Мои заказы

Сказки южной Грузии: Боржоми, Вардзия, Рабат

Однодневное путешествие в самобытный и малоизвестный уголок Грузии.

Прогулка по живописному Боржоми, дегустация воды из источника, исследование таинственного пещерного города Вардзия, обед с видом на ущелье, древняя крепость Хертвиси и финальная остановка — восточная сказка в стенах Рабатской цитадели. Эта экскурсия сочетает природу, древнюю архитектуру и дух пограничных земель.
4.5
4 отзыва
Сказки южной Грузии: Боржоми, Вардзия, Рабат
Сказки южной Грузии: Боржоми, Вардзия, Рабат
Сказки южной Грузии: Боржоми, Вардзия, Рабат

Описание экскурсии

Путешествие в самобытный уголок Грузии Представьте себе день, когда вы пьёте воду прямо из горного источника в Боржоми, ступаете по каменным тропам древнего города, вырезанного в скале — Вардзии, обедаете с видом на ущелье и, как в настоящей хронике, проходите через стены крепости Хертвиси. Завершение — в Рабате, где восточные купола встречаются с грузинским камнем. Это путешествие не по туристическим открыткам — это день открытий, новых вкусов и кадров, которые останутся в памяти надолго. Эта экскурсия сочетает природу, древнюю архитектуру и дух пограничных земель. Наш маршрут:
  • Боржоми — курорт, парк, минеральная вода.
  • Пещерный город Вардзия — уникальный скальный монастырь XII века.
  • Обед в уютном кафе с панорамным видом.
  • Крепость Хертвиси — древняя крепость, одна из старейших в стране.

• Рабатская крепость (Ахалцихе) — архитектурный ансамбль, сочетающий христианские и восточные элементы. Важная информация:

  • Учитывайте, что погодные условия в горах быстро меняются.
  • Важно соблюдать время, которое гид предоставляет на локациях.
  • Предупреждайте, пожалуйста, организатора, если не можете отправиться на экскурсию.

Отправляемся каждый день в 07:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Боржоми
  • Пещерный город Вардзия
  • Крепость Хертвиси
  • Рабатская крепость (Ахалцихе)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Минеральные источники боржоми
Что не входит в цену
  • Входные билеты (35 лари на все локации)
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 11
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Учитывайте, что погодные условия в горах быстро меняются
  • Важно соблюдать время, которое гид предоставляет на локациях
  • Предупреждайте, пожалуйста, организатора, если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
И
Ирина
11 окт 2025
От всей души благодарю туристическую компанию "Спутник" за оказанную мне услугу, я действительно оказалась в замечательной, удивительной сказке, получила массу положительных эмоций и впечатлений, за один день окунулась в историю,
читать дальше

древней, загадочной страны Сакартвело(Грузия) и ее народа, а помогли мне в этом профессиональный проводник и переводчик Важа и замечательный водитель комфортабельного, уютного автобуса-Джни. Отдельная благодарность Важе, он профессионально, интересно, нассыщенно описывал историю и быт тех древних событий и мест, которые мы посетили, было ощущение, что ты сам там присутствовал. А еще он постоянно поддерживал общение, создавая атмосферу оживления и хорошего настроения, при необходимости,уделяя внимание кождому, при том, что отлично владея языками и хорошо поставленной речью.
За один день я много узнала полезрого и интересного и за очень приемлемую цену!

С
Сергей
5 окт 2025
Видели Серные Бани No. 5 изнутри пока ждали автобус) - пришли слишком рано, минут за 35.

Любовались: центральным парком Боржоми, монастырём в пещерах Вардзия, крепостью медресе мечетью и цитаделью Рабат. А
читать дальше

в окне автобуса мелькали крепости, стены, церкви, города деревушки и трудолюбивые люди благословенной Сакартвелоа пока…

Соловьем пел на нескольких языках наш гид Георгий (Гио Картвешвили). Какие глубокие познания истории родины, какая любовь к предмету, своему делу и к туристам!!!
Дождя не было и нам очень понравилось в октябре 2025. 🍁

О
Ольга
5 сен 2025
Проведение экскурсии не понравилось. Группа была сборная и гид рассказывал вначале на русском, затем на английском, люди уставали от этого и времени тратили на осмотр гораздо больше. Гид Мамука вообше
читать дальше

не торопился даже на остановках, в итоге мы вернулись вместо 22 часов, в начале двенадцатого. При этом в автобусе он ничего не рассказывал о местах куда мы едем, и мы теряли время на осмотр достопримечательностей, т. к просто стояли и слушали его на двух языках, а внимательно посмотреть объект времени было мало. В Боржоми приехали поздно, уезжали уже в темноте, не смогли посмотреть и сфотографировать красивые дома около парка. Поездка в микроавтобусе была очень некомфортной, индивидуальная вентиляция над местами не выключалась, был только общий доступ у водителя (такого не встречала ни в одной поездке), возможно она была сломана и люди, которым было некомфортно от прямого сильного потока холодного воздуха в голову, вынуждены были всю поездку укрываться хоть как- то, в итоге мы еще и простыли. Ручка кресла была сломана и не поднималась.

В
Владимир
23 июл 2025
Все понравилось. Классный гид. Все подробно рассказал и показал.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
На машине
13 часов
59 отзывов
Индивидуальная
Три жемчужины Грузии: Вардзия, Боржоми и Рабат
Посетите три уникальные достопримечательности Грузии за один день: целебные источники Боржоми, средневековую крепость Рабат и древний комплекс Вардзия
Начало: Место Вашего проживания
14 ноя в 07:00
15 ноя в 07:00
от €318 за человека
Средневековые cокровища: Вардзия, Рабат и Боржоми
На автобусе
14 часов
-
27%
68 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Средневековые сокровища
Путешествие в сердце Грузии: пещеры Вардзии, крепость Рабат и целебные воды Боржоми ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: Тбилиси, ул. Абано, 13
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
14 ноя в 07:00
$33$45 за человека
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
-
50%
388 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси
Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
14 ноя в 07:00
€35€70 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси