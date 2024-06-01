Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях

Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...

«Пройдёте по секретному туннелю к набережной реки Куры и окажетесь на причале, где будет ждать катер»