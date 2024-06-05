1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
13 часов
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
50€40 за человека
Индивидуальная
13 часов
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €275 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Боржоми и Рабат - прогулка в средневековье
Исторические памятники и красота Месхетинского края
Начало: Ваш адрес
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
от €174 за всё до 6 чел.
скидка
8%
Групповая
13 часов
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
48€44 за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси
Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
90€45 за человека
Групповая
12 часов
Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры
Исследовать скальный город, прикоснуться к истории средневековых крепостей и посетить Боржоми
Начало: В районе Майдана
Расписание: ежедневно в 06:45
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
€150 за человека
Индивидуальная
7 часов
Ахалцихе - Вардзия. Великое наследие Грузии
Открыть культуру и памятники Месхетии на экскурсии с коренным жителем этого региона
Начало: в Ахалцихе, возле моста на Вардзию
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
€125 за всё до 5 чел.
скидка
44%
Групповая
13 часов
Золотой век Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
Посетить город-курорт, монастырский комплекс в скале и древнюю крепость (в группе)
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
70€39 за человека
скидка
35%
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
Изучить знаменитый город минеральных вод, монастырь в скале и средневековую крепость (в группе)
Начало: на ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
69€45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Познакомиться с одним из самых древних и красивых уголков страны - Самцхе-Джавахети
Начало: У места вашего проживания в Тбилиси
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€270 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- aaleksandra5 июня 2024Были на экскурсии с гидом Георгием и водителем Хтисо. Все очень понравилось! Георгий очень интересно рассказывал, не перегружая деталями. Быстро
- aanna5 июня 2024Прекрасная экскурсия, гид и водитель были на высоте. Очень профессионально и доброжелательно. Вардзия потрясающая, облазили все что можно, провели там 2,5 часа. Одно из самых интересных мест в Грузии. Рабат тоже понравился. Всем рекомендую эту экскурсию!
- nnatasha5 июня 2024Шикарная экскурсия! Отличный гид Рони с отличным чувством юмора, с искренним желанием поделиться знаниями, прекрасный рассказчик с интересным, не занудным материалом. Вардзия волшебная, гид проведет вас лабиринтами, покажет интереснейшие точки, почувствуете себя частью какого-то исторического квеста.
- ААлёна5 июня 2024Хотелось бы поблагодарить за замечательную экскурсию, в особенности нашего гида Георгия,который отлично владеет материалом и излагает его на нескольких языках
- ИИгорь5 июня 2024Очень приятная экскурсия в формате трансфера. Долгая дорога, но благодаря потрясающим грузинским пейзажам и обилием достопримечательностей, она пролетает незаметно. Транспорт
- AAnastasiia4 июня 2024Зура просто прекрасный гид, отлично справился с двуязычной группой, рассказывал очень увлекательно, легко и с юмором, длительный путь прошел незаметно.
- ММария29 мая 2024Экскурсия в Боржоми, Вардзию и Рабат с Наной оставила самые яркие впечатления! Нана — замечательный гид, её рассказы были насыщены
- BBoris29 мая 2024Путешествие в Боржоми, Вардзию и Рабат с гидом Рузаной превзошло все мои ожидания! Рузана не только прекрасно знает историю и
- ВВика27 мая 2024Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, прекрасный гид веселый!
- ТТамара26 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Невероятные места, вардзия вообще мечта ❤️ Гиоргий13 экскурсовод просто находка. Очень классный парень, внимательный и легко выходит из многозадачности. Спасибо вам большое. Мы вернемся в новые направления
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Рабат»
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