1 чел.
По популярности
скидка
70%
Групповая
10 часов
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия проходит на Mercedes-Benz Sprinter»
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
50€15 за человека
скидка
55%
Групповая
11 часов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«Приглашаем отправиться на комфортабельном микроавтобусе в насыщенное путешествие к легендарной горе Казбек»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
44%
Групповая
11 часов
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
«В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter и сопровождение гида»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
32€18 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Мерседес»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€18 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (в зависимости от количества человек микроавтобус Mercedes или легковая машина) с гидом-водителем из нашей команды»
Расписание: ежедневно в 09:10
45€14 за человека
скидка
55%
Групповая
10 часов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия будет проходить на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€27 за человека
скидка
20%
Групповая
13 часов
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
50€40 за человека
скидка
50%
Групповая
4.5 часа
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональным водителем и гидом из нашей команды»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
40€20 за человека
скидка
33%
Групповая
10 часов
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter 2020 года»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
24€16 за человека
скидка
44%
Групповая
10 часов
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
«Комфортабельный трансфер на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
скидка
49%
Групповая
4 часа
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе
Познакомиться с историей первой столицы и духовного центра Грузии - на групповой экскурсии
Начало: В районе Серных бань
«В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, вода, Wi-Fi, дегустация разных сортов чачи и горного мёда»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
35€18 за человека
скидка
40%
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Мцхету: погружение в историю и вина Грузии
Путешествие в сердце Грузии: откройте Мцхету с увлекательным гидом и дегустацией традиционных напитков
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
«В стоимость экскурсии входит трансфер на микроавтобусе и сопровождение гида»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
25€15 за человека
скидка
48%
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональным водителем и гидом»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
31€16 за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси
Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Мерседес»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
90€45 за человека
Индивидуальная
9 часов
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
«Для больших групп трансфер будет организован на минивэне Mercedes-Benz Viano или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Дилижан, монастырь Агарцин, озеро Севан и Ереван - познакомиться с визитными карточками страны
Начало: В районе Серных бань
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или на минивэне»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
€180 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (в зависимости от количества человек — микроавтобус Mercedes или легковая машина) с гидом-водителем из нашей команды»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
50€25 за человека
Групповая
11 часов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€50 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, все дегустации»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89€27 за человека
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Начало: В районе площади Революции розоз
«Автомобильная часть путешествия проходит на седане (Opel Corsa или подобный) или на минивэне (Hyundai Starex или подобный)»
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
174€131 за человека
Мини-группа
7 часов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
«В зависимости от количества людей экскурсия будет проходит проходить на комфортабельном автомобиле, минивэне или микроавтобусе»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€70 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
«трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz с кондиционером»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
50€25 за человека
Индивидуальная
7 часов
Ахалцихе - Вардзия. Великое наследие Грузии
Открыть культуру и памятники Месхетии на экскурсии с коренным жителем этого региона
Начало: в Ахалцихе, возле моста на Вардзию
«Добраться до города Ахалцихе из Тбилиси можно на микроавтобусе с автовокзала Дидубе, отправление с 8»
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
€125 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
Путешествие по каньону Дашбаши и мосту-бриллианту
Исследуйте красоты Картли, включая величественный каньон и захватывающий стеклянный мост, с групповой экскурсией из Тбилиси
Начало: На площади Свободы в Тбилиси
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60€51 за человека
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
Побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа
Начало: на площади Свободы
«Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
100€85 за человека
Групповая
8 часов
К древним монастырям Армении - в мини-группе
Полюбоваться наследием ЮНЕСКО среди горных пейзажей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали 1
«Поездка проходит на минивэне или другом комфортабельном транспорте в зависимости от размера группы»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€95 за человека
Групповая
11 часов
Из Тбилиси - в зимний Боржоми и Бакуриани (в мини-группе)
Попить целебной воды, узнать историю императорской резиденции и заняться горнолыжным спортом
Начало: На улице Самгебро 1
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter (если группа до 3 человек, то на легковом автомобиле), сопровождение гида»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
Начало: У метро Технический университет
«Мы будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе и выходить на улицу для осмотра объектов, в середине маршрута мы зайдём внутрь здания Дворца культуры профсоюзов»
23 июня в 12:00
€32 за человека
скидка
40%
Мини-группа
8 часов
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Высокогорная деревня, водопады и кофе на бриллиантовом мосту
Начало: В районе Серных бань
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с профессиональным гидом-водителем»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
80€48 за человека
Групповая
13 часов
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
Увидеть природные красоты страны, посетить курортный Дилижан и познакомиться с символами столицы
Начало: в районе Майдана
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, питьевая вода»
Расписание: ежедневно в 06:45
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
€200 за человека
Групповая
3 часа
Современная архитектура Тбилиси: групповая экскурсия
Увидеть самые интересные здания города и узнать о них нескучные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: У Дома Юстиции
«Первая часть экскурсии пешеходная, вторая — на микроавтобусе»
€32 за человека
Индивидуальная
8 часов
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Экскурсия в античную цитадель Армазисцихе и один из первых городов на территории страны
«В стоимость включено сопровождение гида и трансфер на минивэне или легковом автомобиле (в зависимости от количества людей в вашей компании)»
9 июня в 10:30
10 июня в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией
«В зависимости от размера вашей компании и количества багажа мы поедем на седане Ford Fusion или минивэне Mitsubishi Delica»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по святым местам Грузии
Посетить главные храмы страны и прикоснуться к её христианской истории на автопешеходной экскурсии
Начало: в удобном вам месте
«Транспорт включён в стоимость: минивэны Mitsubishi Delica и Mercedes-benz Ml 4matic»
10 июня в 10:30
11 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами
Начало: У вашего отеля
«В зависимости от количества человек в группе трансфер осуществляется на автомобиле Toyota Camry/Ford Fusion или на микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
150€75 за человека
скидка
24%
Групповая
11 часов
Казбек, о страж востока! Групповая экскурсия
Отправиться в места, которые воспевал ещё Лермонтов два столетия тому назад
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«Поездка проходит на микроавтобусе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21€16 за человека
Индивидуальная
8 часов
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
С комфортом добраться до побережья и посетить по пути один из лучших парков Грузии
Начало: В любой точке Тбилиси
«В стоимость включено: утренний перекус (чурчхела, фрукты, напитки, вино), трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером, услуги гида»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€375 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
Посетить малоизвестные древние города, побывать в гостях у кистинцев и полюбоваться водопадом Хадори
Начало: на площади Революции роз
«Экскурсия проходит на минивэне Mitsubishi Delica»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от €230 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 июня 2024Супер! Обязательно нужно съездить на эту экскурсию Гид интересно и весело провел экскурсию, время пролетело незаметно
- ГГенадий7 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсия не долгая, очень удобно для тех, кто любит поспать утром 😊 Красивые пейзажи, уютный город Мцхета Рекомендую всем
- ЕЕлизаветта7 июня 2024Все прошло просто замечательно!!! у нас был потрясающий гид, очень-очень интересно рассказывал и веселый🌼 остались все под большим впечатлением и удовольствием✨
- ЕЕлена7 июня 2024Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
- ННелли7 июня 2024Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
- ООльга6 июня 2024Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
- ИИван6 июня 2024Ребята, спасибо большое за организацию! Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы о истории и культуре региона, за организацию визита в винодельни
- ВВалентина6 июня 2024Замечательная экскурсия. Роберт интересный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию и Роберта как гида. Спасибо!
- ЯЯрослав5 июня 2024Казбеги была изюминкой нашего отпуска! Виды захватывают дух, по дороге несколько живописных локаций, гид Владимир - очень интересный, с прекрасным
- ЯЯрослав5 июня 2024Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 14 до 375 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 1279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Тбилиси с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Тбилиси и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!