не торопился даже на остановках, в итоге мы вернулись вместо 22 часов, в начале двенадцатого. При этом в автобусе он ничего не рассказывал о местах куда мы едем, и мы теряли время на осмотр достопримечательностей, т. к просто стояли и слушали его на двух языках, а внимательно посмотреть объект времени было мало. В Боржоми приехали поздно, уезжали уже в темноте, не смогли посмотреть и сфотографировать красивые дома около парка. Поездка в микроавтобусе была очень некомфортной, индивидуальная вентиляция над местами не выключалась, был только общий доступ у водителя (такого не встречала ни в одной поездке), возможно она была сломана и люди, которым было некомфортно от прямого сильного потока холодного воздуха в голову, вынуждены были всю поездку укрываться хоть как- то, в итоге мы еще и простыли. Ручка кресла была сломана и не поднималась.