Старый город и разговоры о вине

Мы начнем экскурсию с площади Свободы, главной площади города, прогуляемся по проспекту ИМ.Н

Мы начнем экскурсию с площади Свободы, главной площади города, прогуляемся по проспекту им. Н. Бараташвили и зайдем в Старый город через бывшие Дигомские ворота.

Вы пройдете по пешеходному мосту над Курой, построенному в 2010 году и побываете в районе серных бань — вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города.
Старый город и разговоры о вине
Старый город и разговоры о вине
Старый город и разговоры о вине
Старый город и разговоры о вине
Старый город и разговоры о вине

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Свободы
  • Площадь Европы
  • Набережная реки Куры
  • Базилика Анчисхати
  • Церковь Святого Георгия
  • Крепость Нарикала
  • Серные бани
  • Церковь Метехи
  • Кафедральный собор Сиони
  • Инжирное ущелье и многое другое

Что вас ожидает:

    Неспешные разговоры за бокалом вина
    Начнем мы с площади Свободы, прогуляемся по проспекту им. Н. Бараташвили и зайдем в Старый город. Я познакомлю вас с историей улицы Шарден, названной в честь французского католического миссионера — сейчас она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками и кафе, бутиками и салонами. В хорошем винном магазине с погребом XVII века поговорим о главном грузинском напитке — вине, здесь же вы сможете его продегустировать.
    Моста Мира и крепость Нарикала
    Вы пройдёте по пешеходному мосту над Курой, построенному в 2010 году. Ажурная вязь стекла и металла — символ Мира, соединяющий старую и новую Грузию, и посылающий в космос (в буквальном смысле) сигналы дружбы и любви. А после вас ждет подъем на канатной дороге к крепости Нарикала, хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры. В VII и XI-XII веках была расширена и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры. Представьте, сколько событий видели ее древние стены!
    Район серных бань — побывать у истоков Тифлиса
    Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг как у туристов, так и у местных жителей. Возле бань я расскажу вам о зарождении города, его названия и легендарных личностях, связанных с истоками развития столицы.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-7 человек
    Групповой билет до 7 человек
    $50

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты для осмотра достопримечательностей (по желанию)
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Площадь Свободы, Тбилиси
    Завершение: В центре города (Абанотубани - банской район), Тбилиси
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По договоренности с туристом

    Тамара Р.
    Тамара Р.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

    🎩Индивидуальные👣Пешком🍤Гастрономические#Старый город🗽Достопримечательности

    Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

    Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
    Индивидуальный тур
    4.8
    45
    63
    за 1-4 чел.
    Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
    Дружеская прогулка по винным погребкам Тбилиси с увлекательными историями и дегустациями
    Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Индивидуальная экскурсия
    5
    5
    $150
    за 1-13 чел.
    Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
    История завоеваний, строительства и достижений в одной экскурсии по Старому городу Тбилиси и его современному...
    Ежедневно
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    $12
    за 1 чел.
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Экскурсия по Старому городу будет очень интересна любому туристу
    Вторник, Четверг, Суббота 15:00
    Старый Тбилиси
    $15
    за 1 чел.
    Старый Тбилиси
    В рамках нашей насыщенной обзорной экскурсии по Тбилиси вы познакомитесь с историей этого...
    Согласно расписанию в календаре
    По тропам старого города
    Индивидуальная экскурсия
    5
    17
    $13
    за 1 чел.
    По тропам старого города
    Вас ждет увлекательное путешествие в старые кварталы Тбилиси, где еще на заре Новой Эры город...
    Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье, в 12.00
    Тбилиси – прогулка по Старому городу
    Индивидуальная экскурсия
    4.6
    59
    2ч 30м
    19
    за 1-10 чел.
    Тбилиси – прогулка по Старому городу
    Обзорная пешеходная экскурсия по улицам города
    По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
    5
    100
    2ч 30м
    29
    за 1 чел.
    По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
    Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
    ежедневно в 17:00
    Экскурсия по городу Мцхета
    Индивидуальная экскурсия
    $20
    за 1 чел.
    Экскурсия по городу Мцхета
    Мцхета - бывшая столица Грузии, является самым священным городом для паломничества и объявлена объектом...
    Понедельник, Среда, Пятница, Воскресенье 11:00-14:00
    Автопешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
    Индивидуальная экскурсия
    3ч 30м
    60
    за 1-2 чел.
    Автопешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
    Душевное знакомство со Старым городом, неожиданные локации и грузинское вино
    Винный тур по Тбилиси
    Индивидуальный тур
    2ч 30м
    $25
    за 1 чел.
    Винный тур по Тбилиси
    Во время дружеской, увлекательной прогулки по Старому городу мы заглянем в колоритные и не похожие друг...
    Каждый день в 18.00
    Колоритный Тбилиси с привкусом вина
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    5
    3ч 30м
    55
    за 1-6 чел.
    Колоритный Тбилиси с привкусом вина
    Увидеть знаковые места Тбилиси, окунуться в море легенд, а после найти истину в вине
    Винный променад по гостеприимному Тбилиси
    $12
    за 1 чел.
    Винный променад по гостеприимному Тбилиси
    Во время нашего винного тура, мы посетим две небольшие частные винодельни в Тбилиси, которые...
    Ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00 по мск
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Тбилиси
    🇬🇪