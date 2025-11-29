Приготовьтесь к захватывающему знакомству с самыми красивыми, иногда малоизвестными и не всем доступными парадными района Сололаки.
Вы также увидите уникальную архитектуру — настоящее лицо этого в прошлом роскошного и богатого района Тбилиси.
Будут и буквальные лица — маскароны с выразительными чертами на фасадах зданий и другие декоративные элементы.
Описание экскурсииАвторский тур в парадные Тбилиси Вы узнаете, в какой момент и надолго ли главным стала не демонстрация своего богатства, но идейность, уникальность и даже… скромность. Когда роскошью стало не обилие и пышность декораций, но гармония и удобство. Вы почувствуете точку зарождения современного мира и культуры, который, похоже, тоже сменяется сейчас чем-то новым. На экскурсии вы увидите: - эффектные интерьеры, скрытые от взглядов прохожих и угасающие под гнётом времени; - железобетонный готический замок и соскальзывающего со стены атланта; - самую изящную парадную лестницу города; - такие разные лица Тифлиса – прекрасные и безобразные. А еще вы узнаете:
- Зачем нам снова думать о Римской Империи.
- Кто организовал первые коньячные производства в Российской Империи.
- Кто был «священным монстром».
• Как правильно говорить «парадная» или «подъезд». Важная информация:
- Часть экскурсии проходит по улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
- На экскурсии будут использоваться радиогиды (для групп от 6-ти человек), к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
- Предварительная регистрация на событие обязательна.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные Тбилиси
- Район Сололаки
- Готический замок
Что включено
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, улица Галактиона Табидзе, дом 2, возле здания мэрии (возле грифонов)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
