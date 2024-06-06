Необычные дома в Тбилиси

Найдено 24 экскурсии в категории «Необычные дома» в Тбилиси, цены от €18, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
1 час
49 отзывов
Свидание с Тбилиси: истории Сололаки
Почувствуйте дух старого Тбилиси, следуя за актерами в историческом районе Сололаки с его уникальными историями
Начало: У Площади свободы
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
3322 за человека
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
34 отзыва
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города в мини-группе и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
50 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
Увидеть архитектуру постсоветского брутализма и места, популярные среди тбилисцев
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 99 за всё до 10 чел.
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
60 за всё до 8 чел.
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
Сохранить воспоминания о городе в виде тёплых снимков
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
63 за всё до 5 чел.
Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
7 отзывов
Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
Окунуться в историю самого колоритного района Тбилиси и научиться «читать» архитектуру
Начало: У Площади Свободы
Завтра в 16:00
9 июня в 16:30
21 за человека
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6039 за человека
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
3 отзыва
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
Прогулка по Сололаки подарит вам уникальные фотографии на фоне исторических особняков и уютных двориков. Ощутите дух старого Тбилиси и современности
Начало: На площади Свободы
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
65 за всё до 6 чел.
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Прогуляться в мини-группе по самому таинственному району Тбилиси, погружаясь в историю и быт 19 века
Начало: На Саарбрюкенской площади (Saarbrücken Square)
Завтра в 10:00
23 июня в 08:00
50 за человека
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
4 отзыва
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Исследовать район, пропитанный духом богемного Тифлиса, и проникнуть в его историю
Начало: На площади Свободы
12 июня в 10:00
11 июля в 10:00
50 за человека
Европейская красота района Чугурети
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Европейская красота района Чугурети
Отправиться в немецкий Тифлис 19 века вместе с коренными тбилисцами
Начало: На Саарбрукенской площади
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 7 чел.
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
Начало: У метро Технический университет
23 июня в 12:00
32 за человека
Вдохновляющий Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
17 отзывов
Вдохновляющий Тбилиси
Поддаться обаянию города и раскрыть его секрет через архитектуру и истории о людях - в мини-группе
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
18 за человека
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Увидеть особняк из «Семнадцати мгновений весны» и одно из самых оригинальных зданий Тбилиси
Начало: Недалеко от Вильнюсского парка
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
21 за человека
Современная архитектура Тбилиси: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Современная архитектура Тбилиси: групповая экскурсия
Увидеть самые интересные здания города и узнать о них нескучные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: У Дома Юстиции
32 за человека
Сергей Параджанов: герой сложного времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Групповая экскурсия по местам, определившим судьбу знаменитого режиссёра
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
30 за человека
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Исследовать дворцы Прекрасной эпохи и отобедать на винодельне (мини-группа, всё включено)
Начало: В районе метро Руставели
130 за человека
Тбилиси в объективе
🚶 Пешая
скидка
60%
Фотопрогулка
1.5 часа
Тбилиси в объективе: фото-экскурсия с гидом-фотографом
Получите коллекцию ярких фотографий с экскурсии по Тбилиси, где каждый снимок расскажет уникальную историю
Начало: На улице самгебро 1
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
21586 за человека
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Разобраться в грузинской архитектуре и заглянуть за кулисы легендарного дворца (в группе)
Начало: У станции метро «300 Арагвинцев» (300 Aragveli)
Завтра в 11:30
22 июня в 12:00
40 за человека
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Погулять по самому европейскому району города и раскрыть особенности модерна по-тбилисски
Начало: У Саарбрюкенской площади
16 июня в 10:30
25 июня в 16:00
21 за человека
Тбилиси: симфония Старого города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Тбилиси: симфония Старого города
Погулять по древнейшей части города и прикоснуться к её архитектурным сюжетам
Начало: У метро Авлабари
9 июня в 10:30
13 июня в 11:00
21 за человека
Лица Старого города: маскароны и парадные в Сололаки (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Лица Старого города: маскароны и парадные в Сололаки (в группе)
Полюбоваться скрытыми от глаз интерьерами и увидеть разные лица Тифлиса - прекрасные и безобразные
Начало: Ннедалеко от площади Свободы
9 июня в 11:30
12 июня в 16:00
25 за человека
Грузинская Германия, или Немецкая Грузия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Грузинская Германия, или Немецкая Грузия
Открыть малоизвестную грань Тбилиси на групповой экскурсии по бывшим немецким колониям около города
Начало: недалеко от метро «Руставели»
9 июня в 10:00
22 июня в 10:00
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Уколова
    6 июня 2024
    Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
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    впечатляющим! Экскурсия с вами стала настоящим путеводителем в мир этого города и я уверенна, что благодаря вам мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы гуляли самостоятельно) Ещё раз спасибо за незабываемый опыт знакомства с Грузией😊 Однозначно, ван лав❤️

