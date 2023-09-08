Отправиться в малоизвестный регион грузинских чеченцев и посетить душевное застолье в местной семье
Вы познакомитесь с кистинской культурой и бытом самым правильном способом — на застолье в гостях у местной семьи!
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Описание
Что вас ожидает
Интересные места по дороге
Вы прокатитесь по живописному Гомборскому перевалу и посетите древний православный монастырь Икалто, где учился поэт Шота Руставели. А также, по желанию, заедете в монастырь Алаверди с удивительными старинными фресками. Кроме того, мы покажем вам живописный водопад Ходори. Часть пути будет пролегать по винному краю Кахетия, поэтому вы увидите много старинных виноделен и аутентичных сосудов для вина «квеври».
Кистинское застолье
Мы отправимся в гости к чеченской семье — Циури и её сыну Аслану. Они очень гостеприимные, добрые и отзывчивые люди, которые примут вас как долгожданных гостей. Расскажут о себе и о том, как живут кистинцы. Циури приготовит для вас традиционные чеченские блюда: жижиг-галнаш (мясо на кости с клёцками), сискал (кукурузные лепёшки с творожным соусом), чепалгаш (лепёшки с творогом), чеченские хинкали и брусничный квас. На закуску будут натуральные овощи и сыры.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на минивэне Mitsubishi Delica
- Обед не включен в стоимость — 35 лари с человека. Если вас меньше 4 человек, цена может немного измениться, уточняйте детали в личном сообщении.
- По запросу мы можем добавить в программу Этнографический музей
- Кофе-чай по дороге оплачиваются дополнительно (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Потрясающая локация, с красивой природой и очень теплыми людьми
Отдельное спасибо водителю - такую аккуратную езду не часто встретишь в Грузии