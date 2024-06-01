1 чел.
По популярности
скидка
34%
Групповая
2 часа
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
«С катера вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
50€33 за человека
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«Пройдёте по секретному туннелю к набережной реки Куры и окажетесь на причале, где будет ждать катер»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70€25 за человека
Групповая
30 минут
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
Насладиться пейзажами Тбилиси с нового ракурса
Начало: в районе Старого Тбилиси
«Дополним речную прогулку бокалом вина, чашкой чая или кофе»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€20 за человека
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali
«Мы прокатимся на катере по реке Кура»
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
36€33 за человека
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Прокатиться по Куре и узнать истории древнего города в мини-группе
Начало: в сквере Гейдара Алиева
«По секретному 200-метровому туннелю направимся к пирсу, где сядем на катер»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
50€35 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия к Казбеку и селу Каноби из Тбилиси
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, полное впечатлений и открытий исторических сокровищ
Начало: в районе Майдана
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
€30 за человека
Групповая
3.5 часа
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
«А дополним мы речную прогулку дегустацией прекрасного грузинского вина»
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€32 за человека
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана
Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€205 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
Начало: Район Серных Бань в сквере Гейдара Алиева
«А после вы насладитесь прохладой и прекрасными видами города во время прогулки на катере по реке Куре»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 50$45 за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Начало: Сквер Гейдара Алиева, район Серных бань
«Нас ждет прогулка на катере по Куре, во время которой вы по-новому посмотрите на старые районы Калаубани и Клдисубани»
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
50$40 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
«А в конце отправитесь на получасовую речную прогулку»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
€100 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Казбек и минеральные источники: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от крепостных стен до вершин Казбека, от медовой дегустации до минеральных вод
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
42€13 за человека
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия и прогулка на кораблике
Начало: Тбилиси, ул. Абано, 15
«Прогулки на корабликах стали популярным развлечением среди местных жителей и туристов, и предлагают разнообразные варианты маршрутов и экскурсий»
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
$35 за человека
Мини-группа
2 часа
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Начало: Сквер Гейдара Алиева
«По секретному 200-метровому туннелю мы направимся к пирсу, где сядем на катер»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$38 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прокатиться по реке и погрузиться в праздник с национальными танцами и вкусными блюдами
Начало: на площади Горгасали
«Приятные виды, мягкий бриз, лёгкая музыка и бокал грузинского вина — за полчаса мини-круиза вы погрузитесь в атмосферу релакса и умиротворения»
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€320 за всё до 10 чел.
Мини-группа
30 минут
Прогулка на катамаране по реке Кура
Полюбоваться очаровательной столицей Грузии с воды (мини-группа)
Начало: На улице Звиада Гамсахурдиа
«Речная прогулка по Старому Тбилиси откроет вам город с нового ракурса»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€22 за человека
Индивидуальная
10 часов
Грузинское застолье и рыбалка на горном озере (всё включено)
Провести день на живописном озере Тамариси, наслаждаясь идиллической природой и потрясающей едой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLina1 июня 2024Мы остались очень довольны прогулкой с Лорой. Приятная, с замечательным чувством юмора и очень влюблённая в город. По моему она знает историю каждого здания в Тбилиси. Получили море впечатлений. Спасибо
- ААндрей29 мая 2024Благодарим Малхаза за качественный рассказ об основных достопримечательностях, за душевную компанию и за несметное количество тостов. За всю нашу прогулку только ленивый не сказал, что нам повезло с гидом. И это действительно факт! За экскурсиями только к нему. Однозначно рекомендуем.
- ЕЕкатерина21 мая 2024Что же сказать про экскурсию… Начну с того, что у нас был лучший гид Тбилиси, а, возможно, и Грузии - Ливани.
- ЕЕлена14 мая 2024К сожалению прогулка на катере отменилась из-за погоды, но была проведена пешая прогулка по Старому Тбилиси. Было очень интересно и содержательно.
- ВВадим13 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность организатором, был в восторге от приема! это была моя первая экскурсия по Тбилиси и я не ошибся, что выбрал именно это! супер прогулка, увидели почти все и гид прекрасно рассказывал, очень рекомендую! спасибо еще раз!
- РРуслан11 мая 2024Спасибо за удовольствие! За грузинский радушный приём и за профессиональную и познавательную экскурсию.
- ААнастасия10 мая 2024Первый раз в Тбилиси. Очень понравилась экскурсия. Очень хороший гид
- ТТатьяна10 мая 2024Как чудесно, когда от экскурсии ты получаешь больше, чем ожидал) Не стандартный маршрут, новые ракурсы! Спасибо, Светлана!
- ВВячеслав8 мая 2024Отличная экскурсия, Давид - супер! Погода не позволила провести часть тура на кораблике, вместо этого нам показали закоулки старого города, куда
- KKaxa2 мая 2024Всем привет) был в экскурсии вместе с Робертом) было все замечательно, мне повезло что он сам был гидом 😀 он все рассказывает и показывает так что впечатления на всю жизнь остаются не смотря на плохую погоду. Спасибо Роберт!
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