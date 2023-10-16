Поход в заповедник Лагодехи

Открыть для себя богатую природу Грузии и насладиться её величием

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Грузия знаменита не только историей, вином и кухней, но и природой! Кажется, здесь есть всё, как на целом континенте. Предлагаем отправиться в пеший поход по одному из самых богатых флорой и фауной регионов Земли.

Густые субтропические леса, бескрайние луга, стаи облаков и мощные водопады — порой вам будет казаться, что перед вами не просто заповедник, а рай на Земле.
Поход в заповедник Лагодехи
Поход в заповедник Лагодехи
Поход в заповедник Лагодехи
Поход в заповедник Лагодехи
Поход в заповедник Лагодехи
Поход в заповедник Лагодехи
Поход в заповедник Лагодехи
Поход в заповедник Лагодехи
Поход в заповедник Лагодехи
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заповедник Лагодехи раскинулся на южном склоне Кавказских гор. Пригретые солнцем предгорья, защищенные от ветров, много рек и живительной влаги создали на склоне пышный субтропический лес. Огромные деревья с толстыми стволами, словно энты из саги о Властелине колец, раскинули свои зелёные кроны. А внизу — влажный и сумрачный вечнозелёный подлесок: мхи, лианы, папоротники, плющ. Через лес протекают быстрые чистые реки, рождённые в ледниках Кавказа, и образуют красивые мощные водопады.

По дороге к заповеднику мы расскажем вам о богатой природе Грузии, о разнообразии рельефов, климата, флоры и фауны. Поговорим о других заповедниках и национальных парках, а также расскажем историю самого Лагодехи и его основателя — Людвига Млокосевича. Сделаем остановки на сельском рынке и купим деревенский сыр, овощи и горячий хлеб для пикника.

Маршрут похода

Мы предлагаем два маршрута на выбор, каждый приведёт к водопаду.

  • Первый маршрут к водопаду Шромисхеви имеет протяженность 9 км в обе стороны с набором высоты 430 метров.
  • Второй маршрут к водопаду Гургениани длиной 13 км туда-обратно с набором высоты 600 метров.

Оба маршрута имеют среднюю сложность и предполагают некоторые препятствия: переход реки по бревну, крутые подъёмы с элементами лазанья. Но всё это будет стоить увиденной красоты!

Организационные детали

  • Поход провожу или я лично, или мой напарник Илья — горный гид и проводник. Мы более 20 лет занимаемся активным туризмом и походами по горам. Соблюдаем все меры безопасности, инструктируем на сложных участках и отлично знаем все тропинки.
  • Поход вам не подойдёт, если у вас проблемы с сердцем, астма, заболевания суставов или травмы. Возможно участие детей старшего и среднего школьного возраста, но под полным контролем родителей.
  • До заповедника Лагодехи мы добираемся на нашей машине, в дороге проведём около 2 часов в одну сторону. Пешая часть занимает около 6-7 часов.
  • Питание в стоимость не входит, поэтому нужно запастись провизией с собой, чтобы устроить пикник. Это можно сделать по дороге. А на обратном пути можно посетить ресторан или кафе.
  • Выход в горы проводится с апреля по ноябрь, но зависит от погоды. В дождь мы предложим вам альтернативу, перенесём или в крайнем случае отменим поход.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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