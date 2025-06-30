Д Дмитрий читать дальше третья - у частных виноделов. Очень хороший и грамотный гид - Захар много рассказывал об истории Грузии, о грузинском виноделии, об обычаях местного населения - профессионально, но и не без юмора! Хорошо провели время, пообщались и полюбовались красотами Кахетии и Алазанской долины! Ездили небольшой группой (примерно 12 человек). Утром водитель приехал за нами в отель, отвез к группе. Дегустаций было как минимум три: одна на винном заводе, вторая - в домашнем хозяйстве,

А Арина Замечательная экскурсия, испытали множество приятных эмоций. Прекрасный гид с интереснейшими историями о стране. Очень удобный маршрут по удивительным локациям Кахетии. Безумно благодарны за этот атмосферный день! ☺️

Д Дмитрий Большое спасибо Левану за интересную экскурсию в винную восточную Грузию. Посетили очень много локаций. Время пролетело незаметно благодаря интересным рассказам и захватывающим видам! Вино на дегустациях было классно, усадьба Цинандали топовой. Однозначно Рекомендую.

М Михаил Душевная команда, чувствовался профессионализм в каждом слове и движении.

Заботливый гид и внимательный водитель, это редкость. Рекомендую от души.

С Светлана Экскурсия построена очень профессионально, за день посетить столько мест. Спасибо! Нам очень понравился тур. С этой командой наша третья экскурсия, и мы очень довольны, как и вся группа. Рекомендуем.

П Пётр От тура остались в восторге, все очень понравилось. Маршрут насыщенный и увлекательный. Природа Грузии завораживает. Вино вкуснейшее, дегустации отличные. Набрали с собой вина домой, вот пью и пишу отзыв. Точно, вернемся. Благодарим.

Н Надежда Прекрасная экскурсия, немного не повезло с погодой и местами капал дождик, но это не испортило впечатления от маршрута, наоборот горы были очень красивые. Гид Элла оказалась интересным и увлекающим рассказчиком. Определенно рекомендую.

Муж в восторге от дегустаций вина на экскурсии, музей Цинандали впечатлил. Да, кстати, благодарим за такой вкуснейший насыщенный обед- грузинская кухня бесподобна.