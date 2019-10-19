18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Всесезонный трекинг в Триалетский национальный парк с опытным проводником

Настя
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Настя – представитель гидов
Всего в часе езды от Тбилиси находится удивительный памятник природы и естественная крепость — каньоны Биртвиси.

Причудливые скалы и сказочный лес, сумрачные теснины каньона, ручьи и гроты, панорамные виды на десятки километров вокруг, старинные башни и крепость оценят как любители активного отдыха и природы, так и фотографы.

А по дороге будет небольшой занимательный экскурс в историю края.
94 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча — у вашего отеля
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У этой экскурсии18 отзывов
5
Поход в Биртвисские каньоны
Поход в Биртвисские каньоны

Что вас ожидает

📜 Истории края по пути
Мы встретимся в Тбилиси и отправимся на автомобиле в юго-западном направлении. По дороге вы услышите интересные факты из жизни края. Узнаете, как царь Давид Строитель выиграл в этих горах важнейшую битву в истории Грузии. Я расскажу, почему в 1817 году сюда переехали сотни немецких религиозных сектантов, и покажу их колониальный поселок. Проезжая мимо одной из крепостей, поговорим о почившей в ней царице Тамар, и заговоре ее бывшего мужа против нее. А еще о том, что делал Тамерлан в Биртвисских каньонах.

🏞 Два варианта похода
Вы пройдете через узкие лабиринты каньонов, заберетесь на смотровые площадки на вершинах хребта, увидите средневековую башню и одну из важнейших крепостей края, не зря спрятанную в глубине этих скал. Я предложу вам два варианта на выбор: лайт-версию — прогулку с посещением одной башни и нижней крепости, либо экстрим-версию с элементами скалолазания (дополнительный подъем к руинам верхней цитадели и сторожевой башни). Оба варианта доступны для людей с обычной городской физподготовкой.

Организационные детали

  • Экскурсию провожу либо я, либо мой напарник Илья, профессиональный альпинист, горный проводник и сертифицированный гид
  • Пешая часть составляет 6-6,5 км
  • Участие детей возможно с 7-8 лет под полным контролем родителей
  • В лесу на поляне можно устроить пикник (в стоимость не входит). По вашему желанию, можем приготовить шашлык, глинтвейн или горячий чай, полностью взяв на себя организацию пикника.
  • Экскурсия круглогодичная, но проводится только в сухую погоду. В случае непогоды можно изменить маршрут, перенести или отменить поездку.
Поход в Биртвисские каньоны
Поход в Биртвисские каньоны
Поход в Биртвисские каньоны
Поход в Биртвисские каньоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Настя
Настя
Я живу в Грузии несколько лет и за эти годы я объездила всю страну, исходила пешком горные маршруты, обзавелась грузинской семьей. Я сертифицированный гид и профессиональный фотограф, вместе с командой единомышленников вожу экскурсии и туры по всей стране, по любым направлениям. Больше всего нас привлекают скрытые места, о которых не пишут в буклетах: душевные винодельни в уютных усадебках, покинутые крепости и малоизвестные монастыри, спрятанные в горах озера, водопады, каньоны, пещеры. Ими мы будем рады поделиться по большому секрету с хорошими людьми!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 октября 2019
Настя - потрясающий гид. Опытная и чуткая к желаниям гостей. Вовлекает в историю по ходу маршрута. Виды каньона захватывают дух. Мне особенно понравился вид с вершины древней крепости на горе. Рекомендую всем посетить это интересное место вместе с Настей.
5 сентября 2019
Мы брали экстрим-версию тура. Нам очень понравилось. Живописный маршрут. Умеренной сложности. Под силу каждому. Рекомендуем! Спасибо гиду Илье. Интересный его рассказ позволил лучше погрузится в историю Грузии. Илья позаботился о дождевиках (которые слава богу не пригодились) и трекинговых палках для нас, которые были нам хорошим подспорьем. Большое спасибо Илье!
17 августа 2019
Замечательный поход для любителей природы и старых крепостей. Лес и ущелье просто сказочные! Маршрут доступен только с гидом, так как нет разметки. Подьем к крепости по веревке (не сложно), вызвал полнейший восторг у детей (9,11,14). Спасибо Илье за терпение и интересную экскурсию ! Очень советуем!
15 августа 2019
Илья - отличный экскурсовод. Всю дорогу рассказывал нам об истории Грузии.
6 августа 2019
Изменили свои планы и поехали в Казбеги. Замечательная была экскурсия, хотя Казбек и окрестности были закрыт туманом.
1 июля 2019
Огромное спасибо за поход! Очень понравилось, красивейшие места и вкусный пикник! Маршрут доступен для людей с любой подготовкой: экскурсия была интересной и приятной!
7 июня 2019
Биртвисские каньоны

