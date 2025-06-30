Мои заказы

Винными тропами Грузии - Кахетия

Групповая экскурсия из Тбилиси: встреча с историей виноделия Грузии
Смешенная: автобусная и пешеходная. Важно! Экскурсия проводится в группе до 16 человек.

Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
5
8 отзывов
Описание экскурсии

Незабываемое и яркое путешествие в Кахетию, родину виноделия.

Наш путь будет пролегать через красивый горный серпантин – Гомборский перевал. Мы отправимся в Цинандали, где расположена резиденция князя Чавчавадзе, тестя русского писателя Александра Грибоедова. Имение богато английским парком и коллекций старейших вин Грузии: в погребах Цинандали хранятся вина 40-х годов 19 века. Далее мы познакомимся с Телави, административным и историческим центром Кахетии. В Телави проходили съемки легендарного кинофильма «Мимино», в котором запечатлен памятник царю Ираклию II. Нас ждет небольшая прогулка по исторической части города. Вечером мы заедем в городок Сигнахи, известного также как «город любви». Отсюда открывается невероятный панорамный вид на алазанскую долину. И конечно же мы обязательно продегустируем разные сорта кахетинского вина.

Программа

Посещение достопримечательностей по программе.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гомборский перевал
  • Цинандали
  • Резиденция князя Чавчавадзе
  • Телави
  • Кахетия
  • Сигнахи
Что включено
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Дегустация
Что не входит в цену
  • Обед Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour
Tez Tour — Организатор в Тбилиси
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Д
Дмитрий
30 июн 2025
Ездили небольшой группой (примерно 12 человек). Утром водитель приехал за нами в отель, отвез к группе. Дегустаций было как минимум три: одна на винном заводе, вторая - в домашнем хозяйстве,
читать дальше

третья - у частных виноделов. Очень хороший и грамотный гид - Захар много рассказывал об истории Грузии, о грузинском виноделии, об обычаях местного населения - профессионально, но и не без юмора! Хорошо провели время, пообщались и полюбовались красотами Кахетии и Алазанской долины!

А
Арина
5 мар 2024
Замечательная экскурсия, испытали множество приятных эмоций. Прекрасный гид с интереснейшими историями о стране. Очень удобный маршрут по удивительным локациям Кахетии. Безумно благодарны за этот атмосферный день! ☺️
Д
Дмитрий
29 янв 2024
Большое спасибо Левану за интересную экскурсию в винную восточную Грузию. Посетили очень много локаций. Время пролетело незаметно благодаря интересным рассказам и захватывающим видам! Вино на дегустациях было классно, усадьба Цинандали топовой. Однозначно Рекомендую.
М
Михаил
14 янв 2024
Душевная команда, чувствовался профессионализм в каждом слове и движении.
Заботливый гид и внимательный водитель, это редкость. Рекомендую от души.
С
Светлана
2 янв 2024
Экскурсия построена очень профессионально, за день посетить столько мест. Спасибо! Нам очень понравился тур. С этой командой наша третья экскурсия, и мы очень довольны, как и вся группа. Рекомендуем.
П
Пётр
17 ноя 2023
От тура остались в восторге, все очень понравилось. Маршрут насыщенный и увлекательный. Природа Грузии завораживает. Вино вкуснейшее, дегустации отличные. Набрали с собой вина домой, вот пью и пишу отзыв. Точно, вернемся. Благодарим.
Н
Надежда
11 ноя 2023
Прекрасная экскурсия, немного не повезло с погодой и местами капал дождик, но это не испортило впечатления от маршрута, наоборот горы были очень красивые. Гид Элла оказалась интересным и увлекающим рассказчиком. Определенно рекомендую.
Муж в восторге от дегустаций вина на экскурсии, музей Цинандали впечатлил. Да, кстати, благодарим за такой вкуснейший насыщенный обед- грузинская кухня бесподобна.
Е
Елена
22 окт 2023
Замечательная экскурсия по Кахетии! Гид Михаил и водитель Каха отличные ребята! Просто кладезь знаний о своей стране, ее истории, религии и традициях. Очень удобный и интересный маршрут по Кахетии. Испытали множество приятных эмоций и очень благодарны за этот чудесный день! Обязательно приедем еще!

Входит в следующие категории Тбилиси

