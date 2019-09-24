49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чудом сохранившаяся крепость

Мы проедем по Гомборской трассе – древней дороге, которая связывала Картлийское и Кахетинское царства. И нашей первой остановкой будет крепость Уджарма, построенная в 4 веке н.э. На сегодняшний день, это одна их немногих крепостей в мире, которые сохранились до наших дней. Я расскажу вам историю крепости и вы узнаете, какие эпохи пережила эта древняя постройка.

Старинные улочки Телави

Мы прогуляемся по улочкам древней столицы Кахетинского царства, Телави, вы увидите чудесную крепость, после этого мы заедем в Икалто – монастырь и знаменитую Академию, где учился Шота Руставели.

Древние поселения региона

Вы побываете в Алаверди и Греми, очень древних населенных пунктах, где многовековые монастыри и крепости стоят в окружении виноградников, откуда и родились названия известных сортов грузинских вин.

Грибоедов и Грузия

Я отвезу вас также в усадьбу князей Чавчавадзе в Цинандали, где провел свой медовый месяц Александр Сергеевич Грибоедов в обществе своей прекрасной супруги Нино. Именно здесь была написана одна из глав “Горе от ума”, поэтому посещение усадьбы привносит частицу особенной атмосферы 19 века и может стать впечатляющий моментом для поклонников творчества столь талантливой личности.

Посещение винного завода (по желанию)

Если позволит время и силы, на обратном пути мы заедем в Кварели на винный завод корпорации Киндзмараули, в прошлом – царский винный погреб грузинских царей. Вы посмотрите на процесс изготовления и хранения вина как по традиционным, так и современным технологиям, а потом вам предложат дегустацию.

Посещение кахетинского частного винного хозяйства (по желанию)

Вы осмотрите «марани» (винный погреб) и попробуете вино прямо из квеври (глиняных кувшинов врытых в землю). Отведаете домашние блюда традиционной грузинской кухни, сможете принять участие в их приготовлении (например, шашлыка на виноградной лозе, хинкали, чурчхелы,грузинского хлеба). Хозяин дома, солист музыкального коллектива «Трио Кахети», исполнит для вас народные грузинские песни, романсы — вы почувствуете себя участниками традиционного грузинского застолья «Супра»! Эта часть экскурсии оплачивается дополнительно. Стоимость, включая еду, напитки, в том числе алкогольные, и фольклёрную программу — 15€ с человека, стоимость мастер-класса по приготовлению чурчхелы, хачапури, хинкали или грузинского хлеба — 15€ за один мастер-класс с группы.