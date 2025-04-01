Описание экскурсии
Откройте для себя Грузию за один день!
Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое позволит вам и вашей группе насладиться великолепием природы и богатой историей Грузии всего за один день! Это уникальное приключение обещает оставить незабываемые впечатления.
Начало приключения в лесу Сабадури
Наше путешествие начнется в живописном лесу Сабадури, известном своей уникальной природой и чистым воздухом. Здесь вы сможете:
- Прогуляться по живописным тропам,
- Насладиться пением птиц,
- Почувствовать аромат деревьев.
Лес также порадует вас интересными скульптурами и арт-объектами, созданными современными художниками, которые добавляют особый шарм этому месту.
Знакомство с Хрониками Грузии
После леса мы направимся к Хроникам Грузии — грандиозной скульптурной композиции, известной как «Грузинские Хроники». Здесь вы сможете:
- Увидеть величественные статуи известных грузинских исторических фигур,
- Насладиться потрясающими видами на окружающие горы и долины.
Этот тур объединяет красоту природы и историческое наследие Грузии, создавая незабываемое путешествие продолжительностью 7-8 часов.
Важно знать
Обратите внимание, что в случае дождя тур будет перенесен на следующий день. Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности!
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Грузии!
Экскурсия каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лес Сабадури
- Хроники Грузии
Что включено
- Водитель
- Легкая закуска
Что не входит в цену
- Еда
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Мы начнем экскурсию в 10:00 и закончим около 18:00. Носите только удобную обувь
- А остальное за нас. В случае дождя тур переносится на следующий день