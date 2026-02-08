Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси

Культура вторичного потребления одежды - это уникальная черта Тбилиси.
В рамках экскурсии участники посетят пять тщательно отобранных винтажных магазинов, где смогут найти необычные вещи и получить консультации стилистов. Прогулка проходит по живописным районам города, включая остановку на кофе.
Это отличная возможность для любителей шопинга и необычной одежды познакомиться с современным Тбилиси
В рамках экскурсии участники посетят пять тщательно отобранных винтажных магазинов, где смогут найти необычные вещи и получить консультации стилистов. Прогулка проходит по живописным районам города, включая остановку на кофе.
Это отличная возможность для любителей шопинга и необычной одежды познакомиться с современным Тбилиси
5 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Уникальные винтажные находки
- 👗 Консультации профессиональных стилистов
- ☕ Остановка на кофе в уютном кафе
- 📸 Фотогеничные локации для фото
- 🎨 Погружение в культуру Тбилиси
Что можно увидеть
- Винтажные магазины
- Район Вера
Описание экскурсии
Поиск сокровищ! В зависимости от выбранного вами дня прогулки, мы отправимся на шопинг по левому или правому берегу реки Кура. В любом случае по плану у нас 5 магазинов и остановка на кофе. Вот пара мест для примера: просторный атмосферный винтажный магазин, который прячется в традиционном грузинском дворике — эстетично, фотогенично, с большим выбором; небольшой магазин в районе Вера с винтажными украшениями и актуальными вещами, которые легко интегрировать в гардероб.
Консультации стилистов. Мы не просто покажем вам локации, но поможем подобрать вещи под ваш запрос и подскажем, на что обратить внимание. Расскажем, что с чем сочетать, поделимся личными фишками, ответим на вопросы.
Кому подойдёт прогулка
- Тем, кто любит шопинг и необычную одежду, но устал от масс-маркета и быстрой моды. Тем, кто хочет познакомиться с Тбилиси через локальную особенность, узнать про персональный стиль, примерить яркие образы.
- Прогулка не подойдёт желающим собрать базовый гардероб или одеться с ног до головы. И будет интереснее девушкам, так как ассортимент мужской одежды уже.
Организационные детали
- По средам мы гуляем по левому берегу Куры в районе Чугурети, по субботам — по правому берегу, из района Вера в сторону центра
- В процессе мы остановимся отдохнуть в кафе: напитки и питание оплачиваются отдельно
- Покупки в магазинах вовсе не обязательны, но как показывает опыт, на каждой прогулке они случаются:)
- В некоторых магазинах нам могут встретиться котики, учитывайте это, если у вас аллергия
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В зависити от маршрута: в районе памятника Вахтангу Бочоришвили или в сквере Тараса Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 42 туристов
Привет! Меня зовут Юлия, и я провожу увлекательные прогулки по винтажным магазинам Тбилиси. Я — персональный стилист, и моя страсть — необычная и уникальная одежда. Раньше я не была поклонницей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лучшая экскурсия ever!
Юлия чудесный человек, прекрасный специалист и такой внимательный и заботливый советчик! Все рекомендации в цель, все недочеты, что мы сами могли бы пропустить, нам указали. Брала экскурсию как
Юлия чудесный человек, прекрасный специалист и такой внимательный и заботливый советчик! Все рекомендации в цель, все недочеты, что мы сами могли бы пропустить, нам указали. Брала экскурсию как
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О
Спасибо Юлии за чудесную прогулку, самостоятельно найти действительно интересные винтажные магазины сложно, мы в комфортным ритме прошли по классным местам. Только приятные впечатления, Юлия окажет помощь и с выбором, и с переводом, если он нужен, и посоветует, на что стоит обратить внимание. Для интересующихся модой и винтажом - прекрасный выбор экскурсии.
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Шопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые просто так не найти. Очень интересно. Где-то можно найти необычные вещи, где-то посмотреть атмосферные интерьеры,
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Отличная экскурсия с разнообразными винтажками. Любите с азартом покопаться? Вы по адресу. Готовьтесь выходить на охоту. 😅 Мой незабываемый улов(помимо парочки базовых вещей):
1. Винтажная куртка люксового ГДРовского бренда Exquisit.
2. Очки берлинского бренда Mykita.
Редкие вещи по невероятно приятным ценам.
Отдельно отмечу, что с Юлией было очень комфортно в процессе экскурсии, а так же было приятно пообщаться о трендах.
Спасибо!❤️ Все возможные рекомендации.
1. Винтажная куртка люксового ГДРовского бренда Exquisit.
2. Очки берлинского бренда Mykita.
Редкие вещи по невероятно приятным ценам.
Отдельно отмечу, что с Юлией было очень комфортно в процессе экскурсии, а так же было приятно пообщаться о трендах.
Спасибо!❤️ Все возможные рекомендации.
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Гуляли с Юлией, было интересно прогуляться по грузинской «фишечке»- винтажным магазинам.
Юлия отлично разбирается в теме моды, стиля и может сориентировать не только по винтажкам.
С Юлией было приятно, и мы даже неожиданно купили мужу жакет.
Так-же Юлия посоветовала нам отличный ресторан для ужина и полностью подстраивалась под нас в течении всей прогулки.
Юлия отлично разбирается в теме моды, стиля и может сориентировать не только по винтажкам.
С Юлией было приятно, и мы даже неожиданно купили мужу жакет.
Так-же Юлия посоветовала нам отличный ресторан для ужина и полностью подстраивалась под нас в течении всей прогулки.
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Д
Нам очень понравилась экскурсия. Юля показала несколько винтажных магазинов. Они были разные по ценам и брендам с интересными интерьерами. Нас было 5 человек возрастом 17,17,21,45 и 50 лет и каждая нашла для себя одежду или аксессуары. Юля помогала нам в выборе и дала рекомендации по стилю по нашей просьбе. Также Юля, подсказала где вкусно покушать. Отлично провели время! Рекомендую!
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Входит в следующие категории Тбилиси
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