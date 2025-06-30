Групповая экскурсия из Тбилиси: встреча с историей виноделия Грузии
Смешенная: автобусная и пешеходная. Важно! Экскурсия проводится в группе до 16 человек.
Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Описание экскурсии
Незабываемое и яркое путешествие в Кахетию, родину виноделия.
Наш путь будет пролегать через красивый горный серпантин – Гомборский перевал. Мы отправимся в Цинандали, где расположена резиденция князя Чавчавадзе, тестя русского писателя Александра Грибоедова. Имение богато английским парком и коллекций старейших вин Грузии: в погребах Цинандали хранятся вина 40-х годов 19 века. Далее мы познакомимся с Телави, административным и историческим центром Кахетии. В Телави проходили съемки легендарного кинофильма «Мимино», в котором запечатлен памятник царю Ираклию II. Нас ждет небольшая прогулка по исторической части города. Вечером мы заедем в городок Сигнахи, известного также как «город любви». Отсюда открывается невероятный панорамный вид на алазанскую долину. И конечно же мы обязательно продегустируем разные сорта кахетинского вина.
Программа
Посещение достопримечательностей по программе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Гомборский перевал
Цинандали
Резиденция князя Чавчавадзе
Телави
Кахетия
Сигнахи
Что включено
Экскурсионное и транспортное обслуживание Дегустация
Что не входит в цену
Обед Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Тбилиси
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Д
Дмитрий
30 июн 2025
Ездили небольшой группой (примерно 12 человек). Утром водитель приехал за нами в отель, отвез к группе. Дегустаций было как минимум три: одна на винном заводе, вторая - в домашнем хозяйстве, читать дальше
третья - у частных виноделов. Очень хороший и грамотный гид - Захар много рассказывал об истории Грузии, о грузинском виноделии, об обычаях местного населения - профессионально, но и не без юмора! Хорошо провели время, пообщались и полюбовались красотами Кахетии и Алазанской долины!
А
Арина
5 мар 2024
Замечательная экскурсия, испытали множество приятных эмоций. Прекрасный гид с интереснейшими историями о стране. Очень удобный маршрут по удивительным локациям Кахетии. Безумно благодарны за этот атмосферный день! ☺️
Д
Дмитрий
29 янв 2024
Большое спасибо Левану за интересную экскурсию в винную восточную Грузию. Посетили очень много локаций. Время пролетело незаметно благодаря интересным рассказам и захватывающим видам! Вино на дегустациях было классно, усадьба Цинандали топовой. Однозначно Рекомендую.
М
Михаил
14 янв 2024
Душевная команда, чувствовался профессионализм в каждом слове и движении. Заботливый гид и внимательный водитель, это редкость. Рекомендую от души.
С
Светлана
2 янв 2024
Экскурсия построена очень профессионально, за день посетить столько мест. Спасибо! Нам очень понравился тур. С этой командой наша третья экскурсия, и мы очень довольны, как и вся группа. Рекомендуем.
П
Пётр
17 ноя 2023
От тура остались в восторге, все очень понравилось. Маршрут насыщенный и увлекательный. Природа Грузии завораживает. Вино вкуснейшее, дегустации отличные. Набрали с собой вина домой, вот пью и пишу отзыв. Точно, вернемся. Благодарим.
Н
Надежда
11 ноя 2023
Прекрасная экскурсия, немного не повезло с погодой и местами капал дождик, но это не испортило впечатления от маршрута, наоборот горы были очень красивые. Гид Элла оказалась интересным и увлекающим рассказчиком. Определенно рекомендую. Муж в восторге от дегустаций вина на экскурсии, музей Цинандали впечатлил. Да, кстати, благодарим за такой вкуснейший насыщенный обед- грузинская кухня бесподобна.
Е
Елена
22 окт 2023
Замечательная экскурсия по Кахетии! Гид Михаил и водитель Каха отличные ребята! Просто кладезь знаний о своей стране, ее истории, религии и традициях. Очень удобный и интересный маршрут по Кахетии. Испытали множество приятных эмоций и очень благодарны за этот чудесный день! Обязательно приедем еще!