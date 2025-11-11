Вас ждет авторский квест, созданный с любовью к городу и его истории. Не будет никаких строгих расписаний — вы сами строите своё приключение.
От восторга у водопада до умиротворения в старинной церкви — каждое место оставит след в вашем сердце. Квест подходит для любого уровня подготовки и возраста.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание квестаДрузья, приглашаем вас на увлекательное приключение по сердцу Тбилиси — авторский квест-экскурсию «Спрятанные чудеса Тбилиси»! Это не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени и пространстве, где вы станете главными героями захватывающей истории. Готовы ли вы раскрыть тайны города, узнать его легенды и проверить свою внимательность? Тогда присоединяйтесь! Что вас ждёт?
- 15 уникальных интерактивных загадок, которые проведут вас через самые удивительные уголки Тбилиси. Вы сами выбираете темп и решаете, где задержаться подольше, а что оставить на потом.
- Маршрут от площади Свободы до легендарного района Абанотубани, полный открытий и неожиданных встреч.
- Знакомство с историей и культурой Грузии: от тайн царицы Тамары до жизни знаменитого художника Нико Пиросмани.
- Посещение знаковых мест: руины древней крепости, самая старая церковь города, театр Габриадзе, водопад в самом центре Тбилиси и фотогеничная надпись “I Love Tbilisi”.
- Необычные персонажи: дворники, архитекторы и другие герои, которые расскажут свои истории.
- Возможность загадать желание и запечатлеть яркие моменты на фото. Эта экскурсия — идеальный способ увидеть Тбилиси глазами местных жителей, узнать, почему площадь Свободы носит такое название, и погрузиться в атмосферу грузинских праздников и традиций. Как проходит квест?
- Полностью самостоятельная экскурсия с помощью Telegram-бота. Вам не нужен гид — вы сами управляете своим приключением!
- Увлекательные аудиодорожки раскроют секреты города. Убедитесь, что ваши наушники или динамики готовы к работе.
- Загадки и задания, которые подойдут как детям, так и взрослым. Проверьте свои знания о грузинских актёрах, истории и культуре!
• Вы сами решаете, сколько времени провести на каждой локации. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, площадь Свободы
Завершение: Район Абанотубани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
