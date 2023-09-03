Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начнём путешествие в Тбилиси, где посетим все значимые локации, заедем в древнюю Мцхету и на винные заводы. Увидим виноградники, продегустируем несколько сортов напитка богов и прогуляемся по «городу любви». Заглянем в пещеры и попробуем блюда национальной кухни в одном из лучших ресторанов Батуми.
Специально выделено два свободных дня (в Боржоми и Батуми), чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус.
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Организационные детали
Все заезды гарантированы. Уточняйте наличие свободных мест у организатора перед предоплатой.
Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.
Программа тура по дням
Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади. Пообедаем в грузинском ресторане.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Кахетия и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте).
Ближе к вечеру доедем до Сигнахи. Здесь прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам. Затем вернёмся в Тбилиси с остановкой на винном заводе. Общая длительность экскурсии — 8 часов.
Боржоми и Уплисцихе
Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг.
Сначала заедем в пещерный город Уплисцихе. После чего остановимся на обед в кафе. Во второй половине дня уже будем гулять в парке в Боржоми, любоваться обильной растительностью на холмах, рассматривать архитектуру и пить минеральную воду.
Здесь вы остановитесь на 2 ночи в санатории. Гид и водитель вернутся в Тбилиси, а заберут вас через день. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Свободный день в Боржоми
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус: прогуляться по улочкам курорта, выспаться, попробовать варенье из шишек, посмотреть на водопад и памятник Прометею, пройтись по «мосту любви» и подняться по канатной дороге на гору. Решать вам!
В стоимость уже включён завтрак и ужин в санатории. Пообедать вы сможете в любом кафе Боржоми или в санатории за доплату.
Переезд и экскурсия по Батуми с дегустацией вин
После завтрака вас заберёт водитель и отвезёт в Батуми. Здесь разместимся на 2 ночи в отеле.
Отдохнём после длительного переезда и отправимся на поздний обед в один из лучших ресторанов Батуми, где попробуем блюда национальной кухни и домашнее вино (оплата на месте).
Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.
Общая длительность экскурсии — 5 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дняЗавершение: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.