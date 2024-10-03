Курорт Боржоми: воздух, история и целебный источник
Посещение Боржоми запомнится вам надолго. Здоровый свежий воздух, прекрасная природа и достопримечательности, которыми когда-то любовались члены императорской семьи (их резиденция находилась неподалёку, в Ликани), — всё это создаёт особую атмосферу.
В программе:
сити-тур по центру города
прогулка по городскому парку
дегустация знаменитой минеральной воду прямо из источника, в её первозданном виде
Древний Ахалцихе и крепость Рабат
Город Ахалцихе, который упоминается в летописях ещё в 12 веке (хотя его история гораздо древнее), хранит богатое прошлое. В 16 веке он находился под властью Османской империи, что наложило на его облик свой отпечаток. В старой части города вы увидите:
крепость Рабат с дворцом правителей и мечетью
воссозданные залы, которые являются наглядным примером старинного грузинского жилища
Крепость поражает своим размахом, внушительностью и богатством отделки. Масштабные реставрационные работы вернули ей былое великолепие, и сегодня здесь особенно приятно гулять, погружаясь в историю.
Примерный тайминг поездки
7:00 — выезд из Тбилиси 10:00 — прибытие в Боржоми 12:30 — переезд в Ахалцихе 14:00 — экскурсия по крепости Рабат и Cтарому городу 16:00 — свободное время, обед (по желанию, за дополнительную плату) 17:30 — выезд в Тбилиси 20:30 — ориентировочное время возвращения
Организационные детали
Трансфер по программе проходит на комфортабельном легковом автомобиле
В стоимость не входит питание и входные билеты (€10 с чел.)
В Рабате с вами будет местный гид (его услуги входят в стоимость)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вано — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1774 туристов
Занимаюсь туризмом в Грузии много лет. Организую и провожу экскурсии любой сложности и любого уровня по всей стране. По образованию журналист, но путешествия — моя страсть и пламенная любовь. Знакомить людей с моей страной — что может быть увлекательнее и интереснее? А в Грузии действительно есть что показывать и о чём рассказывать!
Алексей
3 окт 2024
Вано-превосходный гид и рассказчик, владеющий в совершенстве русским языком. Очень доброжелательный и корректный во всем. Мы провели с ним три многочасовых путешествия по Грузии и не представляем что нам мог
бы «достаться» другой напарник по приключениям. Ездили вместе в Кахетию, Казбеги, Рабат, Мцхету, проехали всю фантастическую Военно-Грузинскую дорогу с заездом в Боржоми. Вано полностью владеет материалом и обладает роскошным чувством юмора. Более чем рекомендуем для путешествий по прекрасной Грузии!
Ю
Юлия
13 апр 2019
В Грузии были четыре дня и один день посвятили этой потрясающей экскурсии! Дорога была дальняя, но Вано своими интересными и познавательными рассказами о каждом отрезке пути помог не замечать дальней
дороги,а от его грамотных, интересных и познавательных фактах из истории мы перенеслись на несколько веков назад. Прогулка по крепости,наслаждение видами, все это дополнило впечатление об услышанной истории о крепости Рабат. Прогулка по парку Боржоми, когда ещё не курортный сезон и мало народу, принесла ощущение сближения с природой. Тишина, воздух и вода Боржоми привели нас в состояние эйфории. На обратном пути Вано отвечал на любые вопросы и было очень интересно узнать Грузию ещё с одной стороны. Езжайте и наслаждайтесь видами и разносторонней эрудированность Вано, глубокие знания, касающиеся разных вопросов жизни Грузии, а не только о непосредственном предмете экскурсии.
Р
Ришат
14 ноя 2017
Понравился только Раббат, в Боржоми экскурсовод довёл только до источника и на этом экскурсия закончилась, в Ахалцихец не были. . Понравилось экскурс в Тбилиси, очень хороший экскурсовод Лера 5+
Вано
Ответ организатора:
Рабат - это крепость и резиденция паши в городе Ахалцихе. Интересно,как возможно побывать в Рабате,не побывав в Ахалцихе. В самом
Ахалцихе смотреть больше нечего,остальное мы видели из окна автомобиля - все по программе. Что касается прогулки по парку в Боржоми,то сами попросили свободное время у Екатерининского источника. Мне кажется,свою негативную роль во время тура сыграл тот факт,что все никак не находился ресторан с правильным мясом для шашлыка,мы объехали аж четыре…
Ж
Жанна
24 авг 2017
Экскурсия оказалась очень познавательной, насыщенной множеством интересных фактов, историй. Вано - потрясающий рассказчик и слушать его повествования хотелось бесконечно. Наше мини- путешествие прошло в непринуждённой обстановке, Вано профессионально и полно отвечал на любые вопросы, не обязательно связанные с маршрутом экскурсии. Мы приумножили свои знания о Грузии в целом и о каждом из регионов. Спасибо большое за столь интересно проведённое время.
В
Валерия
18 авг 2017
Добротная программа. Все соответствует описанию.
Ж
Жанна
23 июн 2017
Какой насыщенный день у нас сегодня был! Масса впечатлений и все положительные! Шикарная крепость Рабат поражает величаем и красотой, а курортный Боржоми заставляет отключиться от мирской суеты, насладиться горным воздухом
и минеральной водой. Вано прекрасный рассказчик, знающий и очень образованный человек. Он очень предупредительный и ненавязчивый. Ответить на все вопросы и даст хороший совет. Дорога в эти края долгая и может быть утомительной, но Вано прекрасный и очень аккуратный водитель, так что можете расслабляться и отправляться в увлекательное путешествие! С Вано оно точно обеспечено!
Aleksey
8 июн 2017
Изумительная экскурсия, насыщенная, красочная и очень увлекательная)))
Юлия
26 апр 2016
Спокойная, очень размеренная экскурсия по красивейшим местам Грузии. Вано очень интересно рассказывает, но не перегружает информацией.