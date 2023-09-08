Панкисское ущелье — место, где живут грузинские чеченцы «кистинцы». Здесь повсюду мечети, люди ходят в чеченской одежде, готовят местные блюда и говорят по-чеченски. Они стараются не смешиваться с грузинами и сохранять свои традиции. Вы познакомитесь с кистинской культурой и бытом самым правильном способом — на застолье в гостях у местной семьи!

Описание экскурсии

Интересные места по дороге

Вы прокатитесь по живописному Гомборскому перевалу и посетите древний православный монастырь Икалто, где учился поэт Шота Руставели. А также, по желанию, заедете в монастырь Алаверди с удивительными старинными фресками. Кроме того, мы покажем вам живописный водопад Ходори. Часть пути будет пролегать по винному краю Кахетия, поэтому вы увидите много старинных виноделен и аутентичных сосудов для вина «квеври».

Кистинское застолье

Мы отправимся в гости к чеченской семье — Циури и её сыну Аслану. Они очень гостеприимные, добрые и отзывчивые люди, которые примут вас как долгожданных гостей. Расскажут о себе и о том, как живут кистинцы. Циури приготовит для вас традиционные чеченские блюда: жижиг-галнаш (мясо на кости с клёцками), сискал (кукурузные лепёшки с творожным соусом), чепалгаш (лепёшки с творогом), чеченские хинкали и брусничный квас. На закуску будут натуральные овощи и сыры.

Организационные детали