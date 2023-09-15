Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино
Вы увидите, как пекут в тандыре традиционный хлеб, и попробуете его с пылу с жару, продегустируете вино из местных погребов. Узнаете, почему Сигнахи называют городом любви, а Кахетию — винным краем. А приправим впечатления сочными хинкали и хачапури.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Путь до Степанцминды, закат на Казбеке, Гергетская церковь
Встречаемся во Владикавказе и едем до границы с Грузией, после пересечения которой останется совсем немного до живописного посёлка Степанцминда. По прибытии разместимся в домике в горах и — скорее пробовать знаменитую местную кухню: сочные хинкали и хачапури. Подкрепившись, отправляемся на Казбек, чтобы встретить закат на второй по величине горе в стране. А ещё побываем у Гергетской церкви 14-го века, от вида которой на фоне заснеженных вершин невозможно оторвать взгляд.
Важно: Вы также можете прилететь напрямую в Тбилиси: будет организован трансфер от аэропорта в отель. После заселения — свободное время.
Арка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище
Только представьте, как здорово проснуться с видом на горы! Завтракаем, пьём кофе на веранде, любуясь Казбеком, и отправляемся по Военно-Грузинской дороге в сторону Тбилиси. По пути будем останавливаться у достопримечательностей. Постоим у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, символизирующей дружбу народов Грузии и России, и полюбуемся открывающимся отсюда головокружительным пейзажем. На обед заедем в посёлок Пасанаури, который считается родиной хинкали. Побываем у крепости Ананури, которая сохранилась почти в первозданном виде — здесь ощущается дух Средневековья. Посетим Жинвальское водохранилище.
Прибудем в Тбилиси во второй половине дня, разместимся в отеле в старой части города и поужинаем. Затем — свободное время.
Важно: Для тех, кто уже находится в Тбилиси, будет организована экскурсия по тем же локациям, но с выездом из Тбилиси. Экскурсия занимает почти целый день, возвращение — ближе к вечеру.
Мцхета, пещерный город Уплисцихе
После сытного завтрака отправляемся в Мцхету, древнюю столицу. Увидим место слияния рек Арагви и Куры и посетим старинные храмы Джвари и Светисцховели. На обед заглянем в кафе, знаменитое своими хинкали, лобио и «Киндзмараули». А затем едем исследовать пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, где сохранились комнаты и склады, колодец и старинные печи. К вечеру вернёмся в Тбилиси и продолжим знакомиться с местной культурой и кухней.
Дегустации, Кахетия и Сигнахи, прогулка по Тбилиси
Сегодня весь день проведём в Кахетии — краю вина. По пути остановимся, чтобы посмотреть, как пекут шотис-пури — традиционный грузинский хлеб в тандыре. Конечно, продегустируем его ещё тёплым. А ещё заедем к местным жителям в село Манави, где делают самую вкусную чурчхелу.
Посетим монастырь Бодбе, ставший знаменитым благодаря Святой Нино, и полюбуемся завораживающими видами на Алазанскую долину, которые открываются от этой святыни. Затем вас ждёт Сигнахи, который называют городом любви — в местном ЗАГСе можно заключить союз всего за несколько минут. Почувствуем итальянский флёр, глядя на красные черепичные крыши, мощёные улочки и резные балкончики. Здесь же пообедаем, а на обратном пути заедем в Кварели, где находится много виноделен. Вы посмотрите, как выдерживали вино в квеври и, конечно, его продегустируете.
Вечером вернёмся в Тбилиси и прогуляемся: я покажу вам секретные локации для атмосферных кадров.
Обратный путь во Владикавказ
После завтрака в отеле выезжаем во Владикавказ, чтобы прибыть в аэропорт к рейсам, вылетающим в 18:30. Снова проедем по уже знакомой Военно-Грузинской дороге.
Если обратно вы летите из Тбилиси, будет организован трансфер в аэропорт города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое времяЗавершение: Владикавказ, аэропорт, 18:30 или Тбилиси, аэропорт, утро-день
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.