Насладиться вкусом «Боржоми» и пройтись над каньоном Дашбаши по мосту-бриллианту
Добавим в путешествие щепотку экстрима и пройдём прямо над грандиозным каньоном по стеклянному мосту — фотографии отсюда получаются невероятные! Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в индивидуальной группе от 2 до 10 человек.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Каньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро Паравани
Встретим вас в 07:30 на месте вашего проживания в Тбилиси и в 08:00 отправимся в путь. Доберёмся до каньона Дашбаши, имеющего вулканическое происхождение. Через него протянут стеклянный мост длиной 240 метров. Желающие получить сочные кадры и пощекотать нервы смогут прогуляться по нему.
В 12:00 продолжим путешествие. Следующая остановка — пещерный монастырский комплекс Вардзиа 12-13 веков. Ехать будем по живописному вулканическому плато Джавахети и обязательно остановимся у озёр Паравани, крупнейшего в Грузии, и Сагамо.
В 14:00 пообедаем в ресторане, где нас угостят вкуснейшим шашлыком и рыбой из местных водоёмов.
В Вардзию прибудем к 17:00, а в 21:00 доберёмся до города Ахалцихе и заселимся в гостиницу. За доплату можем поужинать в колоритном месхетинском доме, где вас научат готовить хачапури и сыр. Стоимость ужина с чачей, вином и мастер-классом — 30 € с человека.
Крепость Рабат, монастырь Сапара и возвращение в Тбилиси
Позавтракаем и в 10:00 отправимся к средневековой крепости Рабат. В древности здесь проживали еврейские купцы и ремесленники. Вы узнаете историю цитадели и полюбуетесь грандиозным сооружением, которое недавно реконструировали.
Дальше поедем в горы, чтобы увидеть мужской монастырь Сапара 9 века. К 14:00 прибудем в курортный городок Боржоми. Здесь прогуляемся по парку, послушаем историю обнаружения известной на весь мир минеральной воды и, конечно, продегустируем её!
Настало время возвращаться в Тбилиси. На обед заедем в ресторан, где готовят вкуснейшие хачапури на дровах. К 18:00 прибудем в столицу и доставим вас к месту вашего проживания.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, место вашего проживания, 07:30Завершение: Тбилиси, место вашего проживания, 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.