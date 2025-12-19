Описание Фото Ответы на вопросы Отправьтесь в увлекательную автоэкскурсию, которая объединяет духовность, природу и современную историю Грузии. Индивидуальный маршрут создан так, чтобы показать контраст и красоту страны всего за один день.

Levan Ваш гид в Тбилиси Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇷🇺 русский
🇬🇧 английский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-5 человек

Описание экскурсии Все грани Грузии: духовная, природная и культурно-историческая Мы начнём с посещения Кафедрального собора Самеба — главного храма Грузии и одного из крупнейших православных соборов в мире. Здесь вы ощутите величие архитектуры, спокойствие огромного двора и атмосферу духовного центра Тбилиси. После этого отправимся в настоящий природный оазис — лес Сабадури. Зимой он покрыт снежной сказкой, летом — яркой зеленью, а осенью — насыщенными золотыми красками. Это одно из самых фотогеничных и атмосферных мест недалеко от Тбилиси, где вы сможете насладиться тишиной и чистым воздухом. Завершим путешествие у монумента «Хроники Грузии», часто называемого «грузинским Стоунхенджем». Здесь открывается потрясающая панорама на Тбилисское море, а величественные колонны рассказывают историю страны — от древних царей до христианских традиций. Эта экскурсия идеально подходит тем, кто хочет увидеть Грузию с разных сторон.

