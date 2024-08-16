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Логодехи узнали очень интересного о Грузии и очень много увлекательных фактов. Трекинг к водопаду невероятно захватывающий чувствуется дикая природа и шикарные виды. Вам также помогут сделать красивые фотографии. Если мы вернёмся в Грузии непременно забронируем ещё экскурсии у Насти. День был очень запоминающийся.