Мы отправимся на неспешную прогулку по одному из зелёных парков Тбилиси, чтобы увидеть красоту в простых вещах: листьях, шишках, травинках и семенах. Всё, что подарила природа, станет материалом для творчества.
За чашкой травяного чая мы создадим небольшие арт-объекты — ловцов солнца, украшения или мини-картины, которые можно сразу забрать с собой.
Описание мастер-класса
Встреча в одном из парков Тбилиси — Вере, Ваке, Мзиури, Муштаид, Александровском или Ботаническом саду.
Неспешная прогулка среди зелени — будем рассматривать веточки, семена и цветы, учиться замечать формы и детали.
Сбор природных материалов — травы, шишки, жёлуди, опавшие листья и всё, что дарит природа.
Творческая мастерская — расположимся в парке и создадим свои мини-работы: ловца солнца, браслет, серьги, оберег или объёмную аппликацию.
Тёплая атмосфера — травяной чай из термоса, печенье и уютное общение во время творчества.
Организационные детали
- В стоимость входят все материалы (ткани, пряжа, бусины, пуговицы, ленты) и травяной чай с печеньем
- Мастерские лэнд-арта проходят в парках Вере, Ваке, Мзиури, Муштаид, Александровском и Ботаническом садах. В плохую погоду мы проводим мастер-класс в кафе
- Подойдёт для взрослых и детей от 3 лет
- С вами будет один из мастеров нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 860 туристов
В нашей команде историки, краеведы, педагоги, технари, которых объединяет неуёмное любопытство к месту, где мы оказались. Сейчас таких городов два — Якутск и Тбилиси. Объединяет наши экскурсии также формат (мы
