Чтобы понять своеобразие Грузии, непременно стоит посетить монастырь Джвари в Мцхете — олицетворение христианства и первый купольный храм в стране. Расположенный на горе над рекой, он словно парит в воздухе. Вы полюбуетесь городом с высоты и отправитесь в зелёный заповедник Боржоми, где насладитесь атмосферой спокойствия и знаменитой минеральной водой из источника.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Водитель отвезёт вас к локациям маршрута, даст краткие пояснения и рекомендации.

Джвари

Джвари — это место с особой атмосферой, ради которой сюда стремятся не только паломники. Здесь нет места суетным мыслям и волнениям. Поражают спокойной монументальностью строгие формы раннесредневековой базилики. Древние фрески и следы ранних настенных росписей создают ощущение духовной глубины пространства. Вы побродите по монастырю наедине с собой и увезёте домой фотографии на фоне потрясающих видов Мцхеты.

Боржоми

После этого вы отправитесь в Боржоми. Этот город — цветущий оазис среди гор. Сюда приезжают восстановить силы, подышать лечебным хвойным воздухом и ощутить умиротворение. Парк Боржоми — место, где вы насладитесь медитативными пейзажами и попробуете минеральную воду прямо из источника. Любители активного отдыха оценят сеть тропинок в Боржомском национальном парке.

Организационные детали

Транспорт

В стоимость включён трансфер по маршруту из любой локации в Тбилиси с водителем

Экскурсия проходит на Mitsubishi Grandis или другой комфортабельной машине из нашего парка (Toyota Sienna, Volkswagen Passat или Toyota Prius)

Дополнительные расходы

Дополнительно оплачивается входной билет в Боржомский парк (5 лари за человека) и билет на канатную дорогу (15 лари с человека в одну сторону)

Обед не входит в стоимость

По местам маршрута вас провезёт один из водителей нашей команды.