Когда: цены на заказы на ночные прогулки на 20.00 увеличивается в 2.5 раза, по сравнению с утренней и дневной ценой, и цена на одного человека на 20:00 -(35 $ долларов). оплачивается на месте встречи. Спасибо

Экскурсия длится около 3 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала