Шопинг в Тбилиси

Найдено 5 экскурсий в категории «Шопинг» в Тбилиси, цены от €25, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
55 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«История древнего торгового пути»
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«Побываете на Мейдан-базаре со знающим язык и лучшие прилавки человеком — комфортный шопинг обеспечен»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
По рынкам Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
По рынкам Тбилиси
Окунуться в шумную жизнь самых колоритных торговых точек города
«Продуктовый рынок: мы посетим центральный «Дезертирский рынок»»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
от 140 за всё до 6 чел.
День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
«Вы позавтракаете в гостях у тбилисцев, отыщете вкусности на гастро-базаре и сокровища на блошином рынке, пообедаете и полюбуетесь символами города»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
65 за человека
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
4 отзыва
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Отправиться на поиски необычной одежды и аксессуаров в компании стилистов
Начало: в зависити от маршрута: в районе памятника Вахтанг...
«В зависимости от выбранного вами дня прогулки, мы отправимся на шопинг по левому или правому берегу реки Кура»
9 июня в 14:00
12 июня в 14:00
27 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Путешествие по Военно-Грузинской дороге
    Спасибо Зурабу за неповторимые впечатления от красот Грузии, за интересный рассказ об истории Грузии, за эрудицию и юмор, отдельная благодарность за тосты. Рекомендую всем экскурсии с Зурабом.
    Спасибо Зурабу за неповторимые впечатления от красот Грузии, за интересный рассказ об истории Грузии, за эрудицию
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Что же сказать про экскурсию… Начну с того, что у нас был лучший гид Тбилиси, а, возможно, и Грузии - Ливани.
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    Этот остроумный, обаятельный, добрый и несомненно профессиональный человек показал нам великолепие столицы, прекрасные парадные, рассказал интересные истории "не по бумажке", что очень привлекало нас - слушателей. Колоритно для меня было то, что с гидом и с нами все здоровались) это располагало к душевной прогулке. Так же "гвоздем" экскурсии для нас стало то, что мы постоянно что-то если и пили… Идешь по улочкам Тбилиси, слушаешь прекрасного гида, ешь шоти и запиваешь это вином) ну красота, не так ли? Спасибо Ливани. Он нас так сблизил с группой, что мы потом все отправились есть хинкали) Советую.

  • В
    Вадим
    13 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Хочу выразить огромную благодарность организатором, был в восторге от приема! это была моя первая экскурсия по Тбилиси и я не ошибся, что выбрал именно это! супер прогулка, увидели почти все и гид прекрасно рассказывал, очень рекомендую! спасибо еще раз!
  • Р
    Руслан
    11 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Спасибо за удовольствие! За грузинский радушный приём и за профессиональную и познавательную экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    13 апреля 2024
    Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
    Шопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые просто так не найти. Очень
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    интересно. Где-то можно найти необычные вещи, где-то посмотреть атмосферные интерьеры, где-то просто примерить новый для себя образ) еще мы захватили магазины грузинских дизайнеров и это какой-то стильный стиль. Советую на шопинг взять побольше денег, потому что здесь особенная одежда. А с Анной вы подберете себе незабываемые образы!

    Шопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые простоШопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые простоШопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые простоШопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые простоШопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые просто
  • Я
    Янина
    22 марта 2024
    День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
    Мы сегодня действительно нашли свой грузинский элемент счастья! Очень рады знакомству с гидом Бакари и Мариной - гостеприимной хозяйкой уникальной
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    квартиры, накормившей нас вкуснейшим грузинским обедом, очень милой, обаятельной женщиной. Признаюсь, вкуснее Марининых хачапури мы не ели никогда в жизни!! Бакари - вы супер!!! Интереснейший человек, с отличным чувством юмора, очень открытый и позитивный! Ольге отдельная благодарность за безупречную организацию, за внимание к деталям! Благодаря вашей команде и несмотря на дождливую погоду наш день был прекрасен. Это ли не счастье? ❤️

  • Ю
    Юлия
    7 марта 2024
    Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
    Дляя меня то был первый опыт и вполне удачный. Юлия провела отличную прогулку по 6 (!) винтажкам. Какие-то мне понравились
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    больше, другие - меньше, во всех я что-то меряла, в 4х - что-то купила. Юлия - открытая, деликатная, специалист в своём деле. Спросишь - даст развернутый ответ/рекомендацию, нет - не станет навязывать своё мнение. У нас сотрудничество прошло в очень дружественной атмосфере, и я буду с радостью вспоминать свой опыт. Рекомендую!

  • Л
    Лена
    18 февраля 2024
    Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
    Очаровательная,обаятельная, интересная рассказчица Юлия! Спасибо! В непогожий, дождливый день принесла нам тепло и радость своей необычной и интересной экскурсией.
  • Т
    Татьяна
    2 октября 2023
    Путешествие по Военно-Грузинской дороге
    Наша 3-я экскурсия с самым лучшим гидом в Грузии! Познакомились с Зурабом в 2021г. во время нашего первого визита в
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    эту прекрасную страну. Произвёл самое неизгладимое впечатление, как профессионал самого высокого класса-отличный гид и потрясающий рассказчик. У нас не было сомнений, что и в этот раз мы воспользуемся услугами Зураба. Несмотря на продолжительность данной экскурсии, маршрут выстроен так, что время пролетает незаметно и неутомительно. Зураб настолько харизматичный и эрудированный человек, с очень глубокими знаниями истории, что просто захватывает внимание своей энергетикой. Кроме того, очень хороший водитель и мы чувствовали себя совершенно безопасно с ним, поднимаясь по очень непростым дорогам. На обратном пути заехали в маленькое кафе, где попробовали самые вкусные хинкали и необычную лепёшку с начинкой, которую выпекают только там. Спасибо, Зураб, за самую запоминающуюся экскурсию в Грузии! Рекомендую от всей души!

  • М
    Марина
    3 сентября 2023
    Путешествие по Военно-Грузинской дороге
    Самые лучшие рекомендации! Зураб очень интересный и интеллигентный человек с глубокими знаниями истории. Несмотря на то, что это была не
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    первая наша поездка в Казбеги, мы узнали и увидели много нового, пообедали в прекрасном месте. Кроме того, мы заказали фотосессию на время экскурсии и получили потрясающие фото на память.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Путешествие по Военно-Грузинской дороге
  2. Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
  3. По рынкам Тбилиси
  4. День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
  5. Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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