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Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
€36 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от €26 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от €108 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города в мини-группе и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€29 за человека
скидка
44%
Групповая
10 часов
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
Индивидуальная
4 часа
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
Увидеть архитектуру постсоветского брутализма и места, популярные среди тбилисцев
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €99 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€15 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
50€25 за человека
Индивидуальная
11 часов
В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
Отправиться в малоизвестный регион грузинских чеченцев и посетить душевное застолье в местной семье
Завтра в 10:30
9 июня в 09:00
€235 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим кварталам
Начало: около метро Руставели
13 июня в 08:30
27 июня в 08:30
от €75 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
«Каждое грузинское блюдо - это ПОЭМА».А.С. Пушкин
Начало: В районе метро Авлабари
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от €68 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€65 за человека
Билеты
4 часа
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от €250 за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Гастроквест по Тбилиси
Устроить вкусное приключение в грузинской столице
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€88 за человека
Индивидуальная
3 часа
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
Побывать на кулинарном мастер-классе от шефа и научиться пить из рога
Начало: В центре Старого города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от €55 за всё до 15 чел.
Групповая
7 часов
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Познакомиться с грузинским фольклором и традициями гостеприимства
Начало: В районе улицы Шардени
Расписание: ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
€180 за человека
Мини-группа
4 часа
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Отправиться на поиски необычной одежды и аксессуаров в компании стилистов
Начало: в зависити от маршрута: в районе памятника Вахтанг...
9 июня в 14:00
12 июня в 14:00
€27 за человека
Индивидуальная
4 часа
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
Экскурсия по Старому Тбилиси и походы в гости к местным семьям разных народностей
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
€100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном берегу
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
€70 за человека
скидка
60%
Фотопрогулка
1.5 часа
Тбилиси в объективе: фото-экскурсия с гидом-фотографом
Получите коллекцию ярких фотографий с экскурсии по Тбилиси, где каждый снимок расскажет уникальную историю
Начало: На улице самгебро 1
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
215€86 за человека
скидка
50%
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
150€75 за человека
Индивидуальная
10 часов
Грузинское застолье и рыбалка на горном озере (всё включено)
Провести день на живописном озере Тамариси, наслаждаясь идиллической природой и потрясающей едой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУколова6 июня 2024Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
- ААлия6 июня 2024Спасибо нашему гиду Георги за прекрасную прогулку по району Сололаки! Было интересно и увлекательно. Чувствуется, что Георги любит свой город
- ААлия5 июня 2024Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
- ННина5 июня 2024Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
- ММила5 июня 2024Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
- ВВладимир5 июня 2024Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который
- ССветлана3 июня 2024Great experience with super friendly Georgian family. We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes. During
- ддмитрий2 июня 2024Отличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкой.
- ННаталья2 июня 2024Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в маленькое путешествие с местным
- ССергей2 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гид Лиза интересно рассказывала. Маршрут хорошо продуман. Посетили, где пекут кахетинский хлеб, дегустировали вино и мед. Увидели монастырь Бодбе, прошлись вдоль крепостной стены в Сигнахи. Вино очень вкусное! Все очень красиво и интересно! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Почувствовать себя местным»
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