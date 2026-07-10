35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тбилиси - магия вечернего города

Прогулка по проспекту Руставели в вечернем Тбилиси. Узнайте историю старинных зданий и окунитесь в магическую атмосферу города
Прогулка по главному проспекту Тбилиси - Шота Руставели - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу имперского Тифлиса XIX века.

Вы узнаете историю старинных зданий, построенных по заказу Российского императора, и услышите
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уникальные факты, о которых не знают даже многие местные жители. Вечерний Тбилиси очарует вас своими тайнами, легендами и магической атмосферой.

Программа включает посещение здания с кариатидами, гостиницы Мариотт, театра Казначейства, музея современного искусства Церетели и института Театра и Кино. Каждое из этих мест имеет свою уникальную историю и архитектурные особенности

5
61 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерняя атмосфера Тбилиси
  • 🏛 Исторические здания
  • 🎨 Уникальные факты
  • 📜 Легенды и тайны
  • 🏰 Архитектурные шедевры
Тбилиси - магия вечернего города
Тбилиси - магия вечернего города
Тбилиси - магия вечернего города

Что можно увидеть

  • Здание с кариатидами
  • Гостиница Мариотт
  • Театр Казначейства
  • Музей современного искусства Церетели
  • Институт Театра и Кино

Описание экскурсии

Прогулка по старейшему столичному проспекту Руставели

Вас ждет насыщенное и познавательное погружение в атмосферу имперского Тифлиса XIX века. Я расскажу историю главного городского проспекта, которая началась в далеком 1832 году, и покажу его красивейшие здания. Вы узнаете, в чем состояло их изначальное предназначение и как оно менялось со временем. Итак, в программе:

  • Здание с кариатидами — известно своей богатой богемной историей. Я расскажу о располагавшемся здесь художественном обществе «Кружок» и американском кафе «Лодка аргонавтов», которое очень скоро стали называть «41 градус».
  • Гостиница Мариотт — открывшаяся в 1915 году, через год она была признана на Парижской архитектурной выставке лучшей гостиницей мира. Вы узнаете первоначальное название отеля и легенду, связанную с его созданием.
  • Театр Казначейства — взглянув на него, вы непременно ощутите сильное влияние мавританской архитектуры.
  • Музей современного искусства Церетели — вас удивят простые и ясные формы здания, но их легко объяснить предназначением дома на момент постройки, о котором я вам обязательно расскажу.
  • Институт Театра и Кино — именно здесь в 1905 году открылся первый зимний кинотеатр города «Электрический прожектор».

И это далеко не все — вы увидите и услышите намного больше заявленного. К концу прогулки вас полностью окутает и еще долго не покинет чарующая энергия имперского Тифлиса XIX века.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Свободы у здания городского парламента - Сакребуло
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4208 туристов
Я — коренной тбилисец. Родился и вырос в этом городе, с детства увлекался историей. Долгое время жил в Москве, окончил МГИМО. Много путешествовал — от Камчатки до старой Европы. В 2018
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году приехал в Тбилиси в отпуск… и остался. Сердцем понял: я снова дома. Сначала водил гостей сам, но со временем сформировалась команда: Алекси, Кети и Тамара — сертифицированные гиды, члены ассоциации SAGA и просто люди, искренне любящие этот город. Каждый день мы проводим авторские экскурсии — индивидуальные и групповые. Иногда подменяем друг друга, но всегда сохраняем стиль, душу и атмосферу наших прогулок. Что вас ждёт: - настоящий Тбилиси — живой и тёплый - истории без занудства и сухих дат - погружение в культуру, мифологию и повседневную жизнь Не просто рассказываем — делимся городом, который любим. И если уедете отсюда с ощущением, что хочется вернуться — значит, всё получилось.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
2
3
2
1
Иван
Всё прошло просто шикарно! Очень рекомендую! Спасибо за такое атмосферное знакомство с Тбилиси! Обязательно будем рекомендовать всем друзьям! Гид влюбляет в город и остаётся прекрасное послевкусие после прогулки!
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И
огромное спасибо Алексу за такую насыщенную и познавательную экскурсию!
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Евгения
Вчера были с мужем на индивидуальной экскурсии у Алексей.

Гуляя по вечернему центру и рассказывая нам про Тифлис, про здания и их историю, которые есть на главном городском проспекте, мы погружались
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в атмосферу XIX века: в богемные истории людей и здания, которые до сих пор сохранились, в места, которые нужно обязательно посетить: и для души, и для живота (за рекомендации о вкусных местах и традициях в еде отдельное спасибо).

Также с мужем очень много распрашивали Алексея о жизни в Грузии: где лучше жить (в Батуми или в Тбилиси, и где именно в Тбилиси хорошие районы), цены на квартиры, где оформить банковскую карту и сим-карту, реформы полиции, отношение к бездомным животным и еще много разных вопросов, которые у нас возникали в процессе прогулки.

Было ощущение, что Алексей чей-то друг, который готов ответить на все вопросы, но в ответах он опирается на факты в истории и свой опыт жизни в разных странах!

Ценю таких экскурсоводов именно за возможность, видя интерес путешественников, подстраиваться под их запрос, не ставя во главу донесение своей информации!

P.S. На фото сняла только 1 место, тк все остальное время делала пометки в телефоне на все ответы Алексея)

Вчера были с мужем на индивидуальной экскурсии у Алексей.
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К
Экскурсия прошла прекрасно!
Мы решили взять вечернюю экскурсию сразу после прилёта, для знакомства с городом.
Алексей прекрасный гид, узнали очень много фактов о Грузии, наверное о своей родной стране я столько не
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знаю.
Отличная, непринужденная подача, абсолютно не напрягающая, хочется слушать ещё и ещё. Не хотелось расставаться, по этому решили поехать с Алексеем ещё в Кахетию, и ни капельки не пожалели! Алексей стал как родной) Мы познакомились с лучшими винодельнями и вином и увидели невероятно красивые места.
Алексей дал нам «явки, пароли» нескольких хороших ресторанов и всегда готов был ответить на наши запросы, помогал с бронью:)
Алексей, спасибо Вам огромное! Было очень приятно познакомиться и провести вместе время!

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Н
23 июня у нас была экскурсия "Тбилиси — магия вечернего города". Нам крупно повезло с гидом.
Алексей - профессионал высочайшего класса! Мы шли попроспекту Руставели и почти о каждом здании Алексей
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рассказывал увлекательнейшую историю. Мы многое узнали не только об истории Тбилиси, но и обо всей Грузии, ее народе, национальном характере, традициях, политической и экономической ситуации в стране. Кроме того, Алексей - прекрасный рассказчик, человек, обладающий необыкновенным артистизмом. И, конечно, нельзя не отметить великолепное владение русским языком. Каждому бы россиянину так его знать!
Большое спасибо Алексею и всех ему благ!!!
Я, безусловно, рекомендую эту эксурсию. Не пожалеете!!!

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Мария
Я просто в восторге от этой экскурсии! Алексей влюбил меня в Тбилиси. Мне очень важно выбрать отличного гида: ведь он мой проводник в новом городе и новой стране и от
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него зависят мои впечатления от путешествия. ПюАлексей не просто гид: это веселый, интеллигентный и эрудированный рассказчик! Такие тонкости и интересные исторические факты не найдешь в википедии. Большое спасибо Алексею! Он показывает, рассказывает и впечатляет гораздо больше, чем заявлено в экскурсии. И дает массу полезных советов о том, где и что поесть, в какой музей обязательно сходить, где купить правильное вино и многое другое! Если Тбилиси, то только Алексей!

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