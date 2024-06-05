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с кондиционером. Гид очень хорошо владеет как русским, так и английским языком, очень интересно рассказывает, но не стоит сильно надеятся, в интернете гораздо больше информации в более структурированном виде. Крепость Рабат потрясает своим величием, очень хорошее место, можно сделать много красивых снимков и полюбоваться пейзажами. Вардзиа - одно из самых удивительных и захватывающих мест Грузии, которое обязательно надо посетить и желательно подольше, чем того позволяет программа тура. Жилые пещеры 12-го века в скалах - это просто фантастика! В Боржоми можно пройтись по парку и попить (и набрать с собой) лечебной воды. Два источника - теплый (в парке) и холодный. Для экскурсии одного дня - отличный вариант провести время и привезти много фотографий и впечатлений.