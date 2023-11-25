Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси

Отправиться на поиски необычной одежды и аксессуаров в компании стилистов
Культура вторичного потребления одежды — локальная особенность Тбилиси. Здесь много классных винтажных магазинов и секонд-хендов.
Для нашей лёгкой дружеской прогулки мы отобрали 5 мест с лучшим ассортиментом и самобытным интерьером.
За 4 часа вы сможете купить небанальные вещи под ваш запрос, получите полноценные консультации стилистов и поближе узнаете современный Тбилиси.
Для нашей лёгкой дружеской прогулки мы отобрали 5 мест с лучшим ассортиментом и самобытным интерьером.
За 4 часа вы сможете купить небанальные вещи под ваш запрос, получите полноценные консультации стилистов и поближе узнаете современный Тбилиси.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
29
ноя
ноя
2
дек
дек
6
дек
дек
9
дек
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13
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дек
16
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дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Поиск сокровищ! В зависимости от выбранного вами дня прогулки мы отправимся на шопинг по левому или правому берегу реки Кура. В любом случае по плану у нас 5 магазинов и остановка на кофе. Вот пара мест для примера: просторный атмосферный винтажный магазин, который прячется в традиционном грузинском дворике — эстетично, фотогенично, с большим выбором; небольшой магазин в районе Вера с винтажными украшениями и актуальными вещами, которые легко интегрировать в гардероб.
Консультации стилистов. Мы не просто покажем вам локации, но поможем подобрать вещи под ваш запрос и подскажем, на что обратить внимание. Расскажем, что с чем сочетать, поделимся личными фишками, ответим на вопросы.
Кому подойдёт прогулка
- Тем, кто любит шопинг и необычную одежду, но устал от масс-маркета и быстрой моды. Тем, кто хочет познакомиться с Тбилиси через локальную особенность, узнать про персональный стиль, примерить яркие образы.
- Прогулка не подойдёт желающим собрать базовый гардероб или одеться с ног до головы. И будет интереснее девушкам, так как ассортимент
Организационные детали
- По средам мы гуляем по правому берегу Куры в районе Чугурети, по субботам — по левому берегу, из района Вера в сторону центра
- В процессе мы остановимся отдохнуть в кафе: напитки и питание оплачиваются отдельно
- Покупки в магазинах вовсе не обязательны, но как показывает опыт, на каждой прогулке они случаются:)
- В некоторых магазинах нам могут встретиться котики, учитывайте это, если у вас аллергия
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- зависит от маршрута: по средам - в районе памятника Вахтангу Бочоришвили, по субботам - в сквере Тараса Шевченко
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Тбилиси
Привет! Меня зовут Аня, и эти прогулки мы проводим вместе с моей коллегой Юлей. Мы стилисты, познакомились в Тбилиси и сошлись на почве любви к необычной одежде и новому для обеих городу. Вообще Тбилиси можно смело назвать столицей секонд-хендов и винтажных магазинов: их здесь огромное количество, на любой вкус и кошелек, каждый магазин пропитан особой атмосферой, в каждом неповторимый интерьер с необычными деталями. Мы решили, а вдруг эта тема интересна не только нам? Так возникла идея сделать тур по винтажкам — vintage explorer tbilisi, на котором мы не только проведём вас по самым интересным магазинам, но и поможем с выбором, подскажем, какие вещи обходить стороной, а на какие стоит обратить внимание. Вы узнаете, с чем можно сочетать понравившуюся вещь, а также обязательно получите удовольствие от прогулки и общения в приятной компании.
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