Что вас ожидает:

Неспешные разговоры за бокалом вина

Начнем мы с площади Свободы, прогуляемся по проспекту им. Н. Бараташвили и зайдем в Старый город. Я познакомлю вас с историей улицы Шарден, названной в честь французского католического миссионера — сейчас она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками и кафе, бутиками и салонами. В хорошем винном магазине с погребом XVII века поговорим о главном грузинском напитке — вине, здесь же вы сможете его продегустировать.

Моста Мира и крепость Нарикала

Вы пройдёте по пешеходному мосту над Курой, построенному в 2010 году. Ажурная вязь стекла и металла — символ Мира, соединяющий старую и новую Грузию, и посылающий в космос (в буквальном смысле) сигналы дружбы и любви. А после вас ждет подъем на канатной дороге к крепости Нарикала, хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры. В VII и XI-XII веках была расширена и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры. Представьте, сколько событий видели ее древние стены!

Район серных бань — побывать у истоков Тифлиса

Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг как у туристов, так и у местных жителей. Возле бань я расскажу вам о зарождении города, его названия и легендарных личностях, связанных с истоками развития столицы.

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