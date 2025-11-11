Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вас ждет авторский квест, созданный с любовью к городу и его истории. Не будет никаких строгих расписаний — вы сами строите своё приключение.



От восторга у водопада до умиротворения в старинной церкви — каждое место оставит след в вашем сердце. Квест подходит для любого уровня подготовки и возраста.