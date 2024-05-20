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немного погулять по Тбилиси, но в квесте много локаций, на которые мы сами бы не обратили внимания. Очень удобный формат в том плане, что не нужно подстраиваться под темп экскурсовода, а интересные факты о городе вы получаете прямо в мессенджере. Тут правда есть маленький минус - хотелось бы чуть больше информации о достопримечательностях. Задания в квесте разнообразные и нескучные, иногда появляются неожиданные задания на время, которые добавляют азарта (времени на выполнение всегда более чем достаточно). В общем, всячески рекомендую попробовать. Организатору Валерию большое спасибо!