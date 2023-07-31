Старый Тбилиси — это исторический центр города, где сохранилось много красивых дореволюционных зданий. В группе до 10 человек вы посетите знаковые храмы, рассмотрите сказочную башню и памятники, а наш гид расскажет о них самое интересное. Потом вы прокатитесь на комфортабельном катере, отвлечётесь от суеты и попробуете настоящее грузинское вино.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пешая прогулка: музей и храмы

Вы пройдётесь по историческим местам Тбилиси. Гид расскажет, как появились эти локации и какая в них ценность. В нашем маршруте:

Исторический музей Грузии . Вы посмотрите хранящиеся в нём святыни, произведения искусства и археологические находки.

. Вы посмотрите хранящиеся в нём святыни, произведения искусства и археологические находки. Храм Метехи . У его стен похоронена первая грузинская мученица — святая Шушаник. Возле её иконы внутри храма принято загадывать заветные желания.

. У его стен похоронена первая грузинская мученица — святая Шушаник. Возле её иконы внутри храма принято загадывать заветные желания. Собор Сиони , построенный во имя Успения Божией Матери. В нём хранится крест святой Нино, крестительницы Грузии, — одна из самых почитаемых грузинами святынь.

, построенный во имя Успения Божией Матери. В нём хранится крест святой Нино, крестительницы Грузии, — одна из самых почитаемых грузинами святынь. Церковь Анчисхати — старейшая церковь Тбилиси. Здесь вы узнаете историю иконы, в честь которой церковь и получила своё название.

— старейшая церковь Тбилиси. Здесь вы узнаете историю иконы, в честь которой церковь и получила своё название. Часовая башня у театра Резо Габриадзе. Каждый час из дверец башни появляется ангелок и отбивает время с помощью молоточка и колокола. А дважды в день — в 12:00 и 19:00 — можно наблюдать 15-минутные кукольные представления под названием «Цикл жизни».

В конце пешей прогулки по желанию вы можете продегустировать вино — 6–8 сортов на выбор, столько же чачи, а также чай и кофе.

Водная прогулка: пейзажи и вино

Мы прокатимся на катере по реке Кура. Вы с нового ракурса увидите крепость Нарикала, Стеклянный мост, Дом Юстиции, гору Мтацминда, Серные бани и другие достопримечательности. И яркие городские пейзажи — колоритные дома с нависшими над водой балкончиками, старинные церкви, небольшой водопад. Всё это — под увлекательные рассказы гида.

На катере мы предложим вам попробовать два сорта легендарного грузинского вина — белое Ркацители и красное Саперави. А ещё — чачу, чай и кофе.

Организационные детали