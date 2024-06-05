Экскурсии из Тбилиси в Ахалцихе

Найдено 7 экскурсий в категории «Ахалцихе» в Тбилиси, цены от €40, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
13 часов
21 отзыв
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
5040 за человека
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
54 отзыва
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 275 за всё до 2 чел.
Боржоми и Рабат - прогулка в средневековье
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Боржоми и Рабат - прогулка в средневековье
Исторические памятники и красота Месхетинского края
Начало: Ваш адрес
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
от 174 за всё до 6 чел.
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
13 часов
31 отзыв
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4844 за человека
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
98 отзывов
Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси
Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
9045 за человека
Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры
Исследовать скальный город, прикоснуться к истории средневековых крепостей и посетить Боржоми
Начало: В районе Майдана
Расписание: ежедневно в 06:45
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
150 за человека
Ахалцихе - Вардзия. Великое наследие Грузии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
44 отзыва
Ахалцихе - Вардзия. Великое наследие Грузии
Открыть культуру и памятники Месхетии на экскурсии с коренным жителем этого региона
Начало: в Ахалцихе, возле моста на Вардзию
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
125 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • a
    aleksandra
    5 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Были на экскурсии с гидом Георгием и водителем Хтисо. Все очень понравилось! Георгий очень интересно рассказывал, не перегружая деталями. Быстро
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    доехали под грузинское техно до Рабата, далее до Вардзии, где вместе с Георгием полазили по пещерам и тоннелям, пообедали в очень вкусном месте, побывали в Боржоми. Там очень советую вместо фуникулера на электрокаре от парка подняться наверх на гору, пройтись по лесочку у церкви Серафима Саровского и выпить глинтвейна из хванчкары на обратном пути.

  • a
    anna
    5 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Прекрасная экскурсия, гид и водитель были на высоте. Очень профессионально и доброжелательно. Вардзия потрясающая, облазили все что можно, провели там 2,5 часа. Одно из самых интересных мест в Грузии. Рабат тоже понравился. Всем рекомендую эту экскурсию!
  • n
    natasha
    5 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Шикарная экскурсия! Отличный гид Рони с отличным чувством юмора, с искренним желанием поделиться знаниями, прекрасный рассказчик с интересным, не занудным материалом. Вардзия волшебная, гид проведет вас лабиринтами, покажет интереснейшие точки, почувствуете себя частью какого-то исторического квеста.
  • А
    Алёна
    5 июня 2024
    Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
    Хотелось бы поблагодарить за замечательную экскурсию, в особенности нашего гида Георгия,который отлично владеет материалом и излагает его на нескольких языках
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    доступно и понятно для всех! Все было хорошо спланированно и организованно и прошло с лёгкостью. Очень рекомендую для ярких впечатлений и видов!

  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
    Очень приятная экскурсия в формате трансфера. Долгая дорога, но благодаря потрясающим грузинским пейзажам и обилием достопримечательностей, она пролетает незаметно. Транспорт
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    с кондиционером. Гид очень хорошо владеет как русским, так и английским языком, очень интересно рассказывает, но не стоит сильно надеятся, в интернете гораздо больше информации в более структурированном виде. Крепость Рабат потрясает своим величием, очень хорошее место, можно сделать много красивых снимков и полюбоваться пейзажами. Вардзиа - одно из самых удивительных и захватывающих мест Грузии, которое обязательно надо посетить и желательно подольше, чем того позволяет программа тура. Жилые пещеры 12-го века в скалах - это просто фантастика! В Боржоми можно пройтись по парку и попить (и набрать с собой) лечебной воды. Два источника - теплый (в парке) и холодный. Для экскурсии одного дня - отличный вариант провести время и привезти много фотографий и впечатлений.

  • A
    Anastasiia
    4 июня 2024
    Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
    Зура просто прекрасный гид, отлично справился с двуязычной группой, рассказывал очень увлекательно, легко и с юмором, длительный путь прошел незаметно.
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    Водителю отдельная благодарность за аккуратное вождение. Остановки организованы грамотно - не было возможности сильно устать от дороги. Сначала посетили крепость Рабати (где сошлись разные культуры, непривычного вида для Грузии), после пещерный город Вардзия (впечатляет масштабом и реализацией), на обратном пути заехали в парк Боржоми (частично на реконструкции, но погулять было приятно).

  • В
    Вика
    27 мая 2024
    Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, прекрасный гид веселый!
  • Ж
    Жанна
    24 мая 2024
    Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
    Мне все очень понравилось. Спасибо большое, Нана замечательный гид. Мы узнали много нового о Грузии. Вардзия бесподобна, всем рекомендую
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
    Экскурсия прошла прекрасно. Динамично правильно спланирована. Гид создал непринуждённую обстановку в группе. Рекомендую
  • С
    Слава
    2 мая 2024
    Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры
    Мне понравилась поездка. Арчи — очень интересный рассказчик с живой манерой повествования. Его приятно слушать, и он без проблем ответил
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    на миллион вопросов о Грузии, которые не касались темы экскурсии. Самое яркое впечатление — это, конечно, комплекс Вардзиа. Маршрут по нему был построен очень здорово: мы и рассмотрели самые примечательные пещеры, и немного вжились в роль местных обитателей, путешествуя по пещерным тоннелям. В общем, рекомендую побывать в этом путешествии!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Ахалцихе»

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  3. Боржоми и Рабат - прогулка в средневековье
  4. Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
  5. Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
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  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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