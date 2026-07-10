35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по главному проспекту Тбилиси - Шота Руставели - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу имперского Тифлиса XIX века.
Вы узнаете историю старинных зданий, построенных по заказу Российского императора, и услышите
Вы узнаете историю старинных зданий, построенных по заказу Российского императора, и услышите
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя атмосфера Тбилиси
- 🏛 Исторические здания
- 🎨 Уникальные факты
- 📜 Легенды и тайны
- 🏰 Архитектурные шедевры
Что можно увидеть
- Здание с кариатидами
- Гостиница Мариотт
- Театр Казначейства
- Музей современного искусства Церетели
- Институт Театра и Кино
Описание экскурсии
Прогулка по старейшему столичному проспекту Руставели
Вас ждет насыщенное и познавательное погружение в атмосферу имперского Тифлиса XIX века. Я расскажу историю главного городского проспекта, которая началась в далеком 1832 году, и покажу его красивейшие здания. Вы узнаете, в чем состояло их изначальное предназначение и как оно менялось со временем. Итак, в программе:
- Здание с кариатидами — известно своей богатой богемной историей. Я расскажу о располагавшемся здесь художественном обществе «Кружок» и американском кафе «Лодка аргонавтов», которое очень скоро стали называть «41 градус».
- Гостиница Мариотт — открывшаяся в 1915 году, через год она была признана на Парижской архитектурной выставке лучшей гостиницей мира. Вы узнаете первоначальное название отеля и легенду, связанную с его созданием.
- Театр Казначейства — взглянув на него, вы непременно ощутите сильное влияние мавританской архитектуры.
- Музей современного искусства Церетели — вас удивят простые и ясные формы здания, но их легко объяснить предназначением дома на момент постройки, о котором я вам обязательно расскажу.
- Институт Театра и Кино — именно здесь в 1905 году открылся первый зимний кинотеатр города «Электрический прожектор».
И это далеко не все — вы увидите и услышите намного больше заявленного. К концу прогулки вас полностью окутает и еще долго не покинет чарующая энергия имперского Тифлиса XIX века.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы у здания городского парламента - Сакребуло
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4208 туристов
Я — коренной тбилисец. Родился и вырос в этом городе, с детства увлекался историей. Долгое время жил в Москве, окончил МГИМО. Много путешествовал — от Камчатки до старой Европы. В 2018
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё прошло просто шикарно! Очень рекомендую! Спасибо за такое атмосферное знакомство с Тбилиси! Обязательно будем рекомендовать всем друзьям! Гид влюбляет в город и остаётся прекрасное послевкусие после прогулки!
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И
огромное спасибо Алексу за такую насыщенную и познавательную экскурсию!
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Вчера были с мужем на индивидуальной экскурсии у Алексей.
Гуляя по вечернему центру и рассказывая нам про Тифлис, про здания и их историю, которые есть на главном городском проспекте, мы погружались
Гуляя по вечернему центру и рассказывая нам про Тифлис, про здания и их историю, которые есть на главном городском проспекте, мы погружались
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К
Экскурсия прошла прекрасно!
Мы решили взять вечернюю экскурсию сразу после прилёта, для знакомства с городом.
Алексей прекрасный гид, узнали очень много фактов о Грузии, наверное о своей родной стране я столько не
Мы решили взять вечернюю экскурсию сразу после прилёта, для знакомства с городом.
Алексей прекрасный гид, узнали очень много фактов о Грузии, наверное о своей родной стране я столько не
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Н
23 июня у нас была экскурсия "Тбилиси — магия вечернего города". Нам крупно повезло с гидом.
Алексей - профессионал высочайшего класса! Мы шли попроспекту Руставели и почти о каждом здании Алексей
Алексей - профессионал высочайшего класса! Мы шли попроспекту Руставели и почти о каждом здании Алексей
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Я просто в восторге от этой экскурсии! Алексей влюбил меня в Тбилиси. Мне очень важно выбрать отличного гида: ведь он мой проводник в новом городе и новой стране и от
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