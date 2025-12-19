Отправьтесь в увлекательную автоэкскурсию, которая объединяет духовность, природу и современную историю Грузии. Индивидуальный маршрут создан так, чтобы показать контраст и красоту страны всего за один день.
Описание экскурсииВсе грани Грузии: духовная, природная и культурно-историческая Мы начнём с посещения Кафедрального собора Самеба — главного храма Грузии и одного из крупнейших православных соборов в мире. Здесь вы ощутите величие архитектуры, спокойствие огромного двора и атмосферу духовного центра Тбилиси. После этого отправимся в настоящий природный оазис — лес Сабадури. Зимой он покрыт снежной сказкой, летом — яркой зеленью, а осенью — насыщенными золотыми красками. Это одно из самых фотогеничных и атмосферных мест недалеко от Тбилиси, где вы сможете насладиться тишиной и чистым воздухом. Завершим путешествие у монумента «Хроники Грузии», часто называемого «грузинским Стоунхенджем». Здесь открывается потрясающая панорама на Тбилисское море, а величественные колонны рассказывают историю страны — от древних царей до христианских традиций. Эта экскурсия идеально подходит тем, кто хочет увидеть Грузию с разных сторон.
Каждый день в 10:00 и 11:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лес Сабадури
- Храм Самеба
- Монумент «Хроники Грузии»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии - от вашего отеля
Завершение: Окончание экскурсии - ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00 и 11:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 3 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Погрузитесь в историю Иберийского царства, посетив храмы Джвари, Самтавро, Светицховели и пещерный город Уплисцихе. Узнайте о легендарных правителях и традициях
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
-
50%
Групповая
до 17 чел.
Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи
Открыть вкус, красоту и гостеприимство восточной Грузии
Начало: На улице Георгия Леонидзе
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€13
€26 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Вглубь Казбеги: от Арки дружбы народов к Троицкому храму
Начало: Местo вашего проживания
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 3 чел.