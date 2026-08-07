Тбилиси: интерактив для детей в Музее оружия и этнографии
Узнать про грузинские традиции, праздники и дуэли и сфотографироваться в национальной одежде
Прикоснитесь к хроникам и быту Грузии на нескучной интерактивной викторине! Вы и ваши дети узнаете обычаи страны, потрогаете старинные предметы быта и оружие.
Самые догадливые участники получат призы! После викторины вы сфотографируетесь в грузинских костюмах в музее и побываете в мастерской минанкари, где рассмотрите авторские украшения и сможете купить что-то на память.
Описание экскурсии
Прогулка по центру
Встречаемся в Старом городе Тбилиси и идём гулять! Вы посетите сквер с вековыми платанами, увидите памятник грузинской актрисе Софико Чиаурели и памятник Тамаде, осмотрите Торговые ряды и Кузнецкий двор.
Викторина с этнографом
Затем вы пройдёте в контактный Музей оружия и этнографии, где вы и ваши дети примут участие в интерактивной викторине. Хозяин музея и этнограф Давид покажет предметы быта, костюмы и оружие, задаст вопросы и даст подсказки — а дети играючи будут давать ответы и узнавать много нового о грузинской культуре — праздниках, одежде, дуэлях, этнографии и т. д. Самые активные и находчивые получат небольшие памятные призы.
Фотосессия и минанкари
После весёлой викторины вас ждёт фотосессия (на ваши телефоны или фотоаппараты) в грузинских национальных костюмах. А потом мы с радостью проводим вас в мастерскую минанкари — грузинской перегородчатой эмали на серебре. Дизайнер Нино расскажет вам об изготовлении украшений и покажет свои уникальные работы. По желанию вы сможете купить понравившееся изделие.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
Экскурсию можно провести для школьной группы. Подробности и цены уточняйте в переписке.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг и субботу в 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€38
Дети до 12 лет
€25
Дети до 5 лет
€5
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Сиони
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и субботу в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1303 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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