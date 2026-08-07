Мои заказы

Тбилиси: интерактив для детей в Музее оружия и этнографии

Узнать про грузинские традиции, праздники и дуэли и сфотографироваться в национальной одежде
Прикоснитесь к хроникам и быту Грузии на нескучной интерактивной викторине! Вы и ваши дети узнаете обычаи страны, потрогаете старинные предметы быта и оружие.

Самые догадливые участники получат призы! После викторины вы сфотографируетесь в грузинских костюмах в музее и побываете в мастерской минанкари, где рассмотрите авторские украшения и сможете купить что-то на память.
Тбилиси: интерактив для детей в Музее оружия и этнографии
Тбилиси: интерактив для детей в Музее оружия и этнографии
Тбилиси: интерактив для детей в Музее оружия и этнографии

Описание экскурсии

Прогулка по центру

Встречаемся в Старом городе Тбилиси и идём гулять! Вы посетите сквер с вековыми платанами, увидите памятник грузинской актрисе Софико Чиаурели и памятник Тамаде, осмотрите Торговые ряды и Кузнецкий двор.

Викторина с этнографом

Затем вы пройдёте в контактный Музей оружия и этнографии, где вы и ваши дети примут участие в интерактивной викторине. Хозяин музея и этнограф Давид покажет предметы быта, костюмы и оружие, задаст вопросы и даст подсказки — а дети играючи будут давать ответы и узнавать много нового о грузинской культуре — праздниках, одежде, дуэлях, этнографии и т. д. Самые активные и находчивые получат небольшие памятные призы.

Фотосессия и минанкари

После весёлой викторины вас ждёт фотосессия (на ваши телефоны или фотоаппараты) в грузинских национальных костюмах. А потом мы с радостью проводим вас в мастерскую минанкари — грузинской перегородчатой эмали на серебре. Дизайнер Нино расскажет вам об изготовлении украшений и покажет свои уникальные работы. По желанию вы сможете купить понравившееся изделие.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Экскурсию можно провести для школьной группы. Подробности и цены уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг и субботу в 14:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€38
Дети до 12 лет€25
Дети до 5 лет€5
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Сиони
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и субботу в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1303 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Тбилиси: интерактив для детей в Музее оружия и этнографии»

Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Пешая
2.5 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинного Тбилиси, узнайте историю района Сололаки и посетите музеи с уникальными экспозициями. Вдохновляющее арт-путешествие ждёт вас
Начало: На площади Мейдан, близ «I Love Tbilisi»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
€17 за человека
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Джиппинг
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
Завтра в 09:30
10 авг в 18:00
от €250 за всё до 6 чел.
Грузинская душа Кахетия
На машине
10 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Грузинская душа Кахетия
Погрузитесь в культурное и историческое наследие Кахетинского края с индивидуальной экскурсией из Тбилиси
Начало: Возле гостиницы
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от €230 за всё до 6 чел.
Кахетия - край старинных традиций и грузинских вин
На машине
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кахетия - край старинных традиций и грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях (из Тбилиси)
Начало: У места Вашего проживания
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €203 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
€38 за человека