11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход в заповедник Лагодехи
Открыть для себя богатую природу Грузии и насладиться её величием
Начало: В центре Тбилиси
«Заповедник Лагодехи раскинулся на южном склоне Кавказских гор»
25 ноя в 08:30
26 ноя в 08:30
€167 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В заповедник Вашловани - с вкусным завтраком и пикником
Оказаться среди красот грузинской саванны, узнать больше о флоре и фауне и побывать в монастыре
«12:00 — в городишке Дедоплисцхаро отметимся в визит-центре заповедника — это приграничная зона, поэтому обязательно нужно получить разрешение»
24 ноя в 13:00
25 ноя в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джвари и Боржоми - гармония природы и духовности в культуре Грузии
Ощутить колорит страны в поездке к древнему монастырю и заповеднику в горах
Начало: В Тбилиси
«Вы полюбуетесь городом с высоты и отправитесь в зелёный заповедник Боржоми, где насладитесь атмосферой спокойствия и знаменитой минеральной водой из источника»
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 августа 2024Сегодня побывали на данной экскурсии с гидом Настей. Остались невероятные впечатления. Очень красивые пейзажи, невероятная природа, водопад. По дороге в
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Заповедники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в ноябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Заповедники», 1 ⭐ отзыв, цены от €167. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь