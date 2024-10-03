В этом автопутешествии вас ждут знаменитый спа-курорт Боржоми и его минеральные воды, известные далеко за пределами Грузии. А ещё старинный город Ахалцихе и реставрированная крепость Рабат — великолепное наследие прошлых веков. Вы узнаете о самых интересных событиях в истории этих мест и насладитесь красотой окружающей природы.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Курорт Боржоми: воздух, история и целебный источник

Посещение Боржоми запомнится вам надолго. Здоровый свежий воздух, прекрасная природа и достопримечательности, которыми когда-то любовались члены императорской семьи (их резиденция находилась неподалёку, в Ликани), — всё это создаёт особую атмосферу.

В программе:

сити-тур по центру города

прогулка по городскому парку

дегустация знаменитой минеральной воду прямо из источника, в её первозданном виде

Древний Ахалцихе и крепость Рабат

Город Ахалцихе, который упоминается в летописях ещё в 12 веке (хотя его история гораздо древнее), хранит богатое прошлое. В 16 веке он находился под властью Османской империи, что наложило на его облик свой отпечаток. В старой части города вы увидите:

крепость Рабат с дворцом правителей и мечетью

воссозданные залы, которые являются наглядным примером старинного грузинского жилища

Крепость поражает своим размахом, внушительностью и богатством отделки. Масштабные реставрационные работы вернули ей былое великолепие, и сегодня здесь особенно приятно гулять, погружаясь в историю.

Примерный тайминг поездки

7:00 — выезд из Тбилиси

10:00 — прибытие в Боржоми

12:30 — переезд в Ахалцихе

14:00 — экскурсия по крепости Рабат и Cтарому городу

16:00 — свободное время, обед (по желанию, за дополнительную плату)

17:30 — выезд в Тбилиси

20:30 — ориентировочное время возвращения

Организационные детали