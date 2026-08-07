Прикоснитесь к хроникам и быту Грузии на нескучной интерактивной викторине! Вы и ваши дети узнаете обычаи страны, потрогаете старинные предметы быта и оружие. Самые догадливые участники получат призы! После викторины вы сфотографируетесь в грузинских костюмах в музее и побываете в мастерской минанкари, где рассмотрите авторские украшения и сможете купить что-то на память.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по центру

Встречаемся в Старом городе Тбилиси и идём гулять! Вы посетите сквер с вековыми платанами, увидите памятник грузинской актрисе Софико Чиаурели и памятник Тамаде, осмотрите Торговые ряды и Кузнецкий двор.

Викторина с этнографом

Затем вы пройдёте в контактный Музей оружия и этнографии, где вы и ваши дети примут участие в интерактивной викторине. Хозяин музея и этнограф Давид покажет предметы быта, костюмы и оружие, задаст вопросы и даст подсказки — а дети играючи будут давать ответы и узнавать много нового о грузинской культуре — праздниках, одежде, дуэлях, этнографии и т. д. Самые активные и находчивые получат небольшие памятные призы.

Фотосессия и минанкари

После весёлой викторины вас ждёт фотосессия (на ваши телефоны или фотоаппараты) в грузинских национальных костюмах. А потом мы с радостью проводим вас в мастерскую минанкари — грузинской перегородчатой эмали на серебре. Дизайнер Нино расскажет вам об изготовлении украшений и покажет свои уникальные работы. По желанию вы сможете купить понравившееся изделие.

Организационные детали