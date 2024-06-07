Экскурсии на микроавтобусе в Тбилиси с гидом по низким ценам

Найдено 38 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
24 отзыва
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия проходит на Mercedes-Benz Sprinter»
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
5015 за человека
Влюбиться в Казбеги за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
99 отзывов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«Приглашаем отправиться на комфортабельном микроавтобусе в насыщенное путешествие к легендарной горе Казбек»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
11 часов
62 отзыва
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
«В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter и сопровождение гида»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3218 за человека
Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
135 отзывов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Мерседес»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6018 за человека
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
69%
Групповая
11 часов
184 отзыва
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (в зависимости от количества человек микроавтобус Mercedes или легковая машина) с гидом-водителем из нашей команды»
Расписание: ежедневно в 09:10
4514 за человека
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
10 часов
120 отзывов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия будет проходить на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6027 за человека
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
13 часов
21 отзыв
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
5040 за человека
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
4.5 часа
92 отзыва
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональным водителем и гидом из нашей команды»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
4020 за человека
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
33%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter 2020 года»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2416 за человека
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
10 часов
43 отзыва
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
«Комфортабельный трансфер на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3419 за человека
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
49%
Групповая
4 часа
19 отзывов
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе
Познакомиться с историей первой столицы и духовного центра Грузии - на групповой экскурсии
Начало: В районе Серных бань
«В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, вода, Wi-Fi, дегустация разных сортов чачи и горного мёда»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3518 за человека
Путешествие в Мцхету - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Групповая
5 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия в Мцхету: погружение в историю и вина Грузии
Путешествие в сердце Грузии: откройте Мцхету с увлекательным гидом и дегустацией традиционных напитков
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
«В стоимость экскурсии входит трансфер на микроавтобусе и сопровождение гида»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2515 за человека
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
48%
Групповая
10 часов
40 отзывов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональным водителем и гидом»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
3116 за человека
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
98 отзывов
Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси
Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Мерседес»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
9045 за человека
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
«Для больших групп трансфер будет организован на минивэне Mercedes-Benz Viano или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
199 за всё до 4 чел.
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Дилижан, монастырь Агарцин, озеро Севан и Ереван - познакомиться с визитными карточками страны
Начало: В районе Серных бань
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или на минивэне»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
180 за человека
Золотое кольцо Кахетии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (в зависимости от количества человек — микроавтобус Mercedes или легковая машина) с гидом-водителем из нашей команды»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
5025 за человека
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
6 отзывов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
87 отзывов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, все дегустации»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8927 за человека
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Начало: В районе площади Революции розоз
«Автомобильная часть путешествия проходит на седане (Opel Corsa или подобный) или на минивэне (Hyundai Starex или подобный)»
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
174131 за человека
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
«В зависимости от количества людей экскурсия будет проходит проходить на комфортабельном автомобиле, минивэне или микроавтобусе»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70 за человека
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
«трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz с кондиционером»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
5025 за человека
Ахалцихе - Вардзия. Великое наследие Грузии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
44 отзыва
Ахалцихе - Вардзия. Великое наследие Грузии
Открыть культуру и памятники Месхетии на экскурсии с коренным жителем этого региона
Начало: в Ахалцихе, возле моста на Вардзию
«Добраться до города Ахалцихе из Тбилиси можно на микроавтобусе с автовокзала Дидубе, отправление с 8»
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
125 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
28 отзывов
Путешествие по каньону Дашбаши и мосту-бриллианту
Исследуйте красоты Картли, включая величественный каньон и захватывающий стеклянный мост, с групповой экскурсией из Тбилиси
Начало: На площади Свободы в Тбилиси
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6051 за человека
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
Побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа
Начало: на площади Свободы
«Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
10085 за человека
К древним монастырям Армении - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
К древним монастырям Армении - в мини-группе
Полюбоваться наследием ЮНЕСКО среди горных пейзажей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали 1
«Поездка проходит на минивэне или другом комфортабельном транспорте в зависимости от размера группы»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
95 за человека
Из Тбилиси - в зимний Боржоми и Бакуриани (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
9 отзывов
Из Тбилиси - в зимний Боржоми и Бакуриани (в мини-группе)
Попить целебной воды, узнать историю императорской резиденции и заняться горнолыжным спортом
Начало: На улице Самгебро 1
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter (если группа до 3 человек, то на легковом автомобиле), сопровождение гида»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за человека
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
Начало: У метро Технический университет
«Мы будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе и выходить на улицу для осмотра объектов, в середине маршрута мы зайдём внутрь здания Дворца культуры профсоюзов»
23 июня в 12:00
32 за человека
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Высокогорная деревня, водопады и кофе на бриллиантовом мосту
Начало: В районе Серных бань
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с профессиональным гидом-водителем»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8048 за человека
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
Увидеть природные красоты страны, посетить курортный Дилижан и познакомиться с символами столицы
Начало: в районе Майдана
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, питьевая вода»
Расписание: ежедневно в 06:45
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
200 за человека
Современная архитектура Тбилиси: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Современная архитектура Тбилиси: групповая экскурсия
Увидеть самые интересные здания города и узнать о них нескучные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: У Дома Юстиции
«Первая часть экскурсии пешеходная, вторая — на микроавтобусе»
32 за человека
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Экскурсия в античную цитадель Армазисцихе и один из первых городов на территории страны
«В стоимость включено сопровождение гида и трансфер на минивэне или легковом автомобиле (в зависимости от количества людей в вашей компании)»
9 июня в 10:30
10 июня в 09:00
199 за всё до 3 чел.
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией
«В зависимости от размера вашей компании и количества багажа мы поедем на седане Ford Fusion или минивэне Mitsubishi Delica»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 7 чел.
Путешествие по святым местам Грузии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по святым местам Грузии
Посетить главные храмы страны и прикоснуться к её христианской истории на автопешеходной экскурсии
Начало: в удобном вам месте
«Транспорт включён в стоимость: минивэны Mitsubishi Delica и Mercedes-benz Ml 4matic»
10 июня в 10:30
11 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами
Начало: У вашего отеля
«В зависимости от количества человек в группе трансфер осуществляется на автомобиле Toyota Camry/Ford Fusion или на микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15075 за человека
Казбек, о страж востока! Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
24%
Групповая
11 часов
Казбек, о страж востока! Групповая экскурсия
Отправиться в места, которые воспевал ещё Лермонтов два столетия тому назад
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«Поездка проходит на микроавтобусе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2116 за человека
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
С комфортом добраться до побережья и посетить по пути один из лучших парков Грузии
Начало: В любой точке Тбилиси
«В стоимость включено: утренний перекус (чурчхела, фрукты, напитки, вино), трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером, услуги гида»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
375 за всё до 7 чел.
Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
Посетить малоизвестные древние города, побывать в гостях у кистинцев и полюбоваться водопадом Хадори
Начало: на площади Революции роз
«Экскурсия проходит на минивэне Mitsubishi Delica»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 230 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    Супер! Обязательно нужно съездить на эту экскурсию Гид интересно и весело провел экскурсию, время пролетело незаметно
  • Г
    Генадий
    7 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсия не долгая, очень удобно для тех, кто любит поспать утром 😊 Красивые пейзажи, уютный город Мцхета Рекомендую всем
  • Е
    Елизаветта
    7 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    Все прошло просто замечательно!!! у нас был потрясающий гид, очень-очень интересно рассказывал и веселый🌼 остались все под большим впечатлением и удовольствием✨
  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
  • Н
    Нелли
    7 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
    Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
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    Казбеги, первое знакомство с горной Грузией! 💚 При том, что я живу в Сочи, и горными красотами меня сложно удивить (так я думала при выборе тура), и тем не менее, я была в восторге! Сама ДОРОГА, сам ПУТЬ - это и есть Наслаждение!!! Отдельно несколько слов хочу сказать об организации тура: никаких накладок по времени - дегустации, национальный обед, подъем на Казбеги - везде нас уже ждали! И особо хочу отметить Владимира, как Гида - это кладезь информации, легкая подача, с юмором и энтузиазмом! Так, на минуточку, за 12 часов Человек присел и замолчал лишь на обратном пути, последние несколько часов, а до этого весь день стоял к нам лицом (и спиной по направлению движения) и увлеченно делился историей Грузии и историями о Грузии! ❤️ Благодарю!! *Отдельная благодарность нашему водителю - за комфортный и безопасный стиль вождения в горной местности! 👍

