49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильная поездка в край вина и песен

Zurab
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Zurab – ваш гид
Вы познакомитесь с таинственным процессом зарождения вина, прислушаетесь к его шепоту в глиняных кувшинах, квеври, и поймете, как тысячелетия виноделия сплели человека и лозу.

Я помогу вам не потеряться в тонкостях многовековой культуры и расскажу историю этого удивительного региона Грузии.
157 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Встреча от Вашего отеля
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У этой экскурсии49 отзывов
4.98
Поездка в Кахетию, или как рождается грузинское застолье
Поездка в Кахетию, или как рождается грузинское застолье

Что вас ожидает

Чудом сохранившаяся крепость
Мы проедем по Гомборской трассе – древней дороге, которая связывала Картлийское и Кахетинское царства. И нашей первой остановкой будет крепость Уджарма, построенная в 4 веке н.э. На сегодняшний день, это одна их немногих крепостей в мире, которые сохранились до наших дней. Я расскажу вам историю крепости и вы узнаете, какие эпохи пережила эта древняя постройка.

Старинные улочки Телави
Мы прогуляемся по улочкам древней столицы Кахетинского царства, Телави, вы увидите чудесную крепость, после этого мы заедем в Икалто – монастырь и знаменитую Академию, где учился Шота Руставели.

Древние поселения региона
Вы побываете в Алаверди и Греми, очень древних населенных пунктах, где многовековые монастыри и крепости стоят в окружении виноградников, откуда и родились названия известных сортов грузинских вин.

Грибоедов и Грузия
Я отвезу вас также в усадьбу князей Чавчавадзе в Цинандали, где провел свой медовый месяц Александр Сергеевич Грибоедов в обществе своей прекрасной супруги Нино. Именно здесь была написана одна из глав “Горе от ума”, поэтому посещение усадьбы привносит частицу особенной атмосферы 19 века и может стать впечатляющий моментом для поклонников творчества столь талантливой личности.

Посещение винного завода (по желанию)
Если позволит время и силы, на обратном пути мы заедем в Кварели на винный завод корпорации Киндзмараули, в прошлом – царский винный погреб грузинских царей. Вы посмотрите на процесс изготовления и хранения вина как по традиционным, так и современным технологиям, а потом вам предложат дегустацию.

Посещение кахетинского частного винного хозяйства (по желанию)
Вы осмотрите «марани» (винный погреб) и попробуете вино прямо из квеври (глиняных кувшинов врытых в землю). Отведаете домашние блюда традиционной грузинской кухни, сможете принять участие в их приготовлении (например, шашлыка на виноградной лозе, хинкали, чурчхелы,грузинского хлеба). Хозяин дома, солист музыкального коллектива «Трио Кахети», исполнит для вас народные грузинские песни, романсы — вы почувствуете себя участниками традиционного грузинского застолья «Супра»! Эта часть экскурсии оплачивается дополнительно. Стоимость, включая еду, напитки, в том числе алкогольные, и фольклёрную программу — 15€ с человека, стоимость мастер-класса по приготовлению чурчхелы, хачапури, хинкали или грузинского хлеба — 15€ за один мастер-класс с группы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельных автомобилях Land Rover Discovery и Mercedes (в зависимости от количества человек в группе)
  • Общее расстояние по маршруту — около 350 км, экскурсия проходит весь день и занимает минимум 10-11 часов с дорогой
  • Я много лет занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому готов предложить вам фотосъемку во время нашей экскурсии
  • На винном заводе вы сможете купить по внутризаводским ценам понравившиеся вам вина, а также коньяк и чачу. Сомневающимся в выборе сортов дам консультацию!

Дополнительные расходы
Входнные билеты не включены в стоимость:
— музей Уджарма (10 лари/чел.)
— усадьба князей Чавчавадзе (10 лари/чел. без дегустации вина из княжеского погреба, с дегустацией — 15 лари/чел.)
— музейный комплекс Греми (10 лари/чел.)
— корпорация Киндзмараули (экскурсия бесплатная, дегустация 8 лари/чел.)

