В Тбилиси есть особенная прелесть…

Мы прогуляемся по улицам и переулкам города, полюбуемся резными балкончиками, своеобразной...

Мы прогуляемся по улицам и переулкам города, полюбуемся резными балкончиками, своеобразной архитектурой караван-сараев, старыми аскетичными храмами, куполами термальных источников, богатыми домами буржуазии XlX века, фасадами в стиле Модерн и многим другим, что может предложить столица гостям и своим жителям.
В Тбилиси есть особенная прелесть…
В Тбилиси есть особенная прелесть…
В Тбилиси есть особенная прелесть…
В Тбилиси есть особенная прелесть…
В Тбилиси есть особенная прелесть…
В Тбилиси есть особенная прелесть…
В Тбилиси есть особенная прелесть…

Что вы увидите 🤩

  • Крепость Нарикала
  • Инжировое ущелье с водопадом
  • Серные бани Vll века
  • ул. Шарден
  • Стеклянный мост
  • Караван-сараи старого города
  • Храмы Сиони и Анчисхати
  • Башня и кукольный театр Резо Габриадзе

Что вас ожидает:

    В чем же неповторимая прелесть Тбилиси?
    Во-первых это жители города, радушное и открытое отношение ко всем и всему. Солнцем наполненный воздух, своеобразное сочетание востока и запада… и многое многое другое что вам предстоит открыт!
    Я расскажу вам интересные моменты из истории города, например, для чего решили перенести столицу в Тбилиси, почему город многонациональный и благодаря чему несмотря на неоднократные разрушения Тбилиси как Феникс быстро восстанавливался и продолжал жить и расцветать. Экскурсия будет не только о Тбилиси, вы услышите интересные факты, основные моменты из истории и современной жизни страны.
    Грузинское вино и прогулка на автомобиле
    Экскурсия автомобильно-пешеходная, поэтому мы не ограничимся только старым городом. На машине проедем и посмотрим главный проспект и площадь города, кафедральный собор — Самеба. После экскурсии, если возникнет желание завернём в винный погреб местного жителя, чтобы ознакомиться с грузинской технологией виноделия и продегустируем вино.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Групповой билет до 4 человек
    $70

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Обед и дегустация (по желанию)
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Место проживания туриста
    Завершение: ул. Шавтели или по желанию вернём в отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно по договоренности
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Ежедневно по договоренности

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