Один день в в сердце Самцхе: Рабат, Ахалцихе и Боржоми

Попробовать знаменитую минералку в её первозданном виде и прикоснуться к истории старинного города
В этом автопутешествии вас ждут знаменитый спа-курорт Боржоми и его минеральные воды, известные далеко за пределами Грузии.

А ещё старинный город Ахалцихе и реставрированная крепость Рабат — великолепное наследие прошлых веков.

Вы узнаете о самых интересных событиях в истории этих мест и насладитесь красотой окружающей природы.
4.8
8 отзывов
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Курорт Боржоми: воздух, история и целебный источник

Посещение Боржоми запомнится вам надолго. Здоровый свежий воздух, прекрасная природа и достопримечательности, которыми когда-то любовались члены императорской семьи (их резиденция находилась неподалёку, в Ликани), — всё это создаёт особую атмосферу.

В программе:

  • сити-тур по центру города
  • прогулка по городскому парку
  • дегустация знаменитой минеральной воду прямо из источника, в её первозданном виде

Древний Ахалцихе и крепость Рабат

Город Ахалцихе, который упоминается в летописях ещё в 12 веке (хотя его история гораздо древнее), хранит богатое прошлое. В 16 веке он находился под властью Османской империи, что наложило на его облик свой отпечаток. В старой части города вы увидите:

  • крепость Рабат с дворцом правителей и мечетью
  • воссозданные залы, которые являются наглядным примером старинного грузинского жилища

Крепость поражает своим размахом, внушительностью и богатством отделки. Масштабные реставрационные работы вернули ей былое великолепие, и сегодня здесь особенно приятно гулять, погружаясь в историю.

Примерный тайминг поездки

7:00 — выезд из Тбилиси
10:00 — прибытие в Боржоми
12:30 — переезд в Ахалцихе
14:00 — экскурсия по крепости Рабат и Cтарому городу
16:00 — свободное время, обед (по желанию, за дополнительную плату)
17:30 — выезд в Тбилиси
20:30 — ориентировочное время возвращения

Организационные детали

  • Трансфер по программе проходит на комфортабельном легковом автомобиле
  • В стоимость не входит питание и входные билеты (€10 с чел.)
  • В Рабате с вами будет местный гид (его услуги входят в стоимость)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пределах Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вано
Вано — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1774 туристов
Занимаюсь туризмом в Грузии много лет. Организую и провожу экскурсии любой сложности и любого уровня по всей стране. По образованию журналист, но путешествия — моя страсть и пламенная любовь. Знакомить людей с моей страной — что может быть увлекательнее и интереснее? А в Грузии действительно есть что показывать и о чём рассказывать!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
Алексей
Алексей
3 окт 2024
Вано-превосходный гид и рассказчик, владеющий в совершенстве русским языком. Очень доброжелательный и корректный во всем. Мы провели с ним три многочасовых путешествия по Грузии и не представляем что нам мог
читать дальше

бы «достаться» другой напарник по приключениям. Ездили вместе в Кахетию, Казбеги, Рабат, Мцхету, проехали всю фантастическую Военно-Грузинскую дорогу с заездом в Боржоми. Вано полностью владеет материалом и обладает роскошным чувством юмора. Более чем рекомендуем для путешествий по прекрасной Грузии!

Ю
Юлия
13 апр 2019
В Грузии были четыре дня и один день посвятили этой потрясающей экскурсии! Дорога была дальняя, но Вано своими интересными и познавательными рассказами о каждом отрезке пути помог не замечать дальней
читать дальше

дороги,а от его грамотных, интересных и познавательных фактах из истории мы перенеслись на несколько веков назад. Прогулка по крепости,наслаждение видами, все это дополнило впечатление об услышанной истории о крепости Рабат. Прогулка по парку Боржоми, когда ещё не курортный сезон и мало народу, принесла ощущение сближения с природой. Тишина, воздух и вода Боржоми привели нас в состояние эйфории. На обратном пути Вано отвечал на любые вопросы и было очень интересно узнать Грузию ещё с одной стороны. Езжайте и наслаждайтесь видами и разносторонней эрудированность Вано, глубокие знания, касающиеся разных вопросов жизни Грузии, а не только о непосредственном предмете экскурсии.

Р
Ришат
14 ноя 2017
Понравился только Раббат, в Боржоми экскурсовод довёл только до источника и на этом экскурсия закончилась, в Ахалцихец не были. . Понравилось экскурс в Тбилиси, очень хороший экскурсовод Лера 5+
Вано
Вано
Ответ организатора:
Рабат - это крепость и резиденция паши в городе Ахалцихе. Интересно,как возможно побывать в Рабате,не побывав в Ахалцихе. В самом
читать дальше

Ахалцихе смотреть больше нечего,остальное мы видели из окна автомобиля - все по программе.
Что касается прогулки по парку в Боржоми,то сами попросили свободное время у Екатерининского источника.
Мне кажется,свою негативную роль во время тура сыграл тот факт,что все никак не находился ресторан с правильным мясом для шашлыка,мы объехали аж четыре…

Ж
Жанна
24 авг 2017
Экскурсия оказалась очень познавательной, насыщенной множеством интересных фактов, историй. Вано - потрясающий рассказчик и слушать его повествования хотелось бесконечно. Наше мини- путешествие прошло в непринуждённой обстановке, Вано профессионально и полно отвечал на любые вопросы, не обязательно связанные с маршрутом экскурсии. Мы приумножили свои знания о Грузии в целом и о каждом из регионов. Спасибо большое за столь интересно проведённое время.
В
Валерия
18 авг 2017
Добротная программа. Все соответствует описанию.
Ж
Жанна
23 июн 2017
Какой насыщенный день у нас сегодня был! Масса впечатлений и все положительные! Шикарная крепость Рабат поражает величаем и красотой, а курортный Боржоми заставляет отключиться от мирской суеты, насладиться горным воздухом
читать дальше

и минеральной водой. Вано прекрасный рассказчик, знающий и очень образованный человек. Он очень предупредительный и ненавязчивый. Ответить на все вопросы и даст хороший совет. Дорога в эти края долгая и может быть утомительной, но Вано прекрасный и очень аккуратный водитель, так что можете расслабляться и отправляться в увлекательное путешествие! С Вано оно точно обеспечено!

Aleksey
Aleksey
8 июн 2017
Изумительная экскурсия, насыщенная, красочная и очень увлекательная)))
Юлия
Юлия
26 апр 2016
Спокойная, очень размеренная экскурсия по красивейшим местам Грузии. Вано очень интересно рассказывает, но не перегружает информацией.

