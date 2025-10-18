Нас ждет посещение настоящих грузинских Серных Бань. Бани являются по истине уникальными, в мире нет подобных аналогов. Оздоровительный и омолаживающий эффект заметен сразу! Вот что писал великий А. С. Пушкин после посещения бань: “… горячий, железо-серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань… “
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды • Ориентировочный тайминг: пешая экскурсия длится 3 часа, прогулка на катере — 30 минут • Катер вмещает до 12-15 человек. На борту есть стол, стулья, диванчики.
- Катер оплачивается отдельно — 30 лари/чел.
- Обратите внимание: если вы планируете забронировать экскурсию в 20:00 и 22:00 — выбирайте соответствующий билет, так как в вечернее время действует двойной тариф.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Мейдан
- Серные Бани-Бани Пушкина
- Инжировое ущелье
- Ремесленные ряды-Шарден
- Театр Марионеток
- Места где венчался Грибоедов
- Крест Св. Нино-Сион
- Фотосессия на стеклянном мосту мира
- Хлебная площадь
- Символ миллиона Алых Роз
- В середине экскурсии - речной вояж (стоимость на человека с катером - 100 лар, где 30 лар стоит билет на катер)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед во время экскурсии
- Речной вояж: 100 лар/человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Vakhtang Gorgasali, она же в простонародье площадь Мейдан, у знака I Love Tbilisi
Завершение: Площадь Vakhtang Gorgasali или по требованию гостя
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
18 окт 2025
Карина-крутой гид, которой нет равных!
И
Ирина
9 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Наш гид Карина провела нас по старинным улицам Тбилиси, очень интересно рассказывала все об истории Грузии. После была дегустация вина, очень понравилось вино местное, как сухое, так и полусладкое. Организация экскурсии была на высшем уровне. Рекомендую.
А
Анастасия
25 сен 2025
Экскурсия оказалась потрясающим путешествием в мир красоты и истории! Мы посетили уникальные исторические памятники, каждый из которых имел свою интересную легенду и значимую роль в развитии региона. Красота природных ландшафтов
А
Альбина
17 сен 2025
Карина замечательная! Ее знание истории, традиций просто вау, так увлекательно и живо делает экскурсию, и по настоящему классной. Она очень внимательна к деталям и всегда готова ответить на любой вопрос. рекомендую выбирать только Карину!
М
Маргарита
13 сен 2025
Экскурсия прошла просто отлично, гид Карина просто чудо! Спасибо ей за замечательные и увлекательные рассказы!
О
Олеся
13 сен 2025
Самый позитивный гид Карина, экскурсия началась с вина👌, очень развернутый рассказ,, один позитив!!!
Г
Галина
12 сен 2025
Очень понравилась вечерняя прогулка! Карина отличный гид, с ней легко и приятно, много интересных историй узнали. Виды на Тбилиси вечером шикарные, а завершение с дегустацией вина - прям в точку. Рекомендую!
