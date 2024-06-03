Тбилиси Глазами Инженера – экскурсии в Тбилиси

Найдено 11 экскурсий в категории «Тбилиси Глазами Инженера» в Тбилиси, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
7 отзывов
Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
Окунуться в историю самого колоритного района Тбилиси и научиться «читать» архитектуру
Начало: У Площади Свободы
Завтра в 16:00
9 июня в 16:30
21 за человека
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
Начало: У метро Технический университет
23 июня в 12:00
32 за человека
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Разобраться, как формировался облик города, который не раз за свою историю был разрушен
Начало: У метро Площадь Свободы
30 июня в 16:00
20 за человека
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Увидеть особняк из «Семнадцати мгновений весны» и одно из самых оригинальных зданий Тбилиси
Начало: Недалеко от Вильнюсского парка
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
21 за человека
Современная архитектура Тбилиси: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Современная архитектура Тбилиси: групповая экскурсия
Увидеть самые интересные здания города и узнать о них нескучные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: У Дома Юстиции
32 за человека
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Разобраться в грузинской архитектуре и заглянуть за кулисы легендарного дворца (в группе)
Начало: У станции метро «300 Арагвинцев» (300 Aragveli)
Завтра в 11:30
22 июня в 12:00
40 за человека
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Погулять по самому европейскому району города и раскрыть особенности модерна по-тбилисски
Начало: У Саарбрюкенской площади
16 июня в 10:30
25 июня в 16:00
21 за человека
Тбилиси: симфония Старого города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Тбилиси: симфония Старого города
Погулять по древнейшей части города и прикоснуться к её архитектурным сюжетам
Начало: У метро Авлабари
9 июня в 10:30
13 июня в 11:00
21 за человека
Лица Старого города: маскароны и парадные в Сололаки (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Лица Старого города: маскароны и парадные в Сололаки (в группе)
Полюбоваться скрытыми от глаз интерьерами и увидеть разные лица Тифлиса - прекрасные и безобразные
Начало: Ннедалеко от площади Свободы
9 июня в 11:30
12 июня в 16:00
25 за человека
Грузинская Германия, или Немецкая Грузия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Грузинская Германия, или Немецкая Грузия
Открыть малоизвестную грань Тбилиси на групповой экскурсии по бывшим немецким колониям около города
Начало: недалеко от метро «Руставели»
9 июня в 10:00
22 июня в 10:00
80 за человека
Цхалтубо: архитектура, история и минеральные воды (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Цхалтубо: архитектура, история и минеральные воды (в группе)
Узнать о сложной и увлекательной истории бальнеологического курорта за последние 100 лет
Начало: В районе метро Руставели
29 июня в 08:00
13 июля в 08:00
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
    Очень понравилось, рассказ яркий, интересный, эмоциональный. Обязательно пойдём ещё.
    Очень понравилось, рассказ яркий, интересный, эмоциональный. Обязательно пойдём ещё
  • И
    Игорис
    21 мая 2024
    Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
    Экскурсия по району Сололаки. Нашим гидом был Максим. По времени длилось чуть меньше, чем было заявлено - 2 часа, но
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    мы многое успели увидеть. Я узнал многое не только по теме экскурсии, но и из теории архитектуры: архитектоника, архитектурная семантика и пр. Советую всем любителям архитектуры!

  • E
    Elena
    19 мая 2024
    Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
    Интересная тематическая экскурсия, привлекает внимание к деталям и специфике строящихся в прошлом зданий. Позволяет посмотреть на жизнь тифлисцев под другим углом. Однозначно рекоммендуем.
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
    Просто восхитительно! Невероятно интересно и удивительно, столько сюрпризов таит Тбилиси! Спасибо!
  • А
    Алиса
    21 января 2024
    Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
    Я фанат экскурсий от инженеров и хожу с ними во всех доступных городах. Эта экскурсия конечно же очень понравилась, но
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    она может показаться скучной для людей не из мира архитектуры, инженерного дела, истории искусств. Прежде чем идти, ознакомьтесь с сайтом и форматом Инженеров. По комфорту. Мы передвигались на удобном хорошем автобусе. Маршрут несложный. Гид очень вежливый и интересно рассказывает =)

  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Современная архитектура Тбилиси: групповая экскурсия
    Без этой экскурсии впечатление о городе будет совсем не полным! За три часа на удобном микроавтобусе есть возможность увидеть яркие,
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    амбициозные и не однозначные проекты современной архитектуры, созданные звездами мировой величины. Часть из них удачно вписалась в городскую среду, эксплуатируется и востребована горожанами, часть - ветшает и не используется (что тоже очень любопытно)) Ведущий экскурсии легко и интересно рассказывает историю каждого проекта и его автора, дает срез эпохи. Я была на экскурсии с двумя подростками, у которых из увлечений - только компьютерные игры)) были на 100 процентов вовлечены, реально с интересом слушали, так как рассказ и правда живой. Экскурсия будет интересна как просто любознательным туристам, так и профессионалам

  • Д
    Дмитрий
    9 января 2024
    Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
    Экскурсия идеально подойдет даже для тех, кто неоднократно был в Тбилиси или живет тут. Объяснены на примерах два основных направления
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    архитектурной реставрации - художественная и техническая. Также на экскурсии учились отличать древние сооружения от современных. Очень информативная и насыщенная программа, хорошо подготовлена и преподнесена. В ходе экскурсии гид обеспечил всех слушателей радио гарнитурой, позволяющей отчетливо все слышать не зависимо от количества туристов в группе и шума улицы. Маршрут по старому городу, достаточно большой и интересный, для лучшего понимания нам демонстрировали печатные материалы. Гид очень эрудирован и начитан. Интеллигентен и хорошо владеет русским языком. Рекомендую к посещению.

    Экскурсия идеально подойдет даже для тех, кто неоднократно был в Тбилиси или живет тут. Объяснены наЭкскурсия идеально подойдет даже для тех, кто неоднократно был в Тбилиси или живет тут. Объяснены наЭкскурсия идеально подойдет даже для тех, кто неоднократно был в Тбилиси или живет тут. Объяснены наЭкскурсия идеально подойдет даже для тех, кто неоднократно был в Тбилиси или живет тут. Объяснены на
  • К
    Кирилл
    28 декабря 2023
    Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
    Замечательная экскурсия! Много нового узнал о городе! Гид профессионал - рассказ структурированный, отвечал на все вопросы, даже не по теме экскурсии. Приятно, когда у гида "глаза горят". Видно, что для него это не просто рутинная работа
  • С
    Слава
    25 декабря 2023
    Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
    Несмотря на то, что экскурсия посвящена архитектуре, а у меня нет профильного образования, мне прогулка очень понравилась. На ней затрагиваются
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    интересные вопросы, вроде: как «изобретали» внешний вид христианского храма; как здания с вековой историей меняют свою функцию и встраиваются в современный контекст; где в реконструкции проходит грань между наукой и вымыслом; почему в Тбилиси так много резных балконов. Ну и главный итог прогулки: здания, мимо которых проходил сотню раз, обзаводятся «контекстом» и становятся не просто декорацией. Сам маршрут тоже составлен интересно: мы ходили по улочкам, где бывали уже не раз. Но гид все-таки умудрился найти для нас много неизвестных дворов и уголков. Отдельно понравилось место, где экскурсия кончается — очень колоритное и с отличным видом. Спасибо Владимиру за прогулку и интересный рассказ. Определенно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Тбилиси Глазами Инженера»

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  8. Монастырь Джвари
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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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