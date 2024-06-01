1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«История древнего торгового пути»
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228€206 за всё до 6 чел.
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«Побываете на Мейдан-базаре со знающим язык и лучшие прилавки человеком — комфортный шопинг обеспечен»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70€25 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
По рынкам Тбилиси
Окунуться в шумную жизнь самых колоритных торговых точек города
«Продуктовый рынок: мы посетим центральный «Дезертирский рынок»»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
«Вы позавтракаете в гостях у тбилисцев, отыщете вкусности на гастро-базаре и сокровища на блошином рынке, пообедаете и полюбуетесь символами города»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€65 за человека
Мини-группа
4 часа
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Отправиться на поиски необычной одежды и аксессуаров в компании стилистов
Начало: в зависити от маршрута: в районе памятника Вахтанг...
«В зависимости от выбранного вами дня прогулки, мы отправимся на шопинг по левому или правому берегу реки Кура»
9 июня в 14:00
12 июня в 14:00
€27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июня 2024Спасибо Зурабу за неповторимые впечатления от красот Грузии, за интересный рассказ об истории Грузии, за эрудицию и юмор, отдельная благодарность за тосты. Рекомендую всем экскурсии с Зурабом.
- ЕЕкатерина21 мая 2024Что же сказать про экскурсию… Начну с того, что у нас был лучший гид Тбилиси, а, возможно, и Грузии - Ливани.
- ВВадим13 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность организатором, был в восторге от приема! это была моя первая экскурсия по Тбилиси и я не ошибся, что выбрал именно это! супер прогулка, увидели почти все и гид прекрасно рассказывал, очень рекомендую! спасибо еще раз!
- РРуслан11 мая 2024Спасибо за удовольствие! За грузинский радушный приём и за профессиональную и познавательную экскурсию.
- ТТатьяна13 апреля 2024Шопинг в Грузии это рай) а поход по винтажкам отдельное удовольствие! Анна показала магазины, которые просто так не найти. Очень
- ЯЯнина22 марта 2024Мы сегодня действительно нашли свой грузинский элемент счастья! Очень рады знакомству с гидом Бакари и Мариной - гостеприимной хозяйкой уникальной
- ЮЮлия7 марта 2024Дляя меня то был первый опыт и вполне удачный. Юлия провела отличную прогулку по 6 (!) винтажкам. Какие-то мне понравились
- ЛЛена18 февраля 2024Очаровательная,обаятельная, интересная рассказчица Юлия! Спасибо! В непогожий, дождливый день принесла нам тепло и радость своей необычной и интересной экскурсией.
- ТТатьяна2 октября 2023Наша 3-я экскурсия с самым лучшим гидом в Грузии! Познакомились с Зурабом в 2021г. во время нашего первого визита в
- ММарина3 сентября 2023Самые лучшие рекомендации! Зураб очень интересный и интеллигентный человек с глубокими знаниями истории. Несмотря на то, что это была не
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Шопинг»
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