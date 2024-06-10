Тбилиси — город с уютными улицами и красивыми пейзажами.
Я знаю много необычных фотомест на любой вкус: атмосферные парадные, старые переулки, архитектура 19 века в центре Тбилиси. Посоветую локации и подскажу, как выбрать одежду. В процессе съёмки помогу с позированием. При желании сниму вас на квадрокоптер.
Я знаю много необычных фотомест на любой вкус: атмосферные парадные, старые переулки, архитектура 19 века в центре Тбилиси. Посоветую локации и подскажу, как выбрать одежду. В процессе съёмки помогу с позированием. При желании сниму вас на квадрокоптер.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Вы можете выбрать один из маршрутов:
- район старого города — серные бани, набережная, храм Метехи
- площадь Гудиашвили с отреставрированными домами и подъём Батлеми с красивым видом на город
- парадная у Сухого моста и парк Дэда Эна
- улицы рядом с метро Марджанишвили с архитектурой 1850-х годов
- ботанический сад и канатная дорога
- парк Мтацминда
Также мы можем придумать маршрут индивидуально под ваш запрос. Я с удовольствием поделюсь уникальными, скрытыми от глаз и общего доступа местечками, накопленными за мой опыт съёмок в Тбилиси. В процессе фотосессии по вашему желанию могу рассказать о жизни в городе.
Организационные детали
- В стоимость входят фотосессия и съёмка на коптер
- В течение 14 дней вы получите от 50 фотографий с обработкой и ретушью. Вышлю вам ссылку на виртуальную галерею, где фото хранятся в течение 3 месяцев
- По запросу могу отдать все исходные фотографии
- Перед съёмкой советую хорошо выспаться, накануне не употреблять много алкоголя и солёного
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Иван, и я фотограф в Тбилиси. Мои кадры вне времени, с упором на эмоции людей. Люблю добавлять нотку рок-н-ролла. Я делаю фото не только про хорошую картинку, ноЗадать вопрос
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