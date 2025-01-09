Джвари и Боржоми - гармония природы и духовности в культуре Грузии

Ощутить колорит страны в поездке к древнему монастырю и заповеднику в горах
Чтобы понять своеобразие Грузии, непременно стоит посетить монастырь Джвари в Мцхете — олицетворение христианства и первый купольный храм в стране. Расположенный на горе над рекой, он словно парит в воздухе.

Вы полюбуетесь городом с высоты и отправитесь в зелёный заповедник Боржоми, где насладитесь атмосферой спокойствия и знаменитой минеральной водой из источника.
5
1 отзыв
Джвари и Боржоми - гармония природы и духовности в культуре Грузии
Джвари и Боржоми - гармония природы и духовности в культуре Грузии
Джвари и Боржоми - гармония природы и духовности в культуре Грузии
Ближайшие даты:
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фев26
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Водитель отвезёт вас к локациям маршрута, даст краткие пояснения и рекомендации.

Джвари

Джвари — это место с особой атмосферой, ради которой сюда стремятся не только паломники. Здесь нет места суетным мыслям и волнениям. Поражают спокойной монументальностью строгие формы раннесредневековой базилики. Древние фрески и следы ранних настенных росписей создают ощущение духовной глубины пространства. Вы побродите по монастырю наедине с собой и увезёте домой фотографии на фоне потрясающих видов Мцхеты.

Боржоми

После этого вы отправитесь в Боржоми. Этот город — цветущий оазис среди гор. Сюда приезжают восстановить силы, подышать лечебным хвойным воздухом и ощутить умиротворение. Парк Боржоми — место, где вы насладитесь медитативными пейзажами и попробуете минеральную воду прямо из источника. Любители активного отдыха оценят сеть тропинок в Боржомском национальном парке.

Организационные детали

Транспорт

  • В стоимость включён трансфер по маршруту из любой локации в Тбилиси с водителем
  • Экскурсия проходит на Mitsubishi Grandis или другой комфортабельной машине из нашего парка (Toyota Sienna, Volkswagen Passat или Toyota Prius)

Дополнительные расходы

  • Дополнительно оплачивается входной билет в Боржомский парк (5 лари за человека) и билет на канатную дорогу (15 лари с человека в одну сторону)
  • Обед не входит в стоимость

По местам маршрута вас провезёт один из водителей нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
9 янв 2025
Экскурсия прошла по запланированному плану. Ограничений во времени посещений достопримечательностей не было. Водитель и гид были доброжелательны. Ребенку одиннадцати лет экскурсия понравилась. Советуем.
Экскурсия прошла по запланированному плану. Ограничений во времени посещений достопримечательностей не было. Водитель и гид былиЭкскурсия прошла по запланированному плану. Ограничений во времени посещений достопримечательностей не было. Водитель и гид былиЭкскурсия прошла по запланированному плану. Ограничений во времени посещений достопримечательностей не было. Водитель и гид былиЭкскурсия прошла по запланированному плану. Ограничений во времени посещений достопримечательностей не было. Водитель и гид былиЭкскурсия прошла по запланированному плану. Ограничений во времени посещений достопримечательностей не было. Водитель и гид былиЭкскурсия прошла по запланированному плану. Ограничений во времени посещений достопримечательностей не было. Водитель и гид были

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