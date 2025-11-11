Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Отправьтесь в треккинг по заповеднику, где величественные горы, густые леса и кристально чистые водопады подарят вам гармонию и умиротворение! Лагодехи — это уголок Грузии, где природа осталась нетронутой, а время словно замедлило свой ход.



Программа идеально подойдёт любителям пеших прогулок и тем, кто ищет уединение вдали от городской суеты.