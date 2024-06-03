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интересные вопросы, вроде: как «изобретали» внешний вид христианского храма; как здания с вековой историей меняют свою функцию и встраиваются в современный контекст; где в реконструкции проходит грань между наукой и вымыслом; почему в Тбилиси так много резных балконов. Ну и главный итог прогулки: здания, мимо которых проходил сотню раз, обзаводятся «контекстом» и становятся не просто декорацией. Сам маршрут тоже составлен интересно: мы ходили по улочкам, где бывали уже не раз. Но гид все-таки умудрился найти для нас много неизвестных дворов и уголков. Отдельно понравилось место, где экскурсия кончается — очень колоритное и с отличным видом. Спасибо Владимиру за прогулку и интересный рассказ. Определенно рекомендую!