Уникальный памятник природы
Скажу одно, таких красот я не встречала нигде. Там надо было снимать Властелин колец или детское фентези. Там только один плющ чего стоит. В каньонах всегда прохладненько, птички поют и ни одного комара, ощущение, что ты в другой реальности. А теперь про саму экскурсию....
Первое что я поняла, прежде чем идти в такие трекинговые экскурсии-необходим ОТЛИЧНЫЙ ГИД . Нам повезло, мы таких нашли. Настя и Илья.
В Биртвиси ходили с Ильёй. Я конечно же хотела побродить лайтово по каньонам с винишком и шашлычком, но муж сказал никаких, взбираемся на крепость
Как я согласилась до сих пор не поняла. Я безумно боюсь высоты, просто холодеет все внутри.
Лезть вверх, честно говоря было и не страшно совсем, главное не смотреть вниз. Конечно за такими видами стоит себя перебороть. Ветер скалы и свобода и конечно же фото
Но... Пришла пора возвращаться и спускаться вниз. Это был просто ахтунг. я неправильно поставила ногу и зависла вцепившись в скалу, глянула вниз и поняла что Всё, пи... ц пришел вспомнила все молитвы и поняла что я уже на гране паники. Вообщем как взяла себя в руки не помню, муж тихим и подозрительно бодрым голосом сказал куда переставить ногу и руку, и так потихоньку доползла. А на спуске с верёвкой как коза на адреналине проскакала.Самое смешное, что опасно было не там где я запаниковала, а там где проскакала со страховкой. Это я к тому что все страхи у нас только в голове. Я и сейчас пипец как боюсь высоту, но уже сегодня готова идти дальше(но сцуко только со страховкой)
Есть ещё одна очень важная вещь-обувь, желательно для треккинга. Это на 50% меньше усталости и боли в ногах. Я в своих не совсем спортивных пумах еле доползла. Да и в горах можно ногу подвернуть в таких кроссах.
Путь был не лёгким, но ооочень запоминающимся. Это того стоило однозначно
4 июня 2019
Экскурсия очень понравилась. Илья чудесный рассказчик и проводник. Показал нам самые красивые и запоминающиеся места каньонов.
Порой путь был сложный но тем самым и интереснее. Здорово проверить свои силы на выносливость. Любителям природы однозначно стоит попробовать, ведь даже такой сложный путь компенсирует открывшаяся красота каньонов, которую вы увидите перед собой!
3 июня 2019
Илья интересно рассказал нам историю многих мест в Тбилиси и сам поход был очень насыщенный. Экскурсия крутая и экстремальная. Советуем!
Анастасия
16 мая 2019
Приветствую пешеходов! Поход отличный, но явно не для тех, кто боится высоты. У нас была, если ничего не меняли, экстрим-версия. Был опасный, на мой взгляд, сход, который помог пройти гид-Илья, за что ему спасибо!) Испытали на себе спуск с помощью верёвки вниз (конечно, не перпендикулярно земле спускались, а просто по крутому склону, держась за верёвку). Не типичный поход в каньон, и даже дождь его не испортил, который застал нас на обратном пути. Предупреждаю (это мой субъективный взгляд), что классные экстремального характера фото будет трудно сделать. Не до этого в такие моменты, если Вы, конечно, не привыкли к таким походам. Кому советую поход? Тем, кто ищет новых ощущений, уверен в своей физической подготовке (перекус будет 1 раз, небольшие передышки, может, раз в 30 минут, не могу точно сказать), хочет посмотреть на Тбилиси и его окрестности с нового ракурса)
Ещё 8 отзывов

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