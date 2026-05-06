История, культура, легенды и бесконечная красота Грузии — в одном дне. На этой экскурсии вы увидите, как люди жили в этих краях ещё в каменном веке. Побываете на поле Дидгори, где 55 тысяч воинов разгромили армию втрое больше. И полюбуетесь отвесными скалами ущелья и водопадами с парящего над каньоном моста. Нетуристический маршрут по-новому раскроет для вас Грузию.

Уплисцихе — один из древнейших городов Грузии

Высеченный в скале во II тысячелетии до н. э., он со временем превратился в важный торговый узел. Вы пройдёте по древним улицам, залам и языческим храмам. И полюбуетесь панорамными видами на реку Куру.

Поле Дидгори — место «чуда 1121 года»

Вы услышите об одном из самых блестящих стратегических сражений в истории и увидите мемориал с символическими фигурами воинов.

Каньон Дашбаши и стеклянный мост

Мы прогуляемся по скалам, по пути встретим водопады, редкие растения и животных, которых нет в других регионах Грузии. Главная точка — знаменитый стеклянный мост, который парит над ущельем.

Ориентировочный тайминг:

9:00 — выезд из Тбилиси

10:00–12:00 — Уплисцихе

13:00–13:30 — поле Дидгори

13:30 — обеденная остановка по желанию

14:30–16:00 — каньон Дашбаши

17:30–18:00 — возвращение в Тбилиси

