Церковь Кашвети

Найдено 6 экскурсий в категории «Церковь Кашвети» в Тбилиси, цены от €25, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Вглубь столетий Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
591 отзыв
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
40 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Тбилиси: нерассказанные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
90 за всё до 8 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
9 июня в 14:30
10 июня в 10:00
от 54 за всё до 5 чел.
Семь храмов Тбилиси: паломническая традиция и история
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Семь храмов Тбилиси: паломническая традиция и история
Обойти особые святыни, помолившись о сокровенном, и послушать рассказы о тбилисском прошлом
Начало: у станции метро Авлабари
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 50 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anastasia
    22 мая 2024
    Вглубь столетий Тбилиси
    Была отличная объемная по содержанию и легкая по восприятию прогулка-экскурсия. Все очень понравилось, и взрослому и подростку. САмые положительные впечатления и воспоминания
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Что же сказать про экскурсию… Начну с того, что у нас был лучший гид Тбилиси, а, возможно, и Грузии - Ливани.
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    Этот остроумный, обаятельный, добрый и несомненно профессиональный человек показал нам великолепие столицы, прекрасные парадные, рассказал интересные истории "не по бумажке", что очень привлекало нас - слушателей. Колоритно для меня было то, что с гидом и с нами все здоровались) это располагало к душевной прогулке. Так же "гвоздем" экскурсии для нас стало то, что мы постоянно что-то если и пили… Идешь по улочкам Тбилиси, слушаешь прекрасного гида, ешь шоти и запиваешь это вином) ну красота, не так ли? Спасибо Ливани. Он нас так сблизил с группой, что мы потом все отправились есть хинкали) Советую.

  • В
    Вадим
    13 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Хочу выразить огромную благодарность организатором, был в восторге от приема! это была моя первая экскурсия по Тбилиси и я не ошибся, что выбрал именно это! супер прогулка, увидели почти все и гид прекрасно рассказывал, очень рекомендую! спасибо еще раз!
  • А
    Алиса
    13 мая 2024
    Семь храмов Тбилиси: паломническая традиция и история
    Душевное мини паломничество по основным святыням города Тбилиси. Для тех, у кого есть духовная цель и желание прикоснуться к чему-то высшему!
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Узнать Тбилиси, узнать Грузию
    Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много информации, интересных фактов, красивейших локаций. Мы остались очень довольны! Спасибо команде Таты!
    Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много
  • Р
    Руслан
    11 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Спасибо за удовольствие! За грузинский радушный приём и за профессиональную и познавательную экскурсию.
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Узнать Тбилиси, узнать Грузию
    Хочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностей и узнали очень много о Грузии. Гид очень душевный. Спасибо
    Хочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностей
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Вглубь столетий Тбилиси
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом! Классный подход и интересная идея экскурсии - рассказать про грузин, Грузию и Тбилиси глазами человека,
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    который влюблен в свою страну. Очень много нешаблонных фактов, мест, событий, которые делают экскурсию особенно увлекательной, а атмосферу раскованной и душевной. Многое запомнится и останется в памяти. Настоятельно рекомендуем!!

  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Узнать Тбилиси, узнать Грузию
    Очень понравилось работать с Тамара. Грамотный, знающий гид!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
    Идеально для детей

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Церковь Кашвети»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Узнать Тбилиси, узнать Грузию
  2. Вглубь столетий Тбилиси
  3. Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
  4. Тбилиси: нерассказанные истории
  5. Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Церковь Кашвети" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 170 со скидкой до 64%. Туристы уже оставили гидам 707 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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