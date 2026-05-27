Мои заказы

Ловцы солнца: прогулка и мастер-класс в Тбилиси

Соберём дары природы и превратим их в украшения, обереги и мини-картины
Мы отправимся на неспешную прогулку по одному из зелёных парков Тбилиси, чтобы увидеть красоту в простых вещах: листьях, шишках, травинках и семенах. Всё, что подарила природа, станет материалом для творчества.

За чашкой травяного чая мы создадим небольшие арт-объекты — ловцов солнца, украшения или мини-картины, которые можно сразу забрать с собой.
Ловцы солнца: прогулка и мастер-класс в Тбилиси
Ловцы солнца: прогулка и мастер-класс в Тбилиси
Ловцы солнца: прогулка и мастер-класс в Тбилиси

Описание мастер-класса

Встреча в одном из парков Тбилиси — Вере, Ваке, Мзиури, Муштаид, Александровском или Ботаническом саду.

Неспешная прогулка среди зелени — будем рассматривать веточки, семена и цветы, учиться замечать формы и детали.

Сбор природных материалов — травы, шишки, жёлуди, опавшие листья и всё, что дарит природа.

Творческая мастерская — расположимся в парке и создадим свои мини-работы: ловца солнца, браслет, серьги, оберег или объёмную аппликацию.

Тёплая атмосфера — травяной чай из термоса, печенье и уютное общение во время творчества.

Организационные детали

  • В стоимость входят все материалы (ткани, пряжа, бусины, пуговицы, ленты) и травяной чай с печеньем
  • Мастерские лэнд-арта проходят в парках Вере, Ваке, Мзиури, Муштаид, Александровском и Ботаническом садах. В плохую погоду мы проводим мастер-класс в кафе
  • Подойдёт для взрослых и детей от 3 лет
  • С вами будет один из мастеров нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 860 туристов
В нашей команде историки, краеведы, педагоги, технари, которых объединяет неуёмное любопытство к месту, где мы оказались. Сейчас таких городов два — Якутск и Тбилиси. Объединяет наши экскурсии также формат (мы
читать дальшеуменьшить

любим беседовать, а не вещать «этозданиебылопостроено»), большие портфели экскурсовода (набитые артефактами и снимками, репродукциями и билетами, картами и конфетами). Мы почти не говорим о пилонах и портиках, старательно избегаем штампов и канцеляризмов, но хотим, чтобы за многопудьем бронзовых памятников и непонятными названиями улиц встали истории живших и живущих здесь людей. Мы ищем такие истории, удивляемся, восхищаемся, иногда плачем — и добавляем к нашим прогулкам. Даты забудутся, а то, что восхитило и потрясло — никогда!. . Ещё мы любим дарить что-нибудь на память о том городе, где принимаем гостей, и выпускаем свои открытки.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Ловцы солнца: прогулка и мастер-класс в Тбилиси»

Мцхета и Ананури: о вере и природе
На машине
5 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
История грузинского православия во «втором Иерусалиме» и красивейшие виды в живописных уголках
Начало: В зависимости от место жительства гостя
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€260 за всё до 3 чел.
Кахетия - край солнца и вина (из Тбилиси)
На машине
10 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кахетия - край солнца и вина (из Тбилиси)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: древние крепости, монастыри и дегустация вин. Уникальный маршрут через живописные места и исторические города
31 мая в 09:30
8 июн в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
13 часов
43 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Тбилиси в Армению, чтобы увидеть Дилижан, монастырь Агарцин и озеро Севан. Познакомьтесь с Ереваном и его историей
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
€110 за человека
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
На машине
10 часов
314 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
от €65 за экскурсию