщательно отобранных винтажных магазинов, где смогут найти необычные вещи и получить консультации стилистов. Прогулка проходит по живописным районам города, включая остановку на кофе.

Это отличная возможность для любителей шопинга и необычной одежды познакомиться с современным Тбилиси
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Уникальные винтажные находки
  • 👗 Консультации профессиональных стилистов
  • ☕ Остановка на кофе в уютном кафе
  • 📸 Фотогеничные локации для фото
  • 🎨 Погружение в культуру Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси

Что можно увидеть

  • Винтажные магазины
  • Район Вера

Описание экскурсии

Поиск сокровищ! В зависимости от выбранного вами дня прогулки, мы отправимся на шопинг по левому или правому берегу реки Кура. В любом случае по плану у нас 5 магазинов и остановка на кофе. Вот пара мест для примера: просторный атмосферный винтажный магазин, который прячется в традиционном грузинском дворике — эстетично, фотогенично, с большим выбором; небольшой магазин в районе Вера с винтажными украшениями и актуальными вещами, которые легко интегрировать в гардероб.

Консультации стилистов. Мы не просто покажем вам локации, но поможем подобрать вещи под ваш запрос и подскажем, на что обратить внимание. Расскажем, что с чем сочетать, поделимся личными фишками, ответим на вопросы.

Кому подойдёт прогулка

  • Тем, кто любит шопинг и необычную одежду, но устал от масс-маркета и быстрой моды. Тем, кто хочет познакомиться с Тбилиси через локальную особенность, узнать про персональный стиль, примерить яркие образы.
  • Прогулка не подойдёт желающим собрать базовый гардероб или одеться с ног до головы. И будет интереснее девушкам, так как ассортимент мужской одежды уже.

Организационные детали

  • По средам мы гуляем по левому берегу Куры в районе Чугурети, по субботам — по правому берегу, из района Вера в сторону центра
  • В процессе мы остановимся отдохнуть в кафе: напитки и питание оплачиваются отдельно
  • Покупки в магазинах вовсе не обязательны, но как показывает опыт, на каждой прогулке они случаются:)
  • В некоторых магазинах нам могут встретиться котики, учитывайте это, если у вас аллергия

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€40
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В зависити от маршрута: в районе памятника Вахтангу Бочоришвили или в сквере Тараса Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 42 туристов
Привет! Меня зовут Юлия, и я провожу увлекательные прогулки по винтажным магазинам Тбилиси. Я — персональный стилист, и моя страсть — необычная и уникальная одежда. Раньше я не была поклонницей
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винтажа, но после переезда в Тбилиси меня по-настоящему вдохновили винтажные магазины. Я подумала, что эта тема интересна не только мне, и решила создать тур по винтажкам. Это путешествие, которое подарит вам не только уникальные покупки, но и вдохновение для создания интересных и стильных образов. Во время прогулки мы не только познакомимся с лучшими винтажными магазинами города, но и подберем для вас идеальные сочетания, расскажем, с чем можно носить те или иные вещи, чтобы они стали настоящими акцентами в вашем гардеробе. Вам предстоит не просто шопинг, а прогулка в приятной компании, где можно будет поделиться множеством интересных идей и просто насладиться атмосферой старого Тбилиси. Откройте для себя мир винтажа в самом сердце города!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Елена
Лучшая экскурсия ever!
Юлия чудесный человек, прекрасный специалист и такой внимательный и заботливый советчик! Все рекомендации в цель, все недочеты, что мы сами могли бы пропустить, нам указали. Брала экскурсию как
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подарок парню на др) остались в полном восторге - ушли с уловом!
Но! даже если бы ничего не купили - местный атураж безусловно стоил бы прогулки и потраченных сил! все магазины, что показала Юлия были своего рода эстетическими аттракционами)
Огромное спасибо! Будем снова в Тбилиси - с удовольствием пошопимся вместе ещё!
STRONG RECORDED!!

Лучшая экскурсия ever!
Лучшая экскурсия ever!
Лучшая экскурсия ever!
Лучшая экскурсия ever!
Лучшая экскурсия ever!
Лучшая экскурсия ever!
Лучшая экскурсия ever!
Лучшая экскурсия ever!
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О
Спасибо Юлии за чудесную прогулку, самостоятельно найти действительно интересные винтажные магазины сложно, мы в комфортным ритме прошли по классным местам. Только приятные впечатления, Юлия окажет помощь и с выбором, и с переводом, если он нужен, и посоветует, на что стоит обратить внимание. Для интересующихся модой и винтажом - прекрасный выбор экскурсии.
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Татьяна
Шопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые просто так не найти. Очень интересно. Где-то можно найти необычные вещи, где-то посмотреть атмосферные интерьеры,
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где-то просто примерить новый для себя образ) еще мы захватили магазины грузинских дизайнеров и это какой-то стильный стиль. Советую на шопинг взять побольше денег, потому что здесь особенная одежда. А с Анной вы подберете себе незабываемые образы!

Шопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые просто
Шопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые просто
Шопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые просто
Шопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые просто
Шопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые просто
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Маргарита
Отличная экскурсия с разнообразными винтажками. Любите с азартом покопаться? Вы по адресу. Готовьтесь выходить на охоту. 😅 Мой незабываемый улов(помимо парочки базовых вещей):
1. Винтажная куртка люксового ГДРовского бренда Exquisit.
2. Очки берлинского бренда Mykita.
Редкие вещи по невероятно приятным ценам.

Отдельно отмечу, что с Юлией было очень комфортно в процессе экскурсии, а так же было приятно пообщаться о трендах.
Спасибо!❤️ Все возможные рекомендации.
Отличная экскурсия с разнообразными винтажками. Любите с азартом покопаться? Вы по адресу. Готовьтесь выходить на охоту.
Отличная экскурсия с разнообразными винтажками. Любите с азартом покопаться? Вы по адресу. Готовьтесь выходить на охоту.
Отличная экскурсия с разнообразными винтажками. Любите с азартом покопаться? Вы по адресу. Готовьтесь выходить на охоту.
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Юлия
Гуляли с Юлией, было интересно прогуляться по грузинской «фишечке»- винтажным магазинам.
Юлия отлично разбирается в теме моды, стиля и может сориентировать не только по винтажкам.
С Юлией было приятно, и мы даже неожиданно купили мужу жакет.
Так-же Юлия посоветовала нам отличный ресторан для ужина и полностью подстраивалась под нас в течении всей прогулки.
Гуляли с Юлией, было интересно прогуляться по грузинской «фишечке»- винтажным магазинам.
Гуляли с Юлией, было интересно прогуляться по грузинской «фишечке»- винтажным магазинам.
Гуляли с Юлией, было интересно прогуляться по грузинской «фишечке»- винтажным магазинам.
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Д
Нам очень понравилась экскурсия. Юля показала несколько винтажных магазинов. Они были разные по ценам и брендам с интересными интерьерами. Нас было 5 человек возрастом 17,17,21,45 и 50 лет и каждая нашла для себя одежду или аксессуары. Юля помогала нам в выборе и дала рекомендации по стилю по нашей просьбе. Также Юля, подсказала где вкусно покушать. Отлично провели время! Рекомендую!
Нам очень понравилась экскурсия. Юля показала несколько винтажных магазинов. Они были разные по ценам и брендам
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Входит в следующие категории Тбилиси

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