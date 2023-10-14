Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии

Узнать про грузинские традиции, праздники и дуэли и сфотографироваться в национальной одежде

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Прикоснитесь к хроникам и быту Грузии на нескучной интерактивной викторине! Вы и ваши дети узнаете обычаи страны, потрогаете старинные предметы быта и оружие.

Самые догадливые участники получат призы! После викторины вы сфотографируетесь в грузинских костюмах в музее и побываете в мастерской минанкари, где рассмотрите авторские украшения и сможете купить что-то на память.
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Ближайшие даты:
14
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окт
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окт
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окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по центру

Встречаемся в Старом городе Тбилиси и идём гулять! Вы посетите сквер с вековыми платанами, увидите памятник грузинской актрисе Софико Чиаурели и памятник Тамаде, осмотрите Торговые ряды и Кузнецкий двор.

Викторина с этнографом

Затем вы пройдёте в контактный Музей оружия и этнографии, где вы и ваши дети примут участие в интерактивной викторине. Хозяин музея и этнограф Давид покажет предметы быта, костюмы и оружие, задаст вопросы и даст подсказки — а дети играючи будут давать ответы и узнавать много нового о грузинской культуре — праздниках, одежде, дуэлях, этнографии и т. д. Самые активные и находчивые получат небольшие памятные призы.

Фотосессия и минанкари

После весёлой викторины вас ждёт фотосессия (на ваши телефоны или фотоаппараты) в грузинских национальных костюмах. А потом мы с радостью проводим вас в мастерскую минанкари — грузинской перегородчатой эмали на серебре. Дизайнер Нино расскажет вам об изготовлении украшений и покажет свои уникальные работы. По желанию вы сможете купить понравившееся изделие.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Экскурсию можно провести для школьной группы. Подробности и цены уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Сиони
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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