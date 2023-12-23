Современная архитектура Тбилиси в мини-группе
Групповая экскурсия в Тбилиси

Увидеть самые интересные здания города и узнать о них нескучные факты на автопешеходной экскурсии

После революции Роз в Грузии начался строительный бум.

Страна стала одним из мировых центров современной архитектуры, а Тбилиси — заповедником главных трендов 20 века.

Мы покажем вам самые необычные здания города, расшифруем заложенную в них символику и поможем вам увидеть Тбилиси по-новому.
Современная архитектура Тбилиси в мини-группе
Современная архитектура Тбилиси в мини-группе
Современная архитектура Тбилиси в мини-группе
Современная архитектура Тбилиси в мини-группе
Современная архитектура Тбилиси в мини-группе
Современная архитектура Тбилиси в мини-группе
Современная архитектура Тбилиси в мини-группе
Современная архитектура Тбилиси в мини-группе
Современная архитектура Тбилиси в мини-группе
Современная архитектура Тбилиси в мини-группе
Ближайшие даты:
23
дек
6
янв
21
янв
10
фев

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • «Расцветающий» Дом Юстиции.
  • Сказочный театр Резо Габриадзе.
  • Недостроенный Музыкальный театр.
  • Выставочный зал от Массимилиано и Дорианы.
  • Так называемые «штаны» парка Рике.
  • Работы итальянского чудака Микеле де Лукки.
  • Кофейную фабрику Meama от Георгия Хмаладзе.

Вы узнаете:

  • Какие иностранные архитекторы застраивали Тбилиси.
  • В какую точку моста Мира встать, чтобы понять задумку его архитектора.
  • Что роднит традиционную и современную грузинскую архитектуру.
  • Что такое постмодернизм и как в него вписывается Президентский дворец.
  • Как экспериментируют с бетоном архитекторы правительственных зданий.
  • Кто такой Георгий Хмаладзе и почему о нём трубят иностранные паблики.

Организационные детали

  • Первая часть экскурсии пешеходная, вторая — на микроавтобусе.
  • Экскурсия завершится у метро 300 Арагвинцев.
  • Детям любого возраста необходимо покупать стандартный билет, так как для каждого человека нужно отдельное место в автобусе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Дома Юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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