49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Край вина и песен: путешествие в Кахетию из Тбилиси
Погружение в сердце Грузии - от древних крепостей до квеври
Добро пожаловать в солнечную Кахетию — край вина, песен и древних монастырей! За один день вы увидите крепости, усадьбы и виноградные долины, побываете в местах, связанных с Грибоедовым, и попробуете лучшие кахетинские вина.
А по желанию — станете гостем настоящего грузинского застолья с песнями, угощениями и вином из квеври.
По древней Гомборской трассе мы доедем до крепости Уджарма 3 века — одной из немногих в мире, что сохранилась до наших дней. Вы услышите её историю и узнаете, какие эпохи она пережила.
Старинные улочки Телави
Вас ждёт прогулка по древней столицы Кахетии, осмотр крепости Батонис цихе, а также посещение монастыря и Академии Икалто, где учился Шота Руставели.
Древние поселения региона
Вы посетите Греми или Некреси (на выбор) — старинные монастырские комплексы среди виноградников, откуда берут начало известные сорта вин.
Грибоедов и Грузия
В усадьбе Чавчавадзе в Цинандали вы узнаете историю семьи, увидите винные погреба и побываете в месте, где Грибоедов с Нино Чавчавадзе провели медовый месяц.
Посещение винного завода
В Кварели вы побываете на заводе «Корпорация Киндзмараули», основанном в 1533 году как винный погреб грузинских царей. В программе — экскурсия и дегустация.
Кахетинское застолье (по желанию)
В частном винном хозяйстве вы попробуете вино прямо из квеври, примете участие в приготовлении хинкали, чурчхелы или хлеба, а хозяин — солист ансамбля «Трио Кахети» — исполнит народные песни за традиционным грузинским застольем — супра.
Город любви — Сигнахи (по желанию)
Альтернативный маршрут включает посещение Сигнахи и монастыря Бодбе.
Организационные детали
Поедем на комфортабельных автомобилях Land Rover Discovery или Mercedes A-класса (в зависимости от количества участников)
Протяжённость маршрута — около 350 км, программа занимает минимум 10–11 часов с дорогой. Тайминг зависит от вашего темпа
По запросу могу организовать для вас профессиональную фотосъёмку — подробности в переписке
Дополнительные расходы
Музей Уджарма — 10 лари за чел.
Усадьба князей Чавчавадзе — 10 лари за чел. без дегустации вина из княжеского погреба, 15 лари за чел. с дегустацией
Музейный комплекс Греми — 10 лари за чел.
Монастырский комплекс Некреси — 3 лари за чел.
Дегустация на заводе «Корпорация Киндзмараули» — 10 лари за чел.
Посещение Сигнахи возможно по предварительной договорённости — €50
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в пределах Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 5150 туристов
Меня зовут Зураб. Работаю в туризме с 2000-х годов. Приглашаю вас обязательно посетить Грузию, в которой сочетается так много: море и горы, лечебный отдых и масса исторических памятников, а также читать дальшеуменьшить
всемирно известная кухня, но всё же, самое главное — гостеприимный народ и то ощущение праздника, которое вам обязательно подарит визит в Грузию.
Предлагаю вам индивидуальные авторские экскурсии в моём собственном исполнении! Я покажу вам Грузию такой, какой вы её ещё не видели, даже если уже бывали здесь раньше.
Экскурсии по Тбилиси проводит мой коллега и напарник Исайя — прекрасный музыкант, искусствовед, историк, автор работ по истории архитектуры Тбилиси и просто замечательный человек, влюблённый в свой город! Жду вас, мои дорогие, и не прощаюсь надолго!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
Зураб очень много информации дает. Насыщенная программа. Ну а погода … дегустация вина в такую погоду очень в тему) По дороге остановились в придорожном кафе, чтобы взять перекус на день: пхловани читать дальшеуменьшить
- волшебный, кофе в турке - мне кажется, что это был самый вкусный кофе. Ужин был по окончанию программы в прекрасном месте: большие порции, недорого, очень вкусно и с вином корпорации Киндзмараули. По программе посетили все, что хотели. Довольны экскурсией.
Зураб
Ответ организатора:
Большое спасибо Юлия за столь позитивный отзыв! Всегда стараюсь дать моим гостям всё самое лучшее!
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Е
Елена
Одна из лучших экскурсии по подаче материала, экскурсовод не отрабатывает номер, это ценно, вкладывает душу и направляет в нужно русло. От души рекомендую
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Т
Твердохлебова
Чудесная экскурсия! Зураб рассказывает очень интересно! Получили много положительных эмоций! Узнали много интересных фактов! Рекомендуем экскурсию по Кахетии.
Зураб
Ответ организатора:
Большое спасибо Наталья за ваш отзыв! Всегда рад, когда у путешественников остаются положительные и теплые воспоминания о нашем туре!
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В
Вктор
Зураб, это тот человек который искренне любит свою родину и своё дело! Очень интересный, эрудированный. Экскурсия пролетела как одно мгновение, много полезной информации. Природа в Кахетии шикарная, нам ещё и с погодой повезло, хотя прогноз был не очень. Обязательно вернёмся в Грузию, время на посещение было мало всего 3 дня, обязательно встречусь с Зурабом и привезу своих друзей! 😁🌞
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К
Кристина
С удовольствием оставляем самый тёплый и искренний отзыв нашему гиду по Грузии — Зурабу. Зураб — настоящий профессионал и знаток своего дела. Его разносторонние и глубокие знания истории Грузии поражают: от читать дальшеуменьшить
доисторических времён и античных цивилизаций до новейшей истории — всё подаётся живо, интересно и с любовью к своей стране. Слушать его можно бесконечно. Отдельно хочется отметить гостеприимство и уникальность Георгия, который принял нас у себя дома с поистине грузинским радушием. Это была незабываемая трапеза — щедрый стол, искренние шутки, тосты, песни и, конечно же, великолепное домашнее вино. Атмосфера была настолько тёплой и душевной, что мы чувствовали себя не гостями, а давними друзьями. Также хотим подчеркнуть работу водителя — очень терпеливого, внимательного и аккуратного. Поездки были максимально комфортными и безопасными, что особенно важно в горных и извилистых маршрутах Грузии. В завершение хочется выразить искреннюю благодарность Грузии и её гостеприимному народу за тёплый приём, открытые сердца и незабываемые впечатления. Это путешествие навсегда останется в нашей памяти, и мы с радостью вернёмся снова.
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Татьяна
Наше весеннее путешествие подошло к концу, но в памяти остались неизгладимые впечатления. Очень хочется поблагодарить Зураба, ведь именно к такому профессионалу, хочется возвращаться для продолжения знакомства с Грузией 🇬🇪 Эрудированный, образованный, читать дальшеуменьшить
интеллигентный, располагающий к общению человек. Удивительный рассказчик! 👏🏻 Вместе с ним погружались в многовековую историю, любовались великолепными природными ландшафтами, порой захватывало дух, стоя на вершинах гор и смотря на бескрайние просторы, восхищались достопримечательностями дошедшие до наших дней! Восторг! СПАСИБО за чудесно организованный экскурсионный день. 🙏🏼
Не буду описывать, что мы увидели и узнали, тк предыдущий отзыв очень информативный и подробный. Все именно так и все правда! Отправляйтесь с Зурабом и убедитесь сами, что человек на своем месте! Любящий свою страну и ценитель ее истории!
С уважением и благодарностью, семья путешественников из Санкт-Петербурга.
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