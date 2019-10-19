18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

📜 Истории края по пути
Мы встретимся в Тбилиси и отправимся на автомобиле в юго-западном направлении. По дороге вы услышите интересные факты из жизни края. Узнаете, как царь Давид Строитель выиграл в этих горах важнейшую битву в истории Грузии. Я расскажу, почему в 1817 году сюда переехали сотни немецких религиозных сектантов, и покажу их колониальный поселок. Проезжая мимо одной из крепостей, поговорим о почившей в ней царице Тамар, и заговоре ее бывшего мужа против нее. А еще о том, что делал Тамерлан в Биртвисских каньонах.
🏞 Два варианта похода
Вы пройдете через узкие лабиринты каньонов, заберетесь на смотровые площадки на вершинах хребта, увидите средневековую башню и одну из важнейших крепостей края, не зря спрятанную в глубине этих скал. Я предложу вам два варианта на выбор: лайт-версию — прогулку с посещением одной башни и нижней крепости, либо экстрим-версию с элементами скалолазания (дополнительный подъем к руинам верхней цитадели и сторожевой башни). Оба варианта доступны для людей с обычной городской физподготовкой.