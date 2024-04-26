1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€129 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Начало: В районе площади Революции розоз
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
174€131 за человека
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
Пройтись по диким тропам, заглянуть в древнюю крепость и отдохнуть на пикнике
Начало: в районе метро Руставели
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим26 апреля 2024Всё супер - красивая природа по пути, вмеру сложный маршрут, потрясающе виды с высоты. Илья - отличный гид.
- ААлла18 апреля 2024Мы были с Ильёй. Перед походом он забрал нас из гостиницы и потом привёз нас обратно. Перед маршрутом нам выдали
- ААлексей2 апреля 2024Изумительной красоты виды и разнообразие природных ландшафтов. Всё было отлично с самого начала, нас забрали от места проживания точно в
- ААнна26 августа 2023Я приобрела данную поездку как подарок на день рождения моему молодому человеку из Франции. И это было одним из самых
- ИИнна25 августа 2023Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам не просто увидеть интересные
- ААлександр15 августа 2023Я долго искал маршрут, чтобы побывать в горах и почувствовать всю атмосферу. В итоге меня свозили в разные места, я покатался
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Треккинг и походы»
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