35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по старейшему столичному проспекту Руставели Вас ждет насыщенное и познавательное погружение в атмосферу имперского Тифлиса XIX века. Я расскажу историю главного городского проспекта, которая началась в далеком 1832 году, и покажу его красивейшие здания. Вы узнаете, в чем состояло их изначальное предназначение и как оно менялось со временем. Итак, в программе:
Здание с кариатидами — известно своей богатой богемной историей. Я расскажу о располагавшемся здесь художественном обществе «Кружок» и американском кафе «Лодка аргонавтов», которое очень скоро стали называть «41 градус».
Гостиница Мариотт — открывшаяся в 1915 году, через год она была признана на Парижской архитектурной выставке лучшей гостиницей мира. Вы узнаете первоначальное название отеля и легенду, связанную с его созданием.
Театр Казначейства — взглянув на него, вы непременно ощутите сильное влияние мавританской архитектуры.
Музей современного искусства Церетели — вас удивят простые и ясные формы здания, но их легко объяснить предназначением дома на момент постройки, о котором я вам обязательно расскажу.
Институт Театра и Кино — именно здесь в 1905 году открылся первый зимний кинотеатр города «Электрический прожектор».
И это далеко не все — вы увидите и услышите намного больше заявленного. К концу прогулки вас полностью окутает и еще долго не покинет чарующая энергия имперского Тифлиса XIX века.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура площадь Свободы у здания городского парламента -Сакребуло.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 47 лет. Родился и вырос в Тбилиси, с детства интересуюсь историей. С 1991 г. жил в Москве, закончил МГИМО. В 2018 году приехал в Тбилиси в отпуск и решил остаться. Я много путешествовал, был и на Камчатке, и в старой Европе. Знаю, что интересно туристам, и, надеюсь, смогу рассказать о родном крае так, чтобы вы смогли его почувствовать и полюбить.
Экскурсия прошла прекрасно!
Мы решили взять вечернюю экскурсию сразу после прилёта, для знакомства с городом.
Алексей прекрасный гид, узнали очень много фактов о Грузии, наверное о своей родной стране я столько не знаю.
Отличная, непринужденная подача, абсолютно не напрягающая, хочется слушать ещё и ещё. Не хотелось расставаться, по этому решили поехать с Алексеем ещё в Кахетию, и ни капельки не пожалели! Алексей стал как родной) Мы познакомились с лучшими винодельнями и вином и увидели невероятно красивые места.
Алексей дал нам «явки, пароли» нескольких хороших ресторанов и всегда готов был ответить на наши запросы, помогал с бронью :)
Алексей, спасибо Вам огромное! Было очень приятно познакомиться и провести вместе время!
Элина
20 октября 2019
Экскурсия доставила большое удовольствие, а Алексей оставил неизгладимое впечатление своим увлекательным и емким повествованием. Время пролетело незаметно. История каждого здания настолько захватывающая, что жаль пропустить хоть слово. Интересно, детально и с любовью к городу.
После экскурсии захотелось почитать и узнать о Тбилиси еще больше,. И вновь пройти по улицам, чтобы ещё раз взглянуть на них, уже зная и понимая их историю.
Благодарю!
Оксана
29 сентября 2019
Полностью поддерживаю мнение участников экскурсий под руководством Алексея. Прилететь в Тбилиси и через пару часов начать знакомство с городом под его руководством - это была лучшая из наших идей.
Белоусова
27 сентября 2019
Это была первая экскурсия в Тбилиси и от нее зависело первое впечатление от города, и Алексей не подвел.Он прекрасный рассказчик, не загружает датами, попутно отвечает на вопросы. Человек с широким кругозором и любовью к своему делу, к городу и к стране. Замечательное чувство юмора))) Посоветовал, как куда добраться, где что поесть, где какие сладости купить... Очень довольна.
alina
27 сентября 2019
Мы прилетели днем в Тбилисси, и уже через пару часов пошли с Алексеем на вечерний маршрут по Шота Руставели. Дурная голова - ногам покоя не дает :)
Великолепная экскурсия, интереснейший рассказ практически о каждом доме.
И дело даже не только в глубоких знаниях гида. Алексей -Рассказчик с большой буквы, умеет интересно подать материал, умеет заворожить и заинтересовать.
Однозначно рекомендуем.
Оксана
31 августа 2019
Огромное спасибо Алексею за проведённую экскурсию по вечернему Тбилиси. Экскурсия очень понравилась. Советуем идти на эту экскурсию в первые дни по приезду в Тбилиси. По полученной информации можно самим составить культурную программу. Ещё раз спасибо.
Ramute
19 августа 2019
Экскурсии бывают разные. Можно проехать огромные расстояния, но мало при этом узнать. Здесь же мы прошли совсем небольшое расстояние, но осталось впечатление, что соприкаснулись с очень большой частью истории Грузии и Тбилиси от самых древних времён до современной жизни. И главное, благодаря таланту рассказчика, время прошло незаметно, на одном дыхании. Спасибо за очень интересную экскурсию!
оксана
13 июля 2019
Очень понравилась экскурсия!
Редкое сочетание глубоких знаний по теме, любви к своему городу и стране, и желание поделится этим с туристами!
Спасибо!
Нина
3 июля 2019
23 июня у нас была экскурсия "Тбилиси — магия вечернего города". Нам крупно повезло с гидом.
Алексей - профессионал высочайшего класса! Мы шли попроспекту Руставели и почти о каждом здании Алексей рассказывал увлекательнейшую историю. Мы многое узнали не только об истории Тбилиси, но и обо всей Грузии, ее народе, национальном характере, традициях, политической и экономической ситуации в стране. Кроме того, Алексей - прекрасный рассказчик, человек, обладающий необыкновенным артистизмом. И, конечно, нельзя не отметить великолепное владение русским языком. Каждому бы россиянину так его знать!
Большое спасибо Алексею и всех ему благ!!!
Я, безусловно, рекомендую эту эксурсию. Не пожалеете!!!
Ульяна
29 июня 2019
Алексей просто шикарный гид!Очень интересно,динамично и с разных ракурсов преподносит информацию,чувство юмора на высоте!История про дворника тронула до слез)лайфхаки от Алексея про вино,чурчхелу и какие места нужно посетить сделали отпуск шикарным!!Мы с мамой влюбились в Тбилиси,обязательно вернемся и посетим те экскурсии Алексея на которые не смогли попасть.Огромное спасибо!!!
Ежедневная обзорная экскурсия по главным местам города
Тбилиси — это место, где встречаются Запад и Восток, четвертый век и двадцать первый. Вы совершите незабываемое путешествие вглубь столетий и почувствуете особую атмосферу города в его старинных зданиях, улицах, храмах и даже банях. Я поделюсь с вами историческими знаниями и лайфхаками, как вкусно и насыщенно провести время самостоятельно. Надеюсь, вы полюбите Тбилиси так же, как все, кто в нем живет!
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Время в Кахетии всегда наполнено солнцем. Даже под пасмурным небом вы проникнетесь гостеприимством и красотой этой благословенной земли. И для этого посетите столицу региона Телави, «город любви» Сигнахи, княжескую усадьбу в Цинандали и монастырь Бодбе над Алазанской долиной. Узнаете об истории непокоренной Кахетии и оцените ее главный бренд — вино.
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.