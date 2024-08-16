Экскурсии по заповедникам из Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Тбилиси, цены от €167. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Поход в заповедник Лагодехи
Пешая
1 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход в заповедник Лагодехи
Открыть для себя богатую природу Грузии и насладиться её величием
Начало: В центре Тбилиси
«Заповедник Лагодехи раскинулся на южном склоне Кавказских гор»
25 ноя в 08:30
26 ноя в 08:30
167 за всё до 3 чел.
В заповедник Вашловани - с вкусным завтраком и пикником
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В заповедник Вашловани - с вкусным завтраком и пикником
Оказаться среди красот грузинской саванны, узнать больше о флоре и фауне и побывать в монастыре
«12:00 — в городишке Дедоплисцхаро отметимся в визит-центре заповедника — это приграничная зона, поэтому обязательно нужно получить разрешение»
24 ноя в 13:00
25 ноя в 08:00
350 за всё до 6 чел.
Джвари и Боржоми - гармония природы и духовности в культуре Грузии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джвари и Боржоми - гармония природы и духовности в культуре Грузии
Ощутить колорит страны в поездке к древнему монастырю и заповеднику в горах
Начало: В Тбилиси
«Вы полюбуетесь городом с высоты и отправитесь в зелёный заповедник Боржоми, где насладитесь атмосферой спокойствия и знаменитой минеральной водой из источника»
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 августа 2024
    Поход в заповедник Лагодехи
    Сегодня побывали на данной экскурсии с гидом Настей. Остались невероятные впечатления. Очень красивые пейзажи, невероятная природа, водопад. По дороге в
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    Логодехи узнали очень интересного о Грузии и очень много увлекательных фактов. Трекинг к водопаду невероятно захватывающий чувствуется дикая природа и шикарные виды. Вам также помогут сделать красивые фотографии. Если мы вернёмся в Грузии непременно забронируем ещё экскурсии у Насти. День был очень запоминающийся.

    Сегодня побывали на данной экскурсии с гидом Настей. Остались невероятные впечатления. Очень красивые пейзажи, невероятная природаСегодня побывали на данной экскурсии с гидом Настей. Остались невероятные впечатления. Очень красивые пейзажи, невероятная природаСегодня побывали на данной экскурсии с гидом Настей. Остались невероятные впечатления. Очень красивые пейзажи, невероятная природаСегодня побывали на данной экскурсии с гидом Настей. Остались невероятные впечатления. Очень красивые пейзажи, невероятная природаСегодня побывали на данной экскурсии с гидом Настей. Остались невероятные впечатления. Очень красивые пейзажи, невероятная природаСегодня побывали на данной экскурсии с гидом Настей. Остались невероятные впечатления. Очень красивые пейзажи, невероятная природаСегодня побывали на данной экскурсии с гидом Настей. Остались невероятные впечатления. Очень красивые пейзажи, невероятная природа

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Заповедники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поход в заповедник Лагодехи
  2. В заповедник Вашловани - с вкусным завтраком и пикником
  3. Джвари и Боржоми - гармония природы и духовности в культуре Грузии
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
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  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Монастырь Джвари
  8. Театр марионеток Резо Габриадзе
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в ноябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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