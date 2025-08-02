читать дальше

темп, благодаря чему экскурсия прошла спокойно и комфортно.



Рассказывал интересно, с душой историю слушали с удовольствием, всё было понятно и легко воспринималось. Мы буквально прошли маршрут на одном дыхании! В конце экскурсии ещё немного пообщались очень приятная беседа, никакой спешки или формальности.



Особенно приятно, что Джамал довёз нас до дома, мы были уставшие, но очень довольные, мы закончили день с улыбкой. Спасибо большое за этот день! Рекомендуем всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием 😊