1 чел.
По популярности
скидка
33%
Групповая
1 час
Свидание с Тбилиси: истории Сололаки
Почувствуйте дух старого Тбилиси, следуя за актерами в историческом районе Сололаки с его уникальными историями
Начало: У Площади свободы
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
33€22 за человека
Мини-группа
4 часа
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города в мини-группе и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€50 за человека
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
Увидеть архитектуру постсоветского брутализма и места, популярные среди тбилисцев
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €99 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
Сохранить воспоминания о городе в виде тёплых снимков
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€63 за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
Окунуться в историю самого колоритного района Тбилиси и научиться «читать» архитектуру
Начало: У Площади Свободы
Завтра в 16:00
9 июня в 16:30
€21 за человека
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60€39 за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
Прогулка по Сололаки подарит вам уникальные фотографии на фоне исторических особняков и уютных двориков. Ощутите дух старого Тбилиси и современности
Начало: На площади Свободы
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€65 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Прогуляться в мини-группе по самому таинственному району Тбилиси, погружаясь в историю и быт 19 века
Начало: На Саарбрюкенской площади (Saarbrücken Square)
Завтра в 10:00
23 июня в 08:00
€50 за человека
Мини-группа
4 часа
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Исследовать район, пропитанный духом богемного Тифлиса, и проникнуть в его историю
Начало: На площади Свободы
12 июня в 10:00
11 июля в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Европейская красота района Чугурети
Отправиться в немецкий Тифлис 19 века вместе с коренными тбилисцами
Начало: На Саарбрукенской площади
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
Начало: У метро Технический университет
23 июня в 12:00
€32 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Вдохновляющий Тбилиси
Поддаться обаянию города и раскрыть его секрет через архитектуру и истории о людях - в мини-группе
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€18 за человека
Групповая
2 часа
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Увидеть особняк из «Семнадцати мгновений весны» и одно из самых оригинальных зданий Тбилиси
Начало: Недалеко от Вильнюсского парка
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€21 за человека
Групповая
3 часа
Современная архитектура Тбилиси: групповая экскурсия
Увидеть самые интересные здания города и узнать о них нескучные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: У Дома Юстиции
€32 за человека
Мини-группа
3 часа
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Групповая экскурсия по местам, определившим судьбу знаменитого режиссёра
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
€30 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Исследовать дворцы Прекрасной эпохи и отобедать на винодельне (мини-группа, всё включено)
Начало: В районе метро Руставели
€130 за человека
скидка
60%
Фотопрогулка
1.5 часа
Тбилиси в объективе: фото-экскурсия с гидом-фотографом
Получите коллекцию ярких фотографий с экскурсии по Тбилиси, где каждый снимок расскажет уникальную историю
Начало: На улице самгебро 1
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
215€86 за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Разобраться в грузинской архитектуре и заглянуть за кулисы легендарного дворца (в группе)
Начало: У станции метро «300 Арагвинцев» (300 Aragveli)
Завтра в 11:30
22 июня в 12:00
€40 за человека
Групповая
2.5 часа
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Погулять по самому европейскому району города и раскрыть особенности модерна по-тбилисски
Начало: У Саарбрюкенской площади
16 июня в 10:30
25 июня в 16:00
€21 за человека
Групповая
3 часа
Тбилиси: симфония Старого города
Погулять по древнейшей части города и прикоснуться к её архитектурным сюжетам
Начало: У метро Авлабари
9 июня в 10:30
13 июня в 11:00
€21 за человека
Групповая
2.5 часа
Лица Старого города: маскароны и парадные в Сололаки (в группе)
Полюбоваться скрытыми от глаз интерьерами и увидеть разные лица Тифлиса - прекрасные и безобразные
Начало: Ннедалеко от площади Свободы
9 июня в 11:30
12 июня в 16:00
€25 за человека
Групповая
9 часов
Грузинская Германия, или Немецкая Грузия
Открыть малоизвестную грань Тбилиси на групповой экскурсии по бывшим немецким колониям около города
Начало: недалеко от метро «Руставели»
9 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- УУколова6 июня 2024Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
- AAlexander6 июня 2024Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
- ААлия6 июня 2024Спасибо нашему гиду Георги за прекрасную прогулку по району Сололаки! Было интересно и увлекательно. Чувствуется, что Георги любит свой город
- ЮЮлия5 июня 2024Экскурсия хорошая. Плюсы: идет всего час, ненапряжно даже по жаре, хорошо все слышно, потому что вы в наушниках, динамичная, нет
- ААлександр3 июня 2024Очень понравилось, рассказ яркий, интересный, эмоциональный. Обязательно пойдём ещё.
- ддмитрий2 июня 2024Отличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкой.
- ААнна2 июня 2024Спасибо за раннюю фотосессию, за чудесную прогулку и даже мини-экскурсию) все было легко и непринужденно! Очень жду результат ☺️
- PPavel23 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых был! Гарри - трудно, сказать, что гид или экскурсовод. Скорее, твой друг, к которому
- ИИгорис21 мая 2024Экскурсия по району Сололаки. Нашим гидом был Максим. По времени длилось чуть меньше, чем было заявлено - 2 часа, но
- ИИгорис21 мая 2024Экскурсия по Старому Тбилиси. Подъёмы в гору и спуски вниз. И снова - подъёмы…:) Моим гидом был Гарри - молодой,
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Необычные дома»
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