Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Старый Тбилиси — это исторический центр города, где сохранилось много красивых дореволюционных зданий.
В группе до 10 человек вы посетите знаковые храмы, рассмотрите сказочную башню и памятники, а наш гид расскажет о них самое интересное.
Потом вы прокатитесь на комфортабельном катере, отвлечётесь от суеты и попробуете настоящее грузинское вино.
В группе до 10 человек вы посетите знаковые храмы, рассмотрите сказочную башню и памятники, а наш гид расскажет о них самое интересное.
Потом вы прокатитесь на комфортабельном катере, отвлечётесь от суеты и попробуете настоящее грузинское вино.
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Описание
Что вас ожидает
Пешая прогулка: музей и храмы
Вы пройдётесь по историческим местам Тбилиси. Гид расскажет, как появились эти локации и какая в них ценность. В нашем маршруте:
- Исторический музей Грузии. Вы посмотрите хранящиеся в нём святыни, произведения искусства и археологические находки.
- Храм Метехи. У его стен похоронена первая грузинская мученица — святая Шушаник. Возле её иконы внутри храма принято загадывать заветные желания.
- Собор Сиони, построенный во имя Успения Божией Матери. В нём хранится крест святой Нино, крестительницы Грузии, — одна из самых почитаемых грузинами святынь.
- Церковь Анчисхати — старейшая церковь Тбилиси. Здесь вы узнаете историю иконы, в честь которой церковь и получила своё название.
- Часовая башня у театра Резо Габриадзе. Каждый час из дверец башни появляется ангелок и отбивает время с помощью молоточка и колокола. А дважды в день — в 12:00 и 19:00 — можно наблюдать 15-минутные кукольные представления под названием «Цикл жизни».
В конце пешей прогулки по желанию вы можете продегустировать вино — 6–8 сортов на выбор, столько же чачи, а также чай и кофе.
Водная прогулка: пейзажи и вино
Мы прокатимся на катере по реке Кура. Вы с нового ракурса увидите крепость Нарикала, Стеклянный мост, Дом Юстиции, гору Мтацминда, Серные бани и другие достопримечательности. И яркие городские пейзажи — колоритные дома с нависшими над водой балкончиками, старинные церкви, небольшой водопад. Всё это — под увлекательные рассказы гида.
На катере мы предложим вам попробовать два сорта легендарного грузинского вина — белое Ркацители и красное Саперави. А ещё — чачу, чай и кофе.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Ориентировочный тайминг: пешая экскурсия длится 3 часа, прогулка на катере — 30 минут
- Катер вмещает до 12 человек. На борту есть стол, стулья, диванчики.
- Катер оплачивается отдельно — 30 лари/чел.
ежедневно в 12:00 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Vakhtang Gorgasali
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00 и 17:00Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1093 туристов
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Путешествуя по всему миру, я понял, что прекраснее и безопаснее места, чем моя Грузия, просто не существует! Буду рад показать вам истинную красоту моей страны в компании гидов-единомышленников.
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