Поездка в Кахетию, или как рождается грузинское застолье
Поездка в Кахетию, или как рождается грузинское застолье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Zurab
Zurab
Привет! Меня зовут Зураб. Мой опыт работы в туризме — более 15 лет, и я предлагаю вам индивидуальные экскурсии в моем собственном исполнении! Нет ничего окончательного в тех программах, что я предлагаю: всегда можно что-то изменить, добавить или убрать, согласно вашим пожеланиям! Также вместо меня экскурсии по Тбилиси может проводить мой коллега и напарник Исай — прекрасный музыкант, искусствовед, историк и просто замечательный человек, влюбленный в свой город!
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 сентября 2019
Зураб организовал великолепную экскурсию по Кахетии. 13 часов пролетели незаметно. Посетили очень много интересных и значимых мест: крепости, церкви, обзорные площадки и виноградники. Так же посетили завод Киндзмараули, где после экскурсии есть возможность дегустации и покупки настоящего вина по очень адекватным ценам! Во время переездов была возможность отдохнуть. Зураб - прекрасный рассказчик и гид, создалось впечатление, что его знания в области истории и искусства бесконечны! Он сам настолько трепетно и уважительно относится к своей стране, её истории и культуре, что это не может не повлиять на твоё впечатление о Грузии. Это страна с действительно богатой культурой, особой атмосферой и гостеприимными людьми. Спасибо за незабываемые впечатления!
12 сентября 2019
Чудесная поездка! Зураб - очень ответственный и увлечённый своим делом гид, да и просто прекрасный человек, влюблённый в свою страну. Мы получили ответы на все вопросы, а о чём только не говорили. Приехать в Грузию и не побывать в Кахетии - это невозможно!
8 августа 2019
Уверена, что в лице Зураба мы обрели не только блестящего гида, но и доброго друга. Интеллигентность, эрудиция, глубочайшее знание предмета, потрясающие человеческие качества покорили нас. Поэтому после поездки мы упросили Зураба провести нам ещё одну экскурсию, отменив ранее заказанного гида ( пусть нас простит...) Если ещё придётся побывать в Тбилиси - только Зураб ! Здоровья вам, успехов! Всегда с самыми тёплыми воспоминаниями и благодарностью ваши казахстанские друзья Тамара и сыновья
26 июля 2019
Экскурсией остались очень довольны, гид великолепен, программа насыщенная и очень интересная.
12 июля 2019
Зураб - потрясающий гид! Великолепный рассказчик, знающий историк, открытый и интересный человек! Очень дружелюбно, подробно, глубоко и тонко о Грузии, о посещённых местах, о традициях, вине, еде и людях... Очень рекомендуем!
8 июля 2019
Спасибо большое Зурабу за столь насыщенно и интересное путешествие. Внимательный, предусмотрительный, надёжный, весёлый и интересный человек. Ответил на все мои дополнительные вопросы, даже сделал небольшой подарок. Это было отлично проведённое время.
Елизавета
10 июня 2019
Более интересную, грамотно организованную, информативную экскурсию сложно себе представить. Никогда еще мы не встречали гида, который бы так прекрасно подавал материал, рассказывал так подробно, компетентно и увлекательно. Мы, честно говоря, были просто в восторге. Зураб, спасибо вам большое! Надеемся еще неоднократно встретиться с вами в прекрасной Грузии.
2 июня 2019
Интересная Экскурсия, Зураб великолепный рассказчик, великолепный русский язык, очень интересная информация. Был потрясающе атмосферный вечер у Георгия, с приготовлением хинкали и чурчхелы, грузинским застольем с песнями, тостами и вкусное едой
15 мая 2019
Это была незабываемая 12-тичасовая поездка ! Главная заслуга в этом принадлежит нашему замечательному гиду - Зурабу! Это была уже вторая наша экскурсия с ним. Мы много видели и очень много нового узнали о Грузии вообще и о Кахетии - в частности.
Последние 3 часа мы провели в доме гостеприимного Георгия - винодела, кулинара, музыканта и певца. Там мы почувствовали, каково оно знаменитое грузинское застолье со вкусной и обильной едой, отличным вином и чачей под акомпанимент множества тостов и прекрасных грузинских песен. У нас было сразу 2 тамады: сам Георгий и наш Зураб.
Cпасибо им за это !
8 мая 2019
Всем привет!

Пусть и не сразу, но всё же я пишу отзыв об этой экскурсии, так как не могу себе позволить не сказать пару-тройку добрых слов о замечательной поездке, которую для нас организовал Зураб.
Начну с того, что на мой взгляд, главным качеством, которым должен обладать гид, является ЖЕЛАНИЕ делиться своими знаниями - не просто рассказать весь материал, который был подготовлен, а иметь намерение донести информацию и получить обратную связь. Зураб обладает таким качеством несомненно! Он очень много знает, от всей души хочет этим делиться и делает это профессионально!
Что касается самой экскурсии и маршрута - программа очень насыщенная, к середине дня кажется, что всё, что успели посмотреть до этого было уже где-то вчера)) При всём при этом Зураб не торопит, поездка достаточно размеренная. За один день мы успели посмотреть несколько крепостей, музей князя Чавчавадзе и завод корпорации Киндзмараули, от всех локаций осталось море впечатлений!
Ну и отдельное спасибо Зурабу за обалденные пончики в Телави и песни Валерия Меладзе по пути домой)))
От чистого сердца рекомендую эту экскурсию и гида, который потрудился над тем, чтобы его гостям было, что вспомнить после поездки)
Ещё 39 отзывов

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