Прогулки на катере в Тбилиси

Найдено 8 экскурсий в категории «На катере» в Тбилиси, цены от €25, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
🚤 На катере
скидка
34%
Групповая
2 часа
22 отзыва
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
«С катера вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
5033 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«Пройдёте по секретному туннелю к набережной реки Куры и окажетесь на причале, где будет ждать катер»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
4 отзыва
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali
«Мы прокатимся на катере по реке Кура»
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
3633 за человека
По Тбилиси - пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
3.5 часа
72 отзыва
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
«После насыщенной пешеходной прогулки мы пересядем на катер у Моста Мира и с ветерком прокатимся по реке Кура»
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
32 за человека
Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
Начало: Район Серных Бань в сквере Гейдара Алиева
«А после вы насладитесь прохладой и прекрасными видами города во время прогулки на катере по реке Куре»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 50$45 за человека
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
2 часа
3 отзыва
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Начало: Сквер Гейдара Алиева, район Серных бань
«Нас ждет прогулка на катере по Куре, во время которой вы по-новому посмотрите на старые районы Калаубани и Клдисубани»
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
50$40 за человека
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
«Прогулка на катере: взгляд снизу»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
100 за человека
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
🚶 Пешая
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Начало: Сквер Гейдара Алиева
«По секретному 200-метровому туннелю мы направимся к пирсу, где сядем на катер»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lina
    1 июня 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    Мы остались очень довольны прогулкой с Лорой. Приятная, с замечательным чувством юмора и очень влюблённая в город. По моему она знает историю каждого здания в Тбилиси. Получили море впечатлений. Спасибо
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Благодарим Малхаза за качественный рассказ об основных достопримечательностях, за душевную компанию и за несметное количество тостов. За всю нашу прогулку только ленивый не сказал, что нам повезло с гидом. И это действительно факт! За экскурсиями только к нему. Однозначно рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Что же сказать про экскурсию… Начну с того, что у нас был лучший гид Тбилиси, а, возможно, и Грузии - Ливани.
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    Этот остроумный, обаятельный, добрый и несомненно профессиональный человек показал нам великолепие столицы, прекрасные парадные, рассказал интересные истории "не по бумажке", что очень привлекало нас - слушателей. Колоритно для меня было то, что с гидом и с нами все здоровались) это располагало к душевной прогулке. Так же "гвоздем" экскурсии для нас стало то, что мы постоянно что-то если и пили… Идешь по улочкам Тбилиси, слушаешь прекрасного гида, ешь шоти и запиваешь это вином) ну красота, не так ли? Спасибо Ливани. Он нас так сблизил с группой, что мы потом все отправились есть хинкали) Советую.

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    К сожалению прогулка на катере отменилась из-за погоды, но была проведена пешая прогулка по Старому Тбилиси. Было очень интересно и содержательно.
  • В
    Вадим
    13 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Хочу выразить огромную благодарность организатором, был в восторге от приема! это была моя первая экскурсия по Тбилиси и я не ошибся, что выбрал именно это! супер прогулка, увидели почти все и гид прекрасно рассказывал, очень рекомендую! спасибо еще раз!
  • Р
    Руслан
    11 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Спасибо за удовольствие! За грузинский радушный приём и за профессиональную и познавательную экскурсию.
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
    Первый раз в Тбилиси. Очень понравилась экскурсия. Очень хороший гид
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    Как чудесно, когда от экскурсии ты получаешь больше, чем ожидал) Не стандартный маршрут, новые ракурсы! Спасибо, Светлана!
  • D
    Danya
    30 апреля 2024
    Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
    Все было отлично! Не «пресно», не затянуто. Все как и написано в названии - кратко и интересно! Советуем соглашаться на предложение по дегустации вина после экскурсии) Выражаем еще раз искреннюю благодарность Лоре!
  • В
    Владимир
    11 апреля 2024
    Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
    Впечатления от экскурсии переполняют!!! Экскурсовод Карина - кладезь эрудиции, творчества, интеллигентности!!! Кажется, время экскурсии пролетело за один миг, но этот
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    миг был настолько интеллектуально- насыщенным и позитивно настроенным, что запомнится надолго!!! Организованность, продуманность каждого шага экскурсии впечатляют! Карина - эталон экскурсовода и просто великолепный человек!!! Блаполучия, здоровья и процветания Вам, многоуважаемый и любимый Гид!!! С любовью, Владимир, Наталья, Анастасия

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На катере»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
  2. Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
  3. Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
  4. По Тбилиси - пешком и на катере
  5. Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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