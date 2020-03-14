380 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Здесь родился великий режиссер Георгий Товстоногов, написали свои первые произведения Лев Толстой, Николай Гумилев, Максим Горький. Здесь на сцене театра оперы и балета впервые запел Федор Шаляпин. В основу словам к песне «Миллион алых роз» А.Вознесенского легла история любви грузинского художника Н.Пиросмани и французской певицы Маргариты, которая развивалась именно здесь — в Тбилиси.

Что вас ожидает

Мы начнем нашу экскурсию с площади Свободы, главной в городе. Прогуляемся по проспекту им. Н. Бараташвили, где столкнулись век минувший и век настоящий: вдоль всего проспекта тянется старая крепостная стена, которая защищала город в давние времена. Прямо над стеной вы увидите маленькие деревянные домики с истинно-тбилисскими резными балкончиками, на которых жители так любят проводить свободное время, устраивать застолья и просто отдыхать.

Вы взглянете на знаменитую башню театра Резо Габриадзе, где каждый день в 12:00 и в 19:00 показывают маленькое представление, а каждый час выходит ангел и бьёт в колокол. Посетите самое старое церковное строение Тбилиси — церковь Анчисхати VI века.

Прогулявшись по узким улочкам Старого города, напоминающим паутинку, мы выйдем к мосту Мира, который считается одним из 13-ти красивейших мостов на планете. Заглянем в современный парк Рике, а затем прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город сверху, и посетим самую знаменитую крепость нашего города- Нарикала.

Отсюда, пройдя через маленькие дворики, где почти не бывает туристов, спустимся в самое романтичное место Тбилиси — Инжировое ущелье, чтобы полюбоваться небольшим, но живописным водопадом. Конечно, вы также пройдёте по кварталу Серных бань, ещё в 5-м веке зарождался первый Тбилиси.

Посетим собор Сиони, где венчались Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе — я расскажу печальную историю их любви. Вы пройдёте по улице, где Нино Чавчавадзе гуляла с Лермонтовым — именно здесь она купила и подарила поэту кинжал, благодаря которому появилось на свет стихотворение «Кинжал».

По желанию, можно заглянуть в погреб 17-го века и продегустировать несколько сортов вин, изготовленных по древней грузинской технологии.

Грузия являлась и является музой для многих поэтов, писателей, художников… «О Грузия — нам слезы вытирая, ты — русской музы колыбель вторая» — недаром писал Е. Евтушенко. И кто знает, после посещения этой столицы грузинских гор, может, и вы создадите новый шедевр…