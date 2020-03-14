380 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. «В Тбилиси есть особенная прелесть...»

Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой

Лика
Задать вопрос
Лика – представитель гидов
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком.

Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности.

Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
€10
5 за человека
скидка50%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча Пл.Свободы или пл.Авлабари
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии380 отзывов
4.96
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»

Здесь родился великий режиссер Георгий Товстоногов, написали свои первые произведения Лев Толстой, Николай Гумилев, Максим Горький. Здесь на сцене театра оперы и балета впервые запел Федор Шаляпин. В основу словам к песне «Миллион алых роз» А.Вознесенского легла история любви грузинского художника Н.Пиросмани и французской певицы Маргариты, которая развивалась именно здесь — в Тбилиси.

Что вас ожидает

Мы начнем нашу экскурсию с площади Свободы, главной в городе. Прогуляемся по проспекту им. Н. Бараташвили, где столкнулись век минувший и век настоящий: вдоль всего проспекта тянется старая крепостная стена, которая защищала город в давние времена. Прямо над стеной вы увидите маленькие деревянные домики с истинно-тбилисскими резными балкончиками, на которых жители так любят проводить свободное время, устраивать застолья и просто отдыхать.

Вы взглянете на знаменитую башню театра Резо Габриадзе, где каждый день в 12:00 и в 19:00 показывают маленькое представление, а каждый час выходит ангел и бьёт в колокол. Посетите самое старое церковное строение Тбилиси — церковь Анчисхати VI века.

Прогулявшись по узким улочкам Старого города, напоминающим паутинку, мы выйдем к мосту Мира, который считается одним из 13-ти красивейших мостов на планете. Заглянем в современный парк Рике, а затем прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город сверху, и посетим самую знаменитую крепость нашего города- Нарикала.

Отсюда, пройдя через маленькие дворики, где почти не бывает туристов, спустимся в самое романтичное место Тбилиси — Инжировое ущелье, чтобы полюбоваться небольшим, но живописным водопадом. Конечно, вы также пройдёте по кварталу Серных бань, ещё в 5-м веке зарождался первый Тбилиси.

Посетим собор Сиони, где венчались Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе — я расскажу печальную историю их любви. Вы пройдёте по улице, где Нино Чавчавадзе гуляла с Лермонтовым — именно здесь она купила и подарила поэту кинжал, благодаря которому появилось на свет стихотворение «Кинжал».

По желанию, можно заглянуть в погреб 17-го века и продегустировать несколько сортов вин, изготовленных по древней грузинской технологии.

Грузия являлась и является музой для многих поэтов, писателей, художников… «О Грузия — нам слезы вытирая, ты — русской музы колыбель вторая» — недаром писал Е. Евтушенко. И кто знает, после посещения этой столицы грузинских гор, может, и вы создадите новый шедевр…

Организационные детали

  • Стоимость канатной дороги оплачивается отдельно — 1€ с человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура Пл.Свободы или пл.Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Лика
Лика
Я родилась в Тбилиси. Закончила Технический унирверситет, по образованию экономист. Работала в школе на должности учителя. 5 лет назад совершенно случайно попала на экскурсию моего отца — он работает гидом больше 40-ка лет. И вот тогда вся моя жизнь перевернулась! Когда я увидела восхищение моей страной, моим городом в глазах гостей, посетивших Грузию, решила бросить все и начать с чистого листа. Я постараюсь передать вам мою любовь, мое восхищение этой солнечной страной. Иногда меня заменяют мои коллеги-гиды — такие же единомышленники, влюбленный в наш город. Уверяю, вы вернетесь сюда не раз!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

380 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Веселая,познавательная,занимательная экскурсия! Отлично-очень рекомендую!
11 марта 2020
Это моя первая поездка в Грузию и я просто в восторге. Эмоции переполняют-город удивительно красивый и интересный! Лика любезно объяснила мне как догнать группу,т.к. я немного задерживалась. Сразу отвечает на звонки и сообщения. Очень любезная,улыбчивая,приятная в общении девушка.
Наша экскурсия началась в 5 часов вечера,поэтому мы увидели город,как в дневном свете,так и в огнях и это призвело эфект WOW!
Очень рекомендую эту экскурсию
10 марта 2020
Роман,огромная Вам благодарность и низкий поклон! Натоятельно рекомендую эту экскурсию-гид замечательный,маршрут очень грамотно спланирован,я влюбилась в Тбилиси )
10 марта 2020
Отлично! 10 из 10-ти!
Маршрут шикарный,организация на высшем уровне,гид-просто кладезь интересных историй,а дегустация в конце экскурсии-просто бомба!
8 марта 2020
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Гид Роман разносторонне развитый молодой человек с которым нам довелось общаться и узнать историю и легенды Тбилиси,но и побеседовать на другие темы. Очень советую.
6 марта 2020
Приехал в Тбилиси в первый раз и мне очень повезло с экскурсией- она помогла спланировать свое пребывание в Тбилиси.Отличный экскурсовод Роман! его рассказ настолько полный и интересный -слушал на протяжении почти 4 часов. Спасибо!
5 марта 2020
Если вы хотите послушать нудный,малоинтересный рассказ,перегруженный датами и историческими событиями-вам точно не сюда! Супер веселая,позитивная экскурсия. Гид с первых минут становится вашим другом и вы общаетесь,общаетесь не переставая. На этой экскурсии вы можете вдоволь полюбоваться видами,сделать море фото,просто посидеть на лавочке и никто вас не торопит. Такое чувство,что приехал к другу ) Роман я в восторге! Обязательно встречусь с Вами еще!
5 марта 2020
Весело,познаветельно провели 4 часа-расстались друзьями! Роман отличный гид,сразу распологает к себе,он расскажет вам кучу историй,ответит на все вопросы,посоветует где перекусить вкусно и недорого. Отлично!
4 марта 2020
Тбилиси удивительно красивый город-эта экскурсия дает возможность отлично ознакомиться с красивым историческим центром! Спасибо за профессинализм!
28 февраля 2020
Занимательная эксуурсия! Весело,познавательно,красиво-идеально для знакомства с городом. Рекомендую!
Ещё 370 отзывов

Лика проводит ещё 1 экскурсию

Мцхета — путешествие в прошлоеМцхета — путешествие в прошлоеМцхета — путешествие в прошлое
скидка70%
€50
15 за человека
4 часа
297 отзывов
Легенды и древности святого города в авто-туре
Мцхета — город, который был столицей Иберийского царства с IV века до н. э. по V век. Этот город и его окрестности являются культовым и святым местом для каждого грузина, т.к. именно здесь христианство было провозглашено государственной религией в IV веке стараниями св. Нины. Во время экскурсии мы окунемся в мир легенд и древностей этого города.

Обзорные экскурсии в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!
скидка50%
€20
10 за человека
3.5 часа
1512 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Тбилиси с огонькомТбилиси с огонькомТбилиси с огоньком
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
712 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Тбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешь
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
340 отзывов
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
337 отзывов
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
50 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.
Тбилиси — первое свиданиеТбилиси — первое свиданиеТбилиси — первое свидание
скидка56%
€15
7 за человека
3 часа
51 отзыв
Увидеть, услышать и полюбить солнечный город на насыщенной обзорной экскурсии
Я увлекательно и непринужденно расскажу историю грузинской столицы, основанной на теплых серных источниках. Покажу ее главные достопримечательности, тайные уголки и помогу ощутить, как деликатно в древний город вплетены элементы современности.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике