35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы пройдете вдоль главного столичного проспекта Шота Руставели и узнаете историю расположенных на нем старинных зданий, построенных по заказу Российского императора. Я с радостью поделюсь уникальными историческими фактами, о которых не подозревают многие местные жители. Вечерний Тбилиси покорит вас красотой, тайнами, легендами и магической атмосферой!

Что вас ожидает

Прогулка по старейшему столичному проспекту Руставели

Вас ждет насыщенное и познавательное погружение в атмосферу имперского Тифлиса XIX века. Я расскажу историю главного городского проспекта, которая началась в далеком 1832 году, и покажу его красивейшие здания. Вы узнаете, в чем состояло их изначальное предназначение и как оно менялось со временем. Итак, в программе:

Здание с кариатидами — известно своей богатой богемной историей. Я расскажу о располагавшемся здесь художественном обществе «Кружок» и американском кафе «Лодка аргонавтов», которое очень скоро стали называть «41 градус».

— известно своей богатой богемной историей. Я расскажу о располагавшемся здесь художественном обществе «Кружок» и американском кафе «Лодка аргонавтов», которое очень скоро стали называть «41 градус». Гостиница Мариотт — открывшаяся в 1915 году, через год она была признана на Парижской архитектурной выставке лучшей гостиницей мира. Вы узнаете первоначальное название отеля и легенду, связанную с его созданием.

— открывшаяся в 1915 году, через год она была признана на Парижской архитектурной выставке лучшей гостиницей мира. Вы узнаете первоначальное название отеля и легенду, связанную с его созданием. Театр Казначейства — взглянув на него, вы непременно ощутите сильное влияние мавританской архитектуры.

— взглянув на него, вы непременно ощутите сильное влияние мавританской архитектуры. Музей современного искусства Церетели — вас удивят простые и ясные формы здания, но их легко объяснить предназначением дома на момент постройки, о котором я вам обязательно расскажу.

— вас удивят простые и ясные формы здания, но их легко объяснить предназначением дома на момент постройки, о котором я вам обязательно расскажу. Институт Театра и Кино — именно здесь в 1905 году открылся первый зимний кинотеатр города «Электрический прожектор».

И это далеко не все — вы увидите и услышите намного больше заявленного. К концу прогулки вас полностью окутает и еще долго не покинет чарующая энергия имперского Тифлиса XIX века.