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Групповая
2.5 часа
Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
Окунуться в историю самого колоритного района Тбилиси и научиться «читать» архитектуру
Начало: У Площади Свободы
Завтра в 16:00
9 июня в 16:30
€21 за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
Начало: У метро Технический университет
23 июня в 12:00
€32 за человека
Групповая
2 часа
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Разобраться, как формировался облик города, который не раз за свою историю был разрушен
Начало: У метро Площадь Свободы
30 июня в 16:00
€20 за человека
Групповая
2 часа
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Увидеть особняк из «Семнадцати мгновений весны» и одно из самых оригинальных зданий Тбилиси
Начало: Недалеко от Вильнюсского парка
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€21 за человека
Групповая
3 часа
Современная архитектура Тбилиси: групповая экскурсия
Увидеть самые интересные здания города и узнать о них нескучные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: У Дома Юстиции
€32 за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Разобраться в грузинской архитектуре и заглянуть за кулисы легендарного дворца (в группе)
Начало: У станции метро «300 Арагвинцев» (300 Aragveli)
Завтра в 11:30
22 июня в 12:00
€40 за человека
Групповая
2.5 часа
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Погулять по самому европейскому району города и раскрыть особенности модерна по-тбилисски
Начало: У Саарбрюкенской площади
16 июня в 10:30
25 июня в 16:00
€21 за человека
Групповая
3 часа
Тбилиси: симфония Старого города
Погулять по древнейшей части города и прикоснуться к её архитектурным сюжетам
Начало: У метро Авлабари
9 июня в 10:30
13 июня в 11:00
€21 за человека
Групповая
2.5 часа
Лица Старого города: маскароны и парадные в Сололаки (в группе)
Полюбоваться скрытыми от глаз интерьерами и увидеть разные лица Тифлиса - прекрасные и безобразные
Начало: Ннедалеко от площади Свободы
9 июня в 11:30
12 июня в 16:00
€25 за человека
Групповая
9 часов
Грузинская Германия, или Немецкая Грузия
Открыть малоизвестную грань Тбилиси на групповой экскурсии по бывшим немецким колониям около города
Начало: недалеко от метро «Руставели»
9 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€80 за человека
Групповая
13 часов
Цхалтубо: архитектура, история и минеральные воды (в группе)
Узнать о сложной и увлекательной истории бальнеологического курорта за последние 100 лет
Начало: В районе метро Руставели
29 июня в 08:00
13 июля в 08:00
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Очень понравилось, рассказ яркий, интересный, эмоциональный. Обязательно пойдём ещё.
- ИИгорис21 мая 2024Экскурсия по району Сололаки. Нашим гидом был Максим. По времени длилось чуть меньше, чем было заявлено - 2 часа, но
- EElena19 мая 2024Интересная тематическая экскурсия, привлекает внимание к деталям и специфике строящихся в прошлом зданий. Позволяет посмотреть на жизнь тифлисцев под другим углом. Однозначно рекоммендуем.
- ММария12 мая 2024Просто восхитительно! Невероятно интересно и удивительно, столько сюрпризов таит Тбилиси! Спасибо!
- ААлиса21 января 2024Я фанат экскурсий от инженеров и хожу с ними во всех доступных городах. Эта экскурсия конечно же очень понравилась, но
- ЕЕкатерина10 января 2024Без этой экскурсии впечатление о городе будет совсем не полным! За три часа на удобном микроавтобусе есть возможность увидеть яркие,
- ДДмитрий9 января 2024Экскурсия идеально подойдет даже для тех, кто неоднократно был в Тбилиси или живет тут. Объяснены на примерах два основных направления
- ККирилл28 декабря 2023Замечательная экскурсия! Много нового узнал о городе! Гид профессионал - рассказ структурированный, отвечал на все вопросы, даже не по теме экскурсии. Приятно, когда у гида "глаза горят". Видно, что для него это не просто рутинная работа
- ССлава25 декабря 2023Несмотря на то, что экскурсия посвящена архитектуре, а у меня нет профильного образования, мне прогулка очень понравилась. На ней затрагиваются
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Тбилиси Глазами Инженера»
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