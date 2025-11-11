Отправьтесь в треккинг по заповеднику, где величественные горы, густые леса и кристально чистые водопады подарят вам гармонию и умиротворение! Лагодехи — это уголок Грузии, где природа осталась нетронутой, а время словно замедлило свой ход.
Программа идеально подойдёт любителям пеших прогулок и тем, кто ищет уединение вдали от городской суеты.
Описание экскурсииВодопад Нинигори Затеряйтесь в лабиринтах вековых деревьев, где солнечные лучи едва пробиваются сквозь плотную листву, создавая мистическую игру света и тени. Здесь, в сердце Гургенианского заповедника, вас ждут не просто тропы, а настоящие порталы в мир дикой природы, сохранившей свою первозданную красоту. По мере продвижения к водопаду Нинигори, тропа становится все более живописной, открывая взгляду захватывающие панорамы на горные хребты и изумрудные долины. Это место словно создано для созерцания и медитации, позволяя забыть о суете городской жизни и насладиться моментом. Гургенианский заповедник Это не только место невероятной красоты, но и дом для уникальных представителей флоры и фауны. Здесь можно встретить редкие растения, такие как лагодехский галл, жонжол, лапан и грузинский дуб, а также увидеть животных, приспособившихся к жизни в этих труднодоступных местах. Экскурсии по заповеднику — это уникальная возможность узнать больше об истории создания заповедника, его роли в экосистеме и о людях, которые посвятили свою жизнь сохранению этого природного наследия Грузии. Важная информация:
- До водопада нам нужно пройти 4,5 км. по местами непростому маршруту с мокрыми валунами и камнями. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви.
- Детям рекомендуется посещать данную экскурсию от 14 лет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Нинигори в Лагодехском Заповеднике
- Сигнахи
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Машина заберет вас по вашему адресу
Завершение: Довезем по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- До водопада нам нужно пройти 4,5 км по местами непростому маршруту с мокрыми валунами и камнями. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви
- Детям рекомендуется посещать данную экскурсию от 14 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
