Увидеть самые интересные здания города и узнать о них нескучные факты на автопешеходной экскурсии
После революции Роз в Грузии начался строительный бум.
Страна стала одним из мировых центров современной архитектуры, а Тбилиси — заповедником главных трендов 20 века.
Мы покажем вам самые необычные здания города, расшифруем заложенную в них символику и поможем вам увидеть Тбилиси по-новому.
Страна стала одним из мировых центров современной архитектуры, а Тбилиси — заповедником главных трендов 20 века.
Мы покажем вам самые необычные здания города, расшифруем заложенную в них символику и поможем вам увидеть Тбилиси по-новому.
Ближайшие даты:
23
дек
дек
6
янв
янв
21
янв
янв
10
фев
фев
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- «Расцветающий» Дом Юстиции.
- Сказочный театр Резо Габриадзе.
- Недостроенный Музыкальный театр.
- Выставочный зал от Массимилиано и Дорианы.
- Так называемые «штаны» парка Рике.
- Работы итальянского чудака Микеле де Лукки.
- Кофейную фабрику Meama от Георгия Хмаладзе.
Вы узнаете:
- Какие иностранные архитекторы застраивали Тбилиси.
- В какую точку моста Мира встать, чтобы понять задумку его архитектора.
- Что роднит традиционную и современную грузинскую архитектуру.
- Что такое постмодернизм и как в него вписывается Президентский дворец.
- Как экспериментируют с бетоном архитекторы правительственных зданий.
- Кто такой Георгий Хмаладзе и почему о нём трубят иностранные паблики.
Организационные детали
- Первая часть экскурсии пешеходная, вторая — на микроавтобусе.
- Экскурсия завершится у метро 300 Арагвинцев.
- Детям любого возраста необходимо покупать стандартный билет, так как для каждого человека нужно отдельное место в автобусе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Дома Юстиции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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