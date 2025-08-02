Это короткое, но насыщенное путешествие к истокам грузинской духовности и культуры.
Мы отправимся в древнюю столицу Мцхету, увидим величественные храмы Светицховели и Джвари, а затем поднимемся к грандиозному монументу «Летопись Грузии» — одному из самых неожиданных и мощных памятников 20 века.
Описание экскурсии
- Мы начнём с Мцхеты — бывшей столицы Грузии, где зарождалось христианство. Это один из древнейших городов страны и объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Посетим собор Светицховели (11 век) — главную святыню грузинского православия и, по преданию, место погребения плащаницы Христа.
- Поднимемся к монастырю Джвари, парящему над слиянием Арагви и Куры — откуда открывается один из самых известных видов в Грузии.
- Отправимся к скульптурному комплексу «Хроника Грузии» — масштабной композиции, в которой отражены ключевые этапы истории страны. Гигантские фигуры, символика, бронза и гранит — это место запоминается навсегда.
Организационные детали
- Транспорт зависит от кол-ва участников: легковой автомобиль или минивэн.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 55 туристов
Я Мухаммад. Живу в Тбилиси более 6 лет, говорю по-арабски, по-русски, по-английски и немного по-немецки. Представляю команду увлечённых гидов. В Тбилиси у нас есть два офиса. Мы предлагаем множество туров в разные уголки Грузии. Будем рады показать вам всё самое интересное и впечатляющее. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
2 авг 2025
Добрый день!
У нас была индивидуальная экскурсия с гидом Джамало – и это был отличный опыт! Джамал оказался очень вежливым, дружелюбным и открытым человеком. Он легко подстроился под наше время и
У нас была индивидуальная экскурсия с гидом Джамало – и это был отличный опыт! Джамал оказался очень вежливым, дружелюбным и открытым человеком. Он легко подстроился под наше время и
