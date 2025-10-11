Однодневное путешествие в самобытный и малоизвестный уголок Грузии.
Прогулка по живописному Боржоми, дегустация воды из источника, исследование таинственного пещерного города Вардзия, обед с видом на ущелье, древняя крепость Хертвиси и финальная остановка — восточная сказка в стенах Рабатской цитадели. Эта экскурсия сочетает природу, древнюю архитектуру и дух пограничных земель.
Описание экскурсииПутешествие в самобытный уголок Грузии Представьте себе день, когда вы пьёте воду прямо из горного источника в Боржоми, ступаете по каменным тропам древнего города, вырезанного в скале — Вардзии, обедаете с видом на ущелье и, как в настоящей хронике, проходите через стены крепости Хертвиси. Завершение — в Рабате, где восточные купола встречаются с грузинским камнем. Это путешествие не по туристическим открыткам — это день открытий, новых вкусов и кадров, которые останутся в памяти надолго. Эта экскурсия сочетает природу, древнюю архитектуру и дух пограничных земель. Наш маршрут:
- Боржоми — курорт, парк, минеральная вода.
- Пещерный город Вардзия — уникальный скальный монастырь XII века.
- Обед в уютном кафе с панорамным видом.
- Крепость Хертвиси — древняя крепость, одна из старейших в стране.
• Рабатская крепость (Ахалцихе) — архитектурный ансамбль, сочетающий христианские и восточные элементы. Важная информация:
Отправляемся каждый день в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боржоми
- Пещерный город Вардзия
- Крепость Хертвиси
- Рабатская крепость (Ахалцихе)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Минеральные источники боржоми
Что не входит в цену
- Входные билеты (35 лари на все локации)
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 11
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Учитывайте, что погодные условия в горах быстро меняются
- Важно соблюдать время, которое гид предоставляет на локациях
- Предупреждайте, пожалуйста, организатора, если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
11 окт 2025
От всей души благодарю туристическую компанию "Спутник" за оказанную мне услугу, я действительно оказалась в замечательной, удивительной сказке, получила массу положительных эмоций и впечатлений, за один день окунулась в историю,
С
Сергей
5 окт 2025
Видели Серные Бани No. 5 изнутри пока ждали автобус) - пришли слишком рано, минут за 35.
Любовались: центральным парком Боржоми, монастырём в пещерах Вардзия, крепостью медресе мечетью и цитаделью Рабат. А
О
Ольга
5 сен 2025
Проведение экскурсии не понравилось. Группа была сборная и гид рассказывал вначале на русском, затем на английском, люди уставали от этого и времени тратили на осмотр гораздо больше. Гид Мамука вообше
В
Владимир
23 июл 2025
Все понравилось. Классный гид. Все подробно рассказал и показал.