  • И
    Иван
    6 июня 2024
    Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
    Ребята, спасибо большое за организацию! Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы о истории и культуре региона, за организацию визита в винодельни
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    и дегустацию местных вин. Пейзажи Кахетии просто поражают своей красотой, а остановки на древних монастырях добавили путешествию духовности и умиротворения. Очень довольны, с удовольствием выберем вас для будущих поездок!

  • В
    Валентина
    6 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Замечательная экскурсия. Роберт интересный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию и Роберта как гида. Спасибо!
  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Казбеги была изюминкой нашего отпуска! Виды захватывают дух, по дороге несколько живописных локаций, гид Владимир - очень интересный, с прекрасным
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    чувством юмора. Вся экскурсия - настоящее застолье с тостами, веселым настроением познавательными историями. Водитель был аккуратным: путешествовали с 2.5-летней дочкой и не пожалели. Всем рекомендую!

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
    Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
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    и познавательного. Поражаемся её самоотдаче, так как она всё успевала рассказывать и на русском, и на английском языке:) Интересно, что сумели заехать и на пешую прогулку, и в храм святой Нино, и конечно попробовать чурчхелу, шоти, вино и чачу. Изюминкой были фото с видом на Алазанскую долину. Единственный момент, который хочется посоветовать организатору - это продумать небольшой ланч в первой половине экскурсии. Единственный обед будет в 17:00, и к этому моменту мы сильно проголодались. В 11:00 есть мастер-класс и дегустация грузинского хлеба шоти, но этим наесться сложно. Было бы здорово вместе с шоти делать дополнительно какой-то перекус. Также мы не остались в большом восторге от вина, произведённом в винодельне Sekhnika, где проходит дегустация, но здесь на вкус и цвет - Грузия как раз и существует, чтобы найти то вино, которое нравится:)

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На микроавтобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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