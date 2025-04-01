Проведите незабываемый день, сочетая живописные прогулки по лесу Сабадури и знакомство с величественными скульптурами Хроник Грузии. Чистый воздух и потрясающие панорамы сделают ваше путешествие по-настоящему магическим. Погрузитесь в мир, где красота природы переплетается с историческим наследием!

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Описание экскурсии

Откройте для себя Грузию за один день!

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое позволит вам и вашей группе насладиться великолепием природы и богатой историей Грузии всего за один день! Это уникальное приключение обещает оставить незабываемые впечатления.

Начало приключения в лесу Сабадури

Наше путешествие начнется в живописном лесу Сабадури, известном своей уникальной природой и чистым воздухом. Здесь вы сможете:

Прогуляться по живописным тропам,

Насладиться пением птиц,

Почувствовать аромат деревьев.

Лес также порадует вас интересными скульптурами и арт-объектами, созданными современными художниками, которые добавляют особый шарм этому месту.

Знакомство с Хрониками Грузии

После леса мы направимся к Хроникам Грузии — грандиозной скульптурной композиции, известной как «Грузинские Хроники». Здесь вы сможете:

Увидеть величественные статуи известных грузинских исторических фигур,

Насладиться потрясающими видами на окружающие горы и долины.

Этот тур объединяет красоту природы и историческое наследие Грузии, создавая незабываемое путешествие продолжительностью 7-8 часов.

Важно знать

Обратите внимание, что в случае дождя тур будет перенесен на следующий день. Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности!

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Грузии!