Экскурсии с элементами квеста в Тбилиси

Найдено 15 экскурсий в категории «Квесты» в Тбилиси, цены от €10, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
🚶 Пешая
скидка
55%
Квест
3 часа
34 отзыва
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
«Квест идёт без сопровождения гида — в комфортном для себя темпе вы пройдете маршрут и сможете в любой момент вернуться к понравившимся локациям или устроить перерыв»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Приключенческий квест в Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
2 отзыва
Приключенческий квест в Тбилиси
Преодолеть увлекательные препятствия и отыскать древние арабские сокровища
Начало: В районе метро Руставели
«В квесте могут принимать участие как группы, так и соло-путешественники»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30 за человека
Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
Начало: Merab Kostava Street, 2
«В ходе квеста Вам нужно будет отыскать места со старинных фотографий и воссоздать вид и ракурс по историческим снимкам»
Расписание: Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$30 за человека
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
«На маршруте по древним и современным достопримечательностям города — старинным улочкам и современным проспектам, крепостному комплексу Нарикала, парку Рике и мосту Мира — вам будет предложен квест с загадками и заданиями на каждой остановке»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
10 за экскурсию
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
50%
Квест
3 часа
4 отзыва
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
Квест по старому Тифлису
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Квест по старому Тифлису
Разнообразить свой отдых на познавательной интерактивной прогулке
Начало: Ул. Горгасали 3
«Во время квеста вы познакомитесь с древней историей и характерной для старого Тбилиси архитектурой города, найдете копии артефактов и побываете в уникальных старинных зданиях»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
150 за всё до 10 чел.
Квест: найти символ любви и долголетия
🚗 На машине
Квест
3 часа
4 отзыва
Квест: найти символ любви и долголетия
Познакомиться с древней Мцхетой и разгадать её секрет
Начало: заедем за вами
«Не зная историю Мцхеты, пройти квест невозможно, поэтому сначала я познакомлю вас с этим городом, его главными архитектурными памятниками и легендами»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
150 за всё до 4 чел.
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории
Начало: У собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
«В условленное время я пришлю вам ссылку на квест в телеграм-боте»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 за всё до 4 чел.
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Стать ближе и понять друг друга на прогулке по историческому сердцу города
Начало: На проспекте Руставели
«Я или мой коллега-модератор будем на связи во время прохождения квеста»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
15 за человека
Найди, если сможешь. Квест-экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Найди, если сможешь. Квест-экскурсия для детей и взрослых
Начало: Merab Kostava Street, 2
«Квест будет проходить без сопровождения гида, что позволит вам самостоятельно раз за разом проходить предстоящие этапы игры, а также находить и исследовать новые локации, благодаря чему экскурсия станет более интересной и запоминающей»
Расписание: Каждый день в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$38 за человека
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
Начало: В районе метро Руставели
«Квест идёт без сопровождения гида — в комфортном для себя темпе вы пройдёте маршрут и сможете в любой момент вернуться к понравившимся локациям или устроить перерыв»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
32 за человека
Гастро-квест по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
4 часа
Гастро-квест по Тбилиси
Начало: 2 Merab Kostava St, Tbilisi, Georgia
«В ходе квеста вам предстоит отвечать на вопросы и справляться с заданиями разной сложности, чтобы определить все локации квеста»
Расписание: Каждый день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$60 за человека
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Познакомиться с грузинской столицей в увлекательном и весёлом формате
«Вы будете искать достопримечательности с помощью ребусов и шифров, выполнять квест-задания и участвовать в мини-спектакле о Грузии»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
200 за всё до 2 чел.
Тбилиси станет ближе
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Тбилиси станет ближе
Квест-прогулка наедине с городом
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«Квест без сопровождения гида проходит в комфортном для вас темпе в формате онлайн»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 за человека
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
🚶 Пешая
скидка
30%
Квест
3 часа
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Начало: Проспект Руставели
«Этот квест идеально подойдет как для пар, так и для семей в том числе с детьми, желающих улучшить свои отношения»
Расписание: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 400$280 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    20 мая 2024
    Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
    Проходили данный квест втроем. Кажется, что квест - это идеальный вариант для первого знакомства с городом. Мы накануне успели уже
    читать дальше

