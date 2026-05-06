История, культура, легенды и бесконечная красота Грузии — в одном дне. На этой экскурсии вы увидите, как люди жили в этих краях ещё в каменном веке. Побываете на поле Дидгори, где 55 тысяч воинов разгромили армию втрое больше. И полюбуетесь отвесными скалами ущелья и водопадами с парящего над каньоном моста. Нетуристический маршрут по-новому раскроет для вас Грузию.
Описание экскурсии
Уплисцихе — один из древнейших городов Грузии
Высеченный в скале во II тысячелетии до н. э., он со временем превратился в важный торговый узел. Вы пройдёте по древним улицам, залам и языческим храмам. И полюбуетесь панорамными видами на реку Куру.
Поле Дидгори — место «чуда 1121 года»
Вы услышите об одном из самых блестящих стратегических сражений в истории и увидите мемориал с символическими фигурами воинов.
Каньон Дашбаши и стеклянный мост
Мы прогуляемся по скалам, по пути встретим водопады, редкие растения и животных, которых нет в других регионах Грузии. Главная точка — знаменитый стеклянный мост, который парит над ущельем.
Ориентировочный тайминг:
9:00 — выезд из Тбилиси
10:00–12:00 — Уплисцихе
13:00–13:30 — поле Дидгори
13:30 — обеденная остановка по желанию
14:30–16:00 — каньон Дашбаши
17:30–18:00 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- Едем на комфортабельном внедорожнике Toyota Highlander, Toyota Sequoia или Ford Explorer
- Дополнительно оплачивается:
— входной билет в Уплисцихе — 20 лари (~$7) за чел.
— входной билет в каньон Дашбаши — 60 лари (~$22) за чел., дети до 6 лет — бесплатно
— обед в кафе по маршруту — около 40 лари (~$14) за чел.
- По желанию за доплату вы прокатитесь на верблюдах
- С вами будет гид нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 645 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!
