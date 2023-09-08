В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
Отправиться в малоизвестный регион грузинских чеченцев и посетить душевное застолье в местной семье
Панкисское ущелье — место, где живут грузинские чеченцы «кистинцы». Здесь повсюду мечети, люди ходят в чеченской одежде, готовят местные блюда и говорят по-чеченски. Они стараются не смешиваться с грузинами и сохранять свои традиции.
Вы познакомитесь с кистинской культурой и бытом самым правильном способом — на застолье в гостях у местной семьи!
Вы прокатитесь по живописному Гомборскому перевалу и посетите древний православный монастырь Икалто, где учился поэт Шота Руставели. А также, по желанию, заедете в монастырь Алаверди с удивительными старинными фресками. Кроме того, мы покажем вам живописный водопад Ходори. Часть пути будет пролегать по винному краю Кахетия, поэтому вы увидите много старинных виноделен и аутентичных сосудов для вина «квеври».
Кистинское застолье
Мы отправимся в гости к чеченской семье — Циури и её сыну Аслану. Они очень гостеприимные, добрые и отзывчивые люди, которые примут вас как долгожданных гостей. Расскажут о себе и о том, как живут кистинцы. Циури приготовит для вас традиционные чеченские блюда: жижиг-галнаш (мясо на кости с клёцками), сискал (кукурузные лепёшки с творожным соусом), чепалгаш (лепёшки с творогом), чеченские хинкали и брусничный квас. На закуску будут натуральные овощи и сыры.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на минивэне Mitsubishi Delica
Обед не включен в стоимость — 35 лари с человека. Если вас меньше 4 человек, цена может немного измениться, уточняйте детали в личном сообщении.
По запросу мы можем добавить в программу Этнографический музей
Кофе-чай по дороге оплачиваются дополнительно (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 104 туристов
Привет! Хотите сбежать от рутины и окунуться в мир незабываемых приключений? Мы команда опытных путешественников, которые с радостью помогут вам открыть для себя новые горизонты.
Мы влюблены в путешествия и знаем, читать дальшеуменьшить
как сделать их незабываемыми. Наша цель: позволить вам проникнуть глубоко в культуру, историю и искусство страны, сделать ваше путешествие весёлым, зажигательным и легким. Мы тщательно продумываем маршруты, выбираем комфортабельные отели и подбираем опытных гидов. Проводим туры в Грузии, Японии, Южной Корее, Китае, Турции, на Филиппинах и в Мьянме. Открывая мир, открываешь себя!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Очень аутентичное и необычное место для Грузии - уголок с очень богатой и насыщенной историей Потрясающая локация, с красивой природой и очень теплыми людьми Отдельное спасибо водителю - такую аккуратную езду не часто встретишь в Грузии
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