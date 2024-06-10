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и про юмор, чувства людей, свободу. Помогаю людям, которые впервые перед объективом, комфортно почувствовать себя в кадре. Отлично нахожу язык и знаю, как на съёмке раскрепостить любого человека вне зависимости от пола и возраста. Внимательно слушаю и воплощаю все ваши запросы. Снимаю для людей, готовых на необычные идеи. Я работаю не только в Тбилиси, а по всей Грузии. Со мной комфортно и весело, а в итоге вы получаете результат, который вам точно понравится.