Что вас ожидает:

В чем же неповторимая прелесть Тбилиси?

Во-первых это жители города, радушное и открытое отношение ко всем и всему. Солнцем наполненный воздух, своеобразное сочетание востока и запада… и многое многое другое что вам предстоит открыт!

Я расскажу вам интересные моменты из истории города, например, для чего решили перенести столицу в Тбилиси, почему город многонациональный и благодаря чему несмотря на неоднократные разрушения Тбилиси как Феникс быстро восстанавливался и продолжал жить и расцветать. Экскурсия будет не только о Тбилиси, вы услышите интересные факты, основные моменты из истории и современной жизни страны.

Грузинское вино и прогулка на автомобиле

Экскурсия автомобильно-пешеходная, поэтому мы не ограничимся только старым городом. На машине проедем и посмотрим главный проспект и площадь города, кафедральный собор — Самеба. После экскурсии, если возникнет желание завернём в винный погреб местного жителя, чтобы ознакомиться с грузинской технологией виноделия и продегустируем вино.

Важная информация: