Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми

Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны

Описание
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Ответы на вопросы
Главная особенность тура — вы больше времени проведёте на курорте Боржоми, который знаменит своими источниками минеральной воды.

Начнём путешествие в Тбилиси, где посетим все значимые локации, заедем в древнюю Мцхету и на винные заводы. Увидим виноградники, продегустируем несколько сортов напитка богов и прогуляемся по «городу любви». Заглянем в пещеры и попробуем блюда национальной кухни в одном из лучших ресторанов Батуми.

Специально выделено два свободных дня (в Боржоми и Батуми), чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус.
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Все заезды гарантированы. Уточняйте наличие свободных мест у организатора перед предоплатой.

Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади. Пообедаем в грузинском ресторане.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Кахетия и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте).

Ближе к вечеру доедем до Сигнахи. Здесь прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам. Затем вернёмся в Тбилиси с остановкой на винном заводе. Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделие
4 день

Боржоми и Уплисцихе

Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг.

Сначала заедем в пещерный город Уплисцихе. После чего остановимся на обед в кафе. Во второй половине дня уже будем гулять в парке в Боржоми, любоваться обильной растительностью на холмах, рассматривать архитектуру и пить минеральную воду.

Здесь вы остановитесь на 2 ночи в санатории. Гид и водитель вернутся в Тбилиси, а заберут вас через день. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Боржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и Уплисцихе
5 день

Свободный день в Боржоми

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус: прогуляться по улочкам курорта, выспаться, попробовать варенье из шишек, посмотреть на водопад и памятник Прометею, пройтись по «мосту любви» и подняться по канатной дороге на гору. Решать вам!

В стоимость уже включён завтрак и ужин в санатории. Пообедать вы сможете в любом кафе Боржоми или в санатории за доплату.

Свободный день в БоржомиСвободный день в БоржомиСвободный день в БоржомиСвободный день в БоржомиСвободный день в БоржомиСвободный день в Боржоми
6 день

Переезд и экскурсия по Батуми с дегустацией вин

После завтрака вас заберёт водитель и отвезёт в Батуми. Здесь разместимся на 2 ночи в отеле.

Отдохнём после длительного переезда и отправимся на поздний обед в один из лучших ресторанов Батуми, где попробуем блюда национальной кухни и домашнее вино (оплата на месте).

Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.

Общая длительность экскурсии — 5 часов.

Переезд и экскурсия по Батуми с дегустацией винПереезд и экскурсия по Батуми с дегустацией винПереезд и экскурсия по Батуми с дегустацией винПереезд и экскурсия по Батуми с дегустацией винПереезд и экскурсия по Батуми с дегустацией винПереезд и экскурсия по Батуми с дегустацией вин
7 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завершение: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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