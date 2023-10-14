Узнать про грузинские традиции, праздники и дуэли и сфотографироваться в национальной одежде
Самые догадливые участники получат призы! После викторины вы сфотографируетесь в грузинских костюмах в музее и побываете в мастерской минанкари, где рассмотрите авторские украшения и сможете купить что-то на память.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по центру
Встречаемся в Старом городе Тбилиси и идём гулять! Вы посетите сквер с вековыми платанами, увидите памятник грузинской актрисе Софико Чиаурели и памятник Тамаде, осмотрите Торговые ряды и Кузнецкий двор.
Викторина с этнографом
Затем вы пройдёте в контактный Музей оружия и этнографии, где вы и ваши дети примут участие в интерактивной викторине. Хозяин музея и этнограф Давид покажет предметы быта, костюмы и оружие, задаст вопросы и даст подсказки — а дети играючи будут давать ответы и узнавать много нового о грузинской культуре — праздниках, одежде, дуэлях, этнографии и т. д. Самые активные и находчивые получат небольшие памятные призы.
Фотосессия и минанкари
После весёлой викторины вас ждёт фотосессия (на ваши телефоны или фотоаппараты) в грузинских национальных костюмах. А потом мы с радостью проводим вас в мастерскую минанкари — грузинской перегородчатой эмали на серебре. Дизайнер Нино расскажет вам об изготовлении украшений и покажет свои уникальные работы. По желанию вы сможете купить понравившееся изделие.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсию можно провести для школьной группы. Подробности и цены уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Сиони
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 14:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.