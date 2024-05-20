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По популярности
скидка
55%
Квест
3 часа
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
«Квест идёт без сопровождения гида — в комфортном для себя темпе вы пройдете маршрут и сможете в любой момент вернуться к понравившимся локациям или устроить перерыв»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
Квест
3.5 часа
Приключенческий квест в Тбилиси
Преодолеть увлекательные препятствия и отыскать древние арабские сокровища
Начало: В районе метро Руставели
«В квесте могут принимать участие как группы, так и соло-путешественники»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€30 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
Начало: Merab Kostava Street, 2
«В ходе квеста Вам нужно будет отыскать места со старинных фотографий и воссоздать вид и ракурс по историческим снимкам»
Расписание: Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$30 за человека
Квест
2.5 часа
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
«На маршруте по древним и современным достопримечательностям города — старинным улочкам и современным проспектам, крепостному комплексу Нарикала, парку Рике и мосту Мира — вам будет предложен квест с загадками и заданиями на каждой остановке»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
€10 за экскурсию
скидка
50%
Квест
3 часа
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
Квест
2 часа
Квест по старому Тифлису
Разнообразить свой отдых на познавательной интерактивной прогулке
Начало: Ул. Горгасали 3
«Во время квеста вы познакомитесь с древней историей и характерной для старого Тбилиси архитектурой города, найдете копии артефактов и побываете в уникальных старинных зданиях»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€150 за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Квест: найти символ любви и долголетия
Познакомиться с древней Мцхетой и разгадать её секрет
Начало: заедем за вами
«Не зная историю Мцхеты, пройти квест невозможно, поэтому сначала я познакомлю вас с этим городом, его главными архитектурными памятниками и легендами»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории
Начало: У собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
«В условленное время я пришлю вам ссылку на квест в телеграм-боте»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€17 за всё до 4 чел.
Квест
3.5 часа
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Стать ближе и понять друг друга на прогулке по историческому сердцу города
Начало: На проспекте Руставели
«Я или мой коллега-модератор будем на связи во время прохождения квеста»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€15 за человека
Квест
3 часа
Найди, если сможешь. Квест-экскурсия для детей и взрослых
Начало: Merab Kostava Street, 2
«Квест будет проходить без сопровождения гида, что позволит вам самостоятельно раз за разом проходить предстоящие этапы игры, а также находить и исследовать новые локации, благодаря чему экскурсия станет более интересной и запоминающей»
Расписание: Каждый день в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$38 за человека
Квест
3 часа
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
Начало: В районе метро Руставели
«Квест идёт без сопровождения гида — в комфортном для себя темпе вы пройдёте маршрут и сможете в любой момент вернуться к понравившимся локациям или устроить перерыв»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€32 за человека
Квест
4 часа
Гастро-квест по Тбилиси
Начало: 2 Merab Kostava St, Tbilisi, Georgia
«В ходе квеста вам предстоит отвечать на вопросы и справляться с заданиями разной сложности, чтобы определить все локации квеста»
Расписание: Каждый день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$60 за человека
Квест
3 часа
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Познакомиться с грузинской столицей в увлекательном и весёлом формате
«Вы будете искать достопримечательности с помощью ребусов и шифров, выполнять квест-задания и участвовать в мини-спектакле о Грузии»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€200 за всё до 2 чел.
Квест
2.5 часа
Тбилиси станет ближе
Квест-прогулка наедине с городом
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«Квест без сопровождения гида проходит в комфортном для вас темпе в формате онлайн»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
скидка
30%
Квест
3 часа
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Начало: Проспект Руставели
«Этот квест идеально подойдет как для пар, так и для семей в том числе с детьми, желающих улучшить свои отношения»
Расписание: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 400$280 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий20 мая 2024Проходили данный квест втроем. Кажется, что квест - это идеальный вариант для первого знакомства с городом. Мы накануне успели уже
- ККсения20 мая 2024Безумно благодарна за такую возможность познакомиться с Тбилиси. Соло путешественникам, тоже подойдет, потому что там вы пройдете те места куда
- ННадежда10 мая 2024Было очень круто! Ходили вместе с парнем, он англоязычный и ему тоже понравилось (я сама ему переводила). Интересный формат, все очень классно продумано – огромное вам спасибо! приду еще 🫶
- ННина8 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень рекомендую к посещению, интересно будет даже тем, кто многое видел в Тбилиси- необычные локации, скрытые дворики, прекрасная иммерсивная составляющая. Большое спасибо гиду Валерию, остались в восторге)))
- KKamilla11 апреля 2024Валерий отличный гид! Провел интересную, познавательную, а главное не банальную экскурсию по Тбилиси! Всем рекомендую
- РРадэль2 марта 2024Тбилиси оказался намного рельефнее, выбирать ботинки для прогулки точно не нужно, пришлось разделить экскурсию на 2 дня. Зато оставшуюся часть прошли на легке) Крепость — супер, экскурсия норм
- ДДмитрий24 февраля 2024Тур по 5 барам Тбилиси в формате игры-квеста с welcome шотамиОтличная компания, прекрасный гид.
- ВВладимир13 февраля 2024Очень необычная экскурсия! Классно, что ни от кого не зависишь, проходишь в своем ритме, хоть 2 дня) Мы в Тбилиси
- DDarya20 января 2024Тур по 5 барам Тбилиси в формате игры-квеста с welcome шотамиБыли вдвоем на этой замечательной экскурсии!) Очень весело и душевно, дружелюбная атмосфера. Необычный формат мероприятия) Гиду Павлу отдельное большущее спасибо!!! Компания собралась суперская!
- EEvgenii1 января 2024Тур по 5 барам Тбилиси в формате игры-квеста с welcome шотамиСупер впечатление на новогоднюю ночь! Володя, наш проводник, и его помощница сделали эту ночь незабываемой. Выбор баров - великолепный, вернусь туда обязательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Квесты»
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