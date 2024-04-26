С огромной благодарностью Галине за наш интересный, разносторонний, увлекательный, вкусный, красивый и прекрасный день!! Очень вспоминаем нашу поездку ❤ Спасибо водителю за безопасное и комфортное вождение! Обязательно вернемся в Грузию еще!! Очень рекомендуем!! Спасибо
Изумительной красоты виды и разнообразие природных ландшафтов. Всё было отлично с самого начала, нас забрали от места проживания точно в читать дальше
срок, быстро и с комфортом добрались до места, по пути остановившись в паре мест, чтобы полюбоваться видами. Илья интересно рассказал про места и историю, а также организовал безопасный и увлекательный проход по маршруту. Поднялись до крепости, перекусили на поляне. Получился очень насыщенный поход, с множеством прекрасных фото и позитивных эмоций! Маршрут не самый простой, но виды того стоят. Очень рекомендую, великолепные места и отличная организация похода
Экскурсия очень долгая. Всё 14 часов. Но Галине удалось сделать так что это было незаметно. Интересный рассказ, не перегруженный излишними читать дальше
подробностями. При этом, если есть вопросы, то подробности появляются:)
Рабат. Я в своей жизни побывал не в одном и не в двух десятках крепостей. Рабат и похож на них и имеет свои отличия.
Вардизия. А вот в скальных городах до сих пор мне побывать не довелось. Поэтому полон впечатлений от того, как там жили люди.
По длительности остановок.
Была бы погода лучше, в Рабате хотелось бы задержаться подольше.
В Вардизии ровно столько сколько нужно.
Дорога. Почти везде хороший асфальт. Серпантина почти нет. Зато есть пара перевалов на которые хочется любоваться.
Отдельное спасибо водителю Зурабу за аккуратное вождение.
Экскурсия интересная и познавательная с исторической точки зрения. Рабат, откровенно говоря не очень интересен с точки зрения смотрибельности, крепости они читать дальше
практически везде одинаковые. А вот Вардзия впечатляет своими масштабами, загадочностью и видами. Вообще проехать на машине такой живописный маршрут это уже само по себе увлекательное путешествие, увидеть всю красоту Грузии даже зимой - это было тоже интересно. Ну и погода, утром дождь и пасмурно, днём солнце ясное и голубое небо, а потом опять пасмурно и дождь, а вокруг красивейшие горы и пейзажи. Галине спасибо за содержательную экскурсию и прекрасные Грузинские пейзажи.
Я приобрела данную поездку как подарок на день рождения моему молодому человеку из Франции. И это было одним из самых читать дальше
потрясающих Приключений, которое было у нас в жизни (потому что "экскурсией" или "туром" это точно не назвать). Теймураз - настоящий Проводник в мир Грузии, он многое знает об истории, культуре, традициях, легендах и просто жизненном укладе грузин. Слушать его - одно удовольствие! К тому же, будучи опытным организатором путешествий, Теймураз всегда на связи для всех вопросов.
Посещение самой Военно-грузинской дороги - уже событие, но мы также остановились в Жинвальском водохранилище, где осмотрели крепость, услышали интересную легенду и смогли покататься на катере.
Теймураз сдабривал всю поездку интересными сведениями и шутками. Мы также остановились на слиянии рек и у Арки Дружбы, пообедали в местном (очень вкусном) кафе, ну а затем началось самое интересное. Само по себе быть на Кавказе, видеть эти горы и ущелья - уже удовольствие, а ехать при этом на велосипеде по хорошей дороге под почти уже по-осеннему теплым солнцем, под звуки горной реки - это что-то непередаваемое. Велосипеды в отличном состоянии, а маршрут подойдёт и новичкам. Затем мы спешились и добрались до деревни Джута. Там совершили восхождение до горного озерца, с видом на горы и водопады. Наш день завершился вкуснейшим ужином/пикником со свечами для именинника, заботливо приготовленным Теймуразом из настоящих местных продуктов и лакомств. Поедать местный сыр, запивая его домашним грузинским вином, слушая горную речку и глядя на открывшийся нам Казбег - что могло быть лучше.
Всем советую данный тур с Теймуразом, у вас точно останутся самые лучшие воспоминания.
А Теймуразу - ещё раз огромное преогромное спасибо. Мадлоба!
И от француза Кевина: Tout d'abord un grand merci à Anna pour avoir trouvé cette sortie pour mon Anniversaire en Georgie. Super organisation de Teimouraz pour le déroulement de cette journée riche en intensité. Ce fut une journée bien dynamique avec une balade à vélo à travers la vallée de Sno, une rando sur le massif de Juta ainsi qu'un bon picnic dans le bas de la vallée pour reprendre des forces. Petit extra avec sortie bateau sur le lac de Ananouri.
Bonne petites anecdotes tout au long de la journée, seulement tout est en Russe, je vous conseille de réviser 😉
Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам не просто увидеть интересные читать дальше
и живописные места. Когда ты едешь на велосипеде вдоль горной речки, наедине с природой, в окружении гор, то кажется, что ты здесь давно живешь и там за поворотом твой дом. Мы запомним Грузию именно такой: свободные и величественные склоны гор с пасущимися животными, изумрудное водохранилище и верхушка Казбека в облаках!
Я долго искал маршрут, чтобы побывать в горах и почувствовать всю атмосферу.
В итоге меня свозили в разные места, я покатался читать дальше
на велосипеде среди гор и рек. Очень порадовала возможность, что я мог купаться в реке сколько мне нужно, никто не торопил. Прекрасный обед у реки с местными продуктами.
Все было лучше, чем можно представить.
Тур длился с 8 утра до 24:00 😎
Подойдет всем кто хочет познакомиться с природной частью Грузии и для тех кто желает чего-то нового👌
Места стоящие, и очень красивые. Но экскурсия с этим гидом подойдет тем, кому хочется просто смотреть.
Описание мест, интересные факты о читать дальше
Боржоми и крепости Рабат вы не услышите совсем. Нам этого очень не хватило.
Гид рассказывал обо всем, в частности о виноделии и Кахетии, но только не о тех местах, куда нас привез.
Хотя человек добрый, переживательный.
Остались довольны экскурсией лишь потому, что сама природа там завораживает. Обязательно нужно купаться в бассейнах Боржоми и прокатиться на канатной дороге.
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