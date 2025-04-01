Волшебный День в Лесу Сабадури и Хрониках Грузии

Проведите незабываемый день, сочетая живописные прогулки по лесу Сабадури и знакомство с величественными скульптурами Хроник Грузии. Чистый воздух и потрясающие панорамы сделают ваше путешествие по-настоящему магическим. Погрузитесь в мир, где красота природы переплетается с историческим наследием!
Волшебный День в Лесу Сабадури и Хрониках Грузии
Волшебный День в Лесу Сабадури и Хрониках Грузии
Волшебный День в Лесу Сабадури и Хрониках Грузии
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Откройте для себя Грузию за один день!

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое позволит вам и вашей группе насладиться великолепием природы и богатой историей Грузии всего за один день! Это уникальное приключение обещает оставить незабываемые впечатления.

Начало приключения в лесу Сабадури

Наше путешествие начнется в живописном лесу Сабадури, известном своей уникальной природой и чистым воздухом. Здесь вы сможете:

  • Прогуляться по живописным тропам,
  • Насладиться пением птиц,
  • Почувствовать аромат деревьев.

Лес также порадует вас интересными скульптурами и арт-объектами, созданными современными художниками, которые добавляют особый шарм этому месту.

Знакомство с Хрониками Грузии

После леса мы направимся к Хроникам Грузии — грандиозной скульптурной композиции, известной как «Грузинские Хроники». Здесь вы сможете:

  • Увидеть величественные статуи известных грузинских исторических фигур,
  • Насладиться потрясающими видами на окружающие горы и долины.

Этот тур объединяет красоту природы и историческое наследие Грузии, создавая незабываемое путешествие продолжительностью 7-8 часов.

Важно знать

Обратите внимание, что в случае дождя тур будет перенесен на следующий день. Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности!

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Грузии!

Экскурсия каждый день в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лес Сабадури
  • Хроники Грузии
Что включено
  • Водитель
  • Легкая закуска
Что не входит в цену
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Водитель заберет с вашего адреса
Завершение: По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Мы начнем экскурсию в 10:00 и закончим около 18:00. Носите только удобную обувь
  • А остальное за нас. В случае дождя тур переносится на следующий день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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