    немного погулять по Тбилиси, но в квесте много локаций, на которые мы сами бы не обратили внимания. Очень удобный формат в том плане, что не нужно подстраиваться под темп экскурсовода, а интересные факты о городе вы получаете прямо в мессенджере. Тут правда есть маленький минус - хотелось бы чуть больше информации о достопримечательностях. Задания в квесте разнообразные и нескучные, иногда появляются неожиданные задания на время, которые добавляют азарта (времени на выполнение всегда более чем достаточно). В общем, всячески рекомендую попробовать. Организатору Валерию большое спасибо!

  • К
    Ксения
    20 мая 2024
    Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
    Безумно благодарна за такую возможность познакомиться с Тбилиси. Соло путешественникам, тоже подойдет, потому что там вы пройдете те места куда
    читать дальше

    скорее всего сами бы не заглянули. Были сложно с оплатой так как наличкой не получится оплатить, но Валерий пошел на встречу🙏🏻 По маршруту я познакомилась со многими классными, открытыми и гостеприимными людьми. Эта экскурсия точно влюбит вам в Тбилиси❤️

  • Н
    Надежда
    10 мая 2024
    Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
    Было очень круто! Ходили вместе с парнем, он англоязычный и ему тоже понравилось (я сама ему переводила). Интересный формат, все очень классно продумано – огромное вам спасибо! приду еще 🫶
  • Н
    Нина
    8 мая 2024
    Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
    Прекрасная экскурсия, очень рекомендую к посещению, интересно будет даже тем, кто многое видел в Тбилиси- необычные локации, скрытые дворики, прекрасная иммерсивная составляющая. Большое спасибо гиду Валерию, остались в восторге)))
  • K
    Kamilla
    11 апреля 2024
    Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
    Валерий отличный гид! Провел интересную, познавательную, а главное не банальную экскурсию по Тбилиси! Всем рекомендую
  • Р
    Радэль
    2 марта 2024
    «Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
    Тбилиси оказался намного рельефнее, выбирать ботинки для прогулки точно не нужно, пришлось разделить экскурсию на 2 дня. Зато оставшуюся часть прошли на легке) Крепость — супер, экскурсия норм
  • Д
    Дмитрий
    24 февраля 2024
    Тур по 5 барам Тбилиси в формате игры-квеста с welcome шотами
    Отличная компания, прекрасный гид.
  • В
    Владимир
    13 февраля 2024
    Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
    Очень необычная экскурсия! Классно, что ни от кого не зависишь, проходишь в своем ритме, хоть 2 дня) Мы в Тбилиси
    читать дальше

    уже бывали, но никогда не брали экскурсию, поэтому было удивительно открывать город по новому) Теперь по качеству: голоса приятные (мужской и женский), слушать интересно. Загадки не супер сложные, на логику. Иногда непонятно, но подсказки всегда выручают, ну а если совсем не получится отгадать то подскажут ответ) Спасибо команде кто это делал, с удовольствием бы прошел еще такие экскурсии!

  • D
    Darya
    20 января 2024
    Тур по 5 барам Тбилиси в формате игры-квеста с welcome шотами
    Были вдвоем на этой замечательной экскурсии!) Очень весело и душевно, дружелюбная атмосфера. Необычный формат мероприятия) Гиду Павлу отдельное большущее спасибо!!! Компания собралась суперская!
  • E
    Evgenii
    1 января 2024
    Тур по 5 барам Тбилиси в формате игры-квеста с welcome шотами
    Супер впечатление на новогоднюю ночь! Володя, наш проводник, и его помощница сделали эту ночь незабываемой. Выбор баров - великолепный, вернусь туда обязательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
  2. Приключенческий квест в Тбилиси
  3. Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
  4. «Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
  5. Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Квесты" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 10 до 280 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Квесты», 49 ⭐ отзывов, цены от €10. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам