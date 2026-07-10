35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по главному проспекту Тбилиси - Шота Руставели - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу имперского Тифлиса XIX века.Вы узнаете историю старинных зданий, построенных по заказу Российского императора, и услышите

уникальные факты, о которых не знают даже многие местные жители. Вечерний Тбилиси очарует вас своими тайнами, легендами и магической атмосферой. Программа включает посещение здания с кариатидами, гостиницы Мариотт, театра Казначейства, музея современного искусства Церетели и института Театра и Кино. Каждое из этих мест имеет свою уникальную историю и архитектурные особенности

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Описание экскурсии

Прогулка по старейшему столичному проспекту Руставели

Вас ждет насыщенное и познавательное погружение в атмосферу имперского Тифлиса XIX века. Я расскажу историю главного городского проспекта, которая началась в далеком 1832 году, и покажу его красивейшие здания. Вы узнаете, в чем состояло их изначальное предназначение и как оно менялось со временем. Итак, в программе:

Здание с кариатидами — известно своей богатой богемной историей. Я расскажу о располагавшемся здесь художественном обществе «Кружок» и американском кафе «Лодка аргонавтов», которое очень скоро стали называть «41 градус».

— известно своей богатой богемной историей. Я расскажу о располагавшемся здесь художественном обществе «Кружок» и американском кафе «Лодка аргонавтов», которое очень скоро стали называть «41 градус». Гостиница Мариотт — открывшаяся в 1915 году, через год она была признана на Парижской архитектурной выставке лучшей гостиницей мира. Вы узнаете первоначальное название отеля и легенду, связанную с его созданием.

— открывшаяся в 1915 году, через год она была признана на Парижской архитектурной выставке лучшей гостиницей мира. Вы узнаете первоначальное название отеля и легенду, связанную с его созданием. Театр Казначейства — взглянув на него, вы непременно ощутите сильное влияние мавританской архитектуры.

— взглянув на него, вы непременно ощутите сильное влияние мавританской архитектуры. Музей современного искусства Церетели — вас удивят простые и ясные формы здания, но их легко объяснить предназначением дома на момент постройки, о котором я вам обязательно расскажу.

— вас удивят простые и ясные формы здания, но их легко объяснить предназначением дома на момент постройки, о котором я вам обязательно расскажу. Институт Театра и Кино — именно здесь в 1905 году открылся первый зимний кинотеатр города «Электрический прожектор».

И это далеко не все — вы увидите и услышите намного больше заявленного. К концу прогулки вас полностью окутает и еще долго не покинет чарующая энергия имперского Тифлиса XIX века.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.