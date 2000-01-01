Мы начнем экскурсию с площади Свободы, главной площади города, прогуляемся по проспекту ИМ.Н
Мы начнем экскурсию с площади Свободы, главной площади города, прогуляемся по проспекту им. Н. Бараташвили и зайдем в Старый город через бывшие Дигомские ворота.
Вы пройдете по пешеходному мосту над Курой, построенному в 2010 году и побываете в районе серных бань — вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города.
Вы пройдете по пешеходному мосту над Курой, построенному в 2010 году и побываете в районе серных бань — вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города.
Что вы увидите 🤩
- Площадь Свободы
- Площадь Европы
- Набережная реки Куры
- Базилика Анчисхати
- Церковь Святого Георгия
- Крепость Нарикала
- Серные бани
- Церковь Метехи
- Кафедральный собор Сиони
- Инжирное ущелье и многое другое
Что вас ожидает:
Неспешные разговоры за бокалом вина
Начнем мы с площади Свободы, прогуляемся по проспекту им. Н. Бараташвили и зайдем в Старый город. Я познакомлю вас с историей улицы Шарден, названной в честь французского католического миссионера — сейчас она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками и кафе, бутиками и салонами. В хорошем винном магазине с погребом XVII века поговорим о главном грузинском напитке — вине, здесь же вы сможете его продегустировать.
Моста Мира и крепость Нарикала
Вы пройдёте по пешеходному мосту над Курой, построенному в 2010 году. Ажурная вязь стекла и металла — символ Мира, соединяющий старую и новую Грузию, и посылающий в космос (в буквальном смысле) сигналы дружбы и любви. А после вас ждет подъем на канатной дороге к крепости Нарикала, хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры. В VII и XI-XII веках была расширена и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры. Представьте, сколько событий видели ее древние стены!
Район серных бань — побывать у истоков Тифлиса
Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг как у туристов, так и у местных жителей. Возле бань я расскажу вам о зарождении города, его названия и легендарных личностях, связанных с истоками развития столицы.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты для осмотра достопримечательностей (по желанию)
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Площадь Свободы, ТбилисиЗавершение: В центре города (Абанотубани - банской район), Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности с туристомЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
По договоренности с туристом
Тамара Р.
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