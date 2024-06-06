Почувствовать себя местным – экскурсии в Тбилиси

Найдено 24 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
36 за человека
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от 26 за человека
Кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4.5 часа
121 отзыв
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от 108 за всё до 6 чел.
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
34 отзыва
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города в мини-группе и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
50 за человека
Пьём вино и готовим грузинские блюда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
29 за человека
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
10 часов
43 отзыва
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3419 за человека
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
Увидеть архитектуру постсоветского брутализма и места, популярные среди тбилисцев
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 99 за всё до 10 чел.
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
60 за всё до 8 чел.
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
8 отзывов
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 за человека
Тбилиси, ты такой один
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5025 за человека
В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
Отправиться в малоизвестный регион грузинских чеченцев и посетить душевное застолье в местной семье
Завтра в 10:30
9 июня в 09:00
235 за всё до 6 чел.
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим кварталам
Начало: около метро Руставели
13 июня в 08:30
27 июня в 08:30
от 75 за всё до 15 чел.
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
«Каждое грузинское блюдо - это ПОЭМА».А.С. Пушкин
Начало: В районе метро Авлабари
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от 68 за всё до 8 чел.
День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
65 за человека
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Билеты
4 часа
1 отзыв
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 250 за всё до 5 чел.
Гастроквест по Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
2 отзыва
Гастроквест по Тбилиси
Устроить вкусное приключение в грузинской столице
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
88 за человека
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
Побывать на кулинарном мастер-классе от шефа и научиться пить из рога
Начало: В центре Старого города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 55 за всё до 15 чел.
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
1 отзыв
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Познакомиться с грузинским фольклором и традициями гостеприимства
Начало: В районе улицы Шардени
Расписание: ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
180 за человека
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
4 отзыва
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Отправиться на поиски необычной одежды и аксессуаров в компании стилистов
Начало: в зависити от маршрута: в районе памятника Вахтанг...
9 июня в 14:00
12 июня в 14:00
27 за человека
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
Экскурсия по Старому Тбилиси и походы в гости к местным семьям разных народностей
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
100 за человека
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном берегу
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
70 за человека
Тбилиси в объективе
🚶 Пешая
скидка
60%
Фотопрогулка
1.5 часа
Тбилиси в объективе: фото-экскурсия с гидом-фотографом
Получите коллекцию ярких фотографий с экскурсии по Тбилиси, где каждый снимок расскажет уникальную историю
Начало: На улице самгебро 1
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
21586 за человека
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15075 за человека
Грузинское застолье и рыбалка на горном озере (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Грузинское застолье и рыбалка на горном озере (всё включено)
Провести день на живописном озере Тамариси, наслаждаясь идиллической природой и потрясающей едой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Уколова
    6 июня 2024
    Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
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    впечатляющим! Экскурсия с вами стала настоящим путеводителем в мир этого города и я уверенна, что благодаря вам мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы гуляли самостоятельно) Ещё раз спасибо за незабываемый опыт знакомства с Грузией😊 Однозначно, ван лав❤️

    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌
  • А
    Алия
    6 июня 2024
    Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
    Спасибо нашему гиду Георги за прекрасную прогулку по району Сололаки! Было интересно и увлекательно. Чувствуется, что Георги любит свой город
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    и старается показать Тбилиси во всем многообразии! Чаепитие у Марины было душевным и теплым: все очень вкусно! Было интересно узнать про историю семьи, увидеть архивные фотографии, послушать рассказы Марины о жизни семьи. Рекомендую прогулку всем, кто хочет узнать город с необычной стороны!

  • А
    Алия
    5 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
    Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
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    хачапури по-мегрельски. Александр подробно рассказал о тонкостях приготовления грузинских блюд и о том, какие различия есть в кухнях разных регионов страны. Виктория показывала, как правильно раскатать тесто. В итоге все получилось очень вкусно! Во время мастер-класса дегустировали вино и чачу. Спасибо Александру и Виктории за радушный прием! Рекомендую мастер-класс всем, кто хочет научиться готовить вкусные грузинские блюда!

  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Тбилиси - увидеть и прочувствовать
    Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
  • М
    Мила
    5 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
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    с супругом,почувствовали такую теплоту. Показалось,что знакомы лет сто и просто заскочили пообедать. Вино,чача,хачапури,хингали и колорит грузинского народа,все это было. Советую пойти на этот курс. Получите море впечатлений. Мадлоба Света и Гия. Мы еще встретимся🙏

  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который
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    действительно знает историю своего народа и доносит ее до туристов!! Рекомендуем данную экскурсию все очень понравилось. И погуляли, и поели, и продeгустировали👍

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Great experience with super friendly Georgian family. We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes. During
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    cooking, we tasted several wines. Very tasty. At the end, we eat what we cook and it's was delicious. Gia and his wife Svetlana was great hosts. We received recipes what we cooked. Highly recommended this tour if you are looking something unique and authentic

    Great experience with super friendly Georgian family
  • д
    дмитрий
    2 июня 2024
    Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
    Отличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкой.
    Отличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкойОтличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкойОтличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкойОтличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкой
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Тбилиси - увидеть и прочувствовать
    Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в маленькое путешествие с местным
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    колоритом. Конечно, увидеть основные достопримечательности можно и самим, но в сопровождении гида это совсем по-другому: удобно составлен маршрут, узнаешь много нового и интересного, подмечаешь детали, окунаешься в традиции, и в итоге знакомишься с душой Тбилиси. В лёгкой непринуждённой форме мы посетили основные знаковые места Тбилиси и даже больше, и это всё за 3,5 часа. Впечатлений масса и остались самые тёплые воспоминания. Рекомендую от души!

    Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Экскурсия очень понравилась! Гид Лиза интересно рассказывала. Маршрут хорошо продуман. Посетили, где пекут кахетинский хлеб, дегустировали вино и мед. Увидели монастырь Бодбе, прошлись вдоль крепостной стены в Сигнахи. Вино очень вкусное! Все очень красиво и интересно! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
  2. Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
  3. Кулинарный мастер-класс
  4. Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
  5. Пьём вино и готовим грузинские блюда
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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