18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Биртвисские каньоны



Уникальный памятник природы

Скажу одно, таких красот я не встречала нигде. Там надо было снимать Властелин колец или детское фентези. Там только один плющ чего стоит. В каньонах всегда прохладненько, птички поют и ни одного комара, ощущение, что ты в другой реальности. А теперь про саму экскурсию....

Первое что я поняла, прежде чем идти в такие трекинговые экскурсии-необходим ОТЛИЧНЫЙ ГИД . Нам повезло, мы таких нашли. Настя и Илья.

В Биртвиси ходили с Ильёй. Я конечно же хотела побродить лайтово по каньонам с винишком и шашлычком, но муж сказал никаких, взбираемся на крепость

Как я согласилась до сих пор не поняла. Я безумно боюсь высоты, просто холодеет все внутри.

Лезть вверх, честно говоря было и не страшно совсем, главное не смотреть вниз. Конечно за такими видами стоит себя перебороть. Ветер скалы и свобода и конечно же фото

Но... Пришла пора возвращаться и спускаться вниз. Это был просто ахтунг. я неправильно поставила ногу и зависла вцепившись в скалу, глянула вниз и поняла что Всё, пи... ц пришел вспомнила все молитвы и поняла что я уже на гране паники. Вообщем как взяла себя в руки не помню, муж тихим и подозрительно бодрым голосом сказал куда переставить ногу и руку, и так потихоньку доползла. А на спуске с верёвкой как коза на адреналине проскакала.Самое смешное, что опасно было не там где я запаниковала, а там где проскакала со страховкой. Это я к тому что все страхи у нас только в голове. Я и сейчас пипец как боюсь высоту, но уже сегодня готова идти дальше(но сцуко только со страховкой)

Есть ещё одна очень важная вещь-обувь, желательно для треккинга. Это на 50% меньше усталости и боли в ногах. Я в своих не совсем спортивных пумах еле доползла. Да и в горах можно ногу подвернуть в таких кроссах.

Путь был не лёгким, но ооочень запоминающимся. Это того стоило однозначно