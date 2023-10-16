Открыть для себя богатую природу Грузии и насладиться её величием
Густые субтропические леса, бескрайние луга, стаи облаков и мощные водопады — порой вам будет казаться, что перед вами не просто заповедник, а рай на Земле.
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Описание
Что вас ожидает
Заповедник Лагодехи раскинулся на южном склоне Кавказских гор. Пригретые солнцем предгорья, защищенные от ветров, много рек и живительной влаги создали на склоне пышный субтропический лес. Огромные деревья с толстыми стволами, словно энты из саги о Властелине колец, раскинули свои зелёные кроны. А внизу — влажный и сумрачный вечнозелёный подлесок: мхи, лианы, папоротники, плющ. Через лес протекают быстрые чистые реки, рождённые в ледниках Кавказа, и образуют красивые мощные водопады.
По дороге к заповеднику мы расскажем вам о богатой природе Грузии, о разнообразии рельефов, климата, флоры и фауны. Поговорим о других заповедниках и национальных парках, а также расскажем историю самого Лагодехи и его основателя — Людвига Млокосевича. Сделаем остановки на сельском рынке и купим деревенский сыр, овощи и горячий хлеб для пикника.
Маршрут похода
Мы предлагаем два маршрута на выбор, каждый приведёт к водопаду.
- Первый маршрут к водопаду Шромисхеви имеет протяженность 9 км в обе стороны с набором высоты 430 метров.
- Второй маршрут к водопаду Гургениани длиной 13 км туда-обратно с набором высоты 600 метров.
Оба маршрута имеют среднюю сложность и предполагают некоторые препятствия: переход реки по бревну, крутые подъёмы с элементами лазанья. Но всё это будет стоить увиденной красоты!
Организационные детали
- Поход провожу или я лично, или мой напарник Илья — горный гид и проводник. Мы более 20 лет занимаемся активным туризмом и походами по горам. Соблюдаем все меры безопасности, инструктируем на сложных участках и отлично знаем все тропинки.
- Поход вам не подойдёт, если у вас проблемы с сердцем, астма, заболевания суставов или травмы. Возможно участие детей старшего и среднего школьного возраста, но под полным контролем родителей.
- До заповедника Лагодехи мы добираемся на нашей машине, в дороге проведём около 2 часов в одну сторону. Пешая часть занимает около 6-7 часов.
- Питание в стоимость не входит, поэтому нужно запастись провизией с собой, чтобы устроить пикник. Это можно сделать по дороге. А на обратном пути можно посетить ресторан или кафе.
- Выход в горы проводится с апреля по ноябрь, но зависит от погоды. В дождь мы предложим вам альтернативу, перенесём или в крайнем случае отменим поход.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.