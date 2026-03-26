49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добро пожаловать в солнечную Кахетию — край вина, песен и древних монастырей! За один день вы увидите крепости, усадьбы и виноградные долины, побываете в местах, связанных с Грибоедовым, и попробуете лучшие кахетинские вина. А по желанию — станете гостем настоящего грузинского застолья с песнями, угощениями и вином из квеври.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Чудом сохранившаяся крепость

По древней Гомборской трассе мы доедем до крепости Уджарма 3 века — одной из немногих в мире, что сохранилась до наших дней. Вы услышите её историю и узнаете, какие эпохи она пережила.

Старинные улочки Телави

Вас ждёт прогулка по древней столицы Кахетии, осмотр крепости Батонис цихе, а также посещение монастыря и Академии Икалто, где учился Шота Руставели.

Древние поселения региона

Вы посетите Греми или Некреси (на выбор) — старинные монастырские комплексы среди виноградников, откуда берут начало известные сорта вин.

Грибоедов и Грузия

В усадьбе Чавчавадзе в Цинандали вы узнаете историю семьи, увидите винные погреба и побываете в месте, где Грибоедов с Нино Чавчавадзе провели медовый месяц.

Посещение винного завода

В Кварели вы побываете на заводе «Корпорация Киндзмараули», основанном в 1533 году как винный погреб грузинских царей. В программе — экскурсия и дегустация.

Кахетинское застолье (по желанию)

В частном винном хозяйстве вы попробуете вино прямо из квеври, примете участие в приготовлении хинкали, чурчхелы или хлеба, а хозяин — солист ансамбля «Трио Кахети» — исполнит народные песни за традиционным грузинским застольем — супра.

Город любви — Сигнахи (по желанию)

Альтернативный маршрут включает посещение Сигнахи и монастыря Бодбе.

Организационные детали

Поедем на комфортабельных автомобилях Land Rover Discovery или Mercedes A-класса (в зависимости от количества участников)

Протяжённость маршрута — около 350 км, программа занимает минимум 10–11 часов с дорогой. Тайминг зависит от вашего темпа

По запросу могу организовать для вас профессиональную фотосъёмку — подробности в переписке

Дополнительные расходы