1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€40 за человека
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
9 июня в 14:30
10 июня в 10:00
от €54 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семь храмов Тбилиси: паломническая традиция и история
Обойти особые святыни, помолившись о сокровенном, и послушать рассказы о тбилисском прошлом
Начало: у станции метро Авлабари
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от €50 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnastasia22 мая 2024Была отличная объемная по содержанию и легкая по восприятию прогулка-экскурсия. Все очень понравилось, и взрослому и подростку. САмые положительные впечатления и воспоминания
- ЕЕкатерина21 мая 2024Что же сказать про экскурсию… Начну с того, что у нас был лучший гид Тбилиси, а, возможно, и Грузии - Ливани.
- ВВадим13 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность организатором, был в восторге от приема! это была моя первая экскурсия по Тбилиси и я не ошибся, что выбрал именно это! супер прогулка, увидели почти все и гид прекрасно рассказывал, очень рекомендую! спасибо еще раз!
- ААлиса13 мая 2024Душевное мини паломничество по основным святыням города Тбилиси. Для тех, у кого есть духовная цель и желание прикоснуться к чему-то высшему!
- ННадежда12 мая 2024Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много информации, интересных фактов, красивейших локаций. Мы остались очень довольны! Спасибо команде Таты!
- РРуслан11 мая 2024Спасибо за удовольствие! За грузинский радушный приём и за профессиональную и познавательную экскурсию.
- ААнастасия11 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностей и узнали очень много о Грузии. Гид очень душевный. Спасибо
- ТТатьяна5 мая 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом! Классный подход и интересная идея экскурсии - рассказать про грузин, Грузию и Тбилиси глазами человека,
- ННаталья4 мая 2024Очень понравилось работать с Тамара. Грамотный, знающий гид!
- ТТатьяна2 мая 2024Идеально для детей
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Церковь Кашвети»
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