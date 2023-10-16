Грузия знаменита не только историей, вином и кухней, но и природой! Кажется, здесь есть всё, как на целом континенте. Предлагаем отправиться в пеший поход по одному из самых богатых флорой и фауной регионов Земли. Густые субтропические леса, бескрайние луга, стаи облаков и мощные водопады — порой вам будет казаться, что перед вами не просто заповедник, а рай на Земле.

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Описание

Что вас ожидает

Заповедник Лагодехи раскинулся на южном склоне Кавказских гор. Пригретые солнцем предгорья, защищенные от ветров, много рек и живительной влаги создали на склоне пышный субтропический лес. Огромные деревья с толстыми стволами, словно энты из саги о Властелине колец, раскинули свои зелёные кроны. А внизу — влажный и сумрачный вечнозелёный подлесок: мхи, лианы, папоротники, плющ. Через лес протекают быстрые чистые реки, рождённые в ледниках Кавказа, и образуют красивые мощные водопады.

По дороге к заповеднику мы расскажем вам о богатой природе Грузии, о разнообразии рельефов, климата, флоры и фауны. Поговорим о других заповедниках и национальных парках, а также расскажем историю самого Лагодехи и его основателя — Людвига Млокосевича. Сделаем остановки на сельском рынке и купим деревенский сыр, овощи и горячий хлеб для пикника.

Маршрут похода

Мы предлагаем два маршрута на выбор, каждый приведёт к водопаду.

Первый маршрут к водопаду Шромисхеви имеет протяженность 9 км в обе стороны с набором высоты 430 метров.

Второй маршрут к водопаду Гургениани длиной 13 км туда-обратно с набором высоты 600 метров.

Оба маршрута имеют среднюю сложность и предполагают некоторые препятствия: переход реки по бревну, крутые подъёмы с элементами лазанья. Но всё это будет стоить увиденной красоты!

Организационные детали