    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌
  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
    Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
  • А
    Алия
    6 июня 2024
    Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
    Спасибо нашему гиду Георги за прекрасную прогулку по району Сололаки! Было интересно и увлекательно. Чувствуется, что Георги любит свой город
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    и старается показать Тбилиси во всем многообразии! Чаепитие у Марины было душевным и теплым: все очень вкусно! Было интересно узнать про историю семьи, увидеть архивные фотографии, послушать рассказы Марины о жизни семьи. Рекомендую прогулку всем, кто хочет узнать город с необычной стороны!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
    Экскурсия хорошая. Плюсы: идет всего час, ненапряжно даже по жаре, хорошо все слышно, потому что вы в наушниках, динамичная, нет
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    такого, что по 10 минут стоите на одном месте, интересные истории жителей этого района, преподнесенные в легкой форме! Однозначно рекомендую, но почему 4? Хотелось бы добавить немного времени на фотографии, хотя бы 5 минут на локацию, также бывала уже на экскурсиях по сололаки и могу сказать, что есть более красивые локации еще, можно тоже добавить. И да, немного напрягло навязчивое желание организаторов записать отзывы после. Пришлось несколько раз отказать. Наберите бесплатно группу, проведите им экскурсию и пусть они запишут отзывы, а люди, которые заплатили деньги пришли просто получить удовольствие и напишут Вам отзыв здесь, если захотят. И последнее очень рекомендую такую экскурсию по Ташкенту, много где была на них (именно эта франшиза), там лучшая)))

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
    Очень понравилось, рассказ яркий, интересный, эмоциональный. Обязательно пойдём ещё.
    Очень понравилось, рассказ яркий, интересный, эмоциональный. Обязательно пойдём ещё
  • д
    дмитрий
    2 июня 2024
    Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
    Отличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкой.
    Отличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкойОтличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкойОтличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкойОтличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкой
  • А
    Анна
    2 июня 2024
    Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
    Спасибо за раннюю фотосессию, за чудесную прогулку и даже мини-экскурсию) все было легко и непринужденно! Очень жду результат ☺️
  • P
    Pavel
    23 мая 2024
    Вдохновляющий Тбилиси
    Одна из лучших экскурсий, на которых был! Гарри - трудно, сказать, что гид или экскурсовод. Скорее, твой друг, к которому
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    ты приехал в гости и он рассказывает тебе о своем любимом городе так, чтобы ты сам влюбился в Тбилиси. И это у него получается. Время пролетело незаметно, а впечатлений - на всю жизнь. Рекомендую на 100%.

  • И
    Игорис
    21 мая 2024
    Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
    Экскурсия по району Сололаки. Нашим гидом был Максим. По времени длилось чуть меньше, чем было заявлено - 2 часа, но
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    мы многое успели увидеть. Я узнал многое не только по теме экскурсии, но и из теории архитектуры: архитектоника, архитектурная семантика и пр. Советую всем любителям архитектуры!

  • И
    Игорис
    21 мая 2024
    Вдохновляющий Тбилиси
    Экскурсия по Старому Тбилиси. Подъёмы в гору и спуски вниз. И снова - подъёмы…:) Моим гидом был Гарри - молодой,
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    очень увлечённый своей работой парень. Экскурсия длилась даже немного дольше, чем предполагалось - 4 часа. Гарри начал свой рассказ уже в офисе, и не останавливался ни на минуту. Но у меня всегда было время на фотографирование, и гид подробно отвечал на мои вопросы. Рекомендую этого гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Необычные дома»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
  2. Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
  3. Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
  4. Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
  5. Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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