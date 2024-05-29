Мосты Тбилиси

Найдено 8 экскурсий в категории «Мосты» в Тбилиси, цены от €32, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
7 часов
5 отзывов
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Мост-ожерелье над сказочным каньоном»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7851 за человека
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
40 отзывов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант: незабываемые впечатления
Запланируйте поездку в сердце Картли, чтобы увидеть дивные водопады и пройтись по стеклянному мосту, соединяющему историю с современностью
Начало: Г. Тбилиси улица Галактиона Табидзе №1
«Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью»
Расписание: Ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$50 за человека
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
7 часов
6 отзывов
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Поездка из Тбилиси на автобусе к чуду инженерной и архитектурной мысли
Начало: На улице Самгебро
«Бриллиантовый мост хоть и выполнен из стекла, представляет собой шедевр современной архитектуры и сверкает на солнце подобно алмазу»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10050 за человека
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
28 отзывов
Путешествие по каньону Дашбаши и мосту-бриллианту
Исследуйте красоты Картли, включая величественный каньон и захватывающий стеклянный мост, с групповой экскурсией из Тбилиси
Начало: На площади Свободы в Тбилиси
«Прогулка к водопадам и по стеклянному мосту»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6051 за человека
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
Начало: У метро Технический университет
«Мы начнём от главной площади района, проедем от его начала вверх по улицам, осмотрим знаковые здания и памятники, зайдём во Дворец культуры профсоюзов и в завершение поднимемся к домам с мостами на улице Нуцубидзе»
23 июня в 12:00
32 за человека
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Высокогорная деревня, водопады и кофе на бриллиантовом мосту
Начало: В районе Серных бань
«Вы увидите необычное инженерное сооружение — стеклянный мост над дашбашским каньоном»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8048 за человека
Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
🚌 На автобусе
скидка
44%
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
Групповая поездка из Тбилиси - к самым свежим и фотогеничным достопримечательностям Грузии
Начало: На площади Свободы
«Вы пройдётесь по стеклянному мосту над каньоном Дашбаши — путь длиной полкилометра на высоте более 200 м»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9050 за человека
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Групповая
10 часов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
«Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью»
Расписание: Суббота в null
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    29 мая 2024
    Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
    Все понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, что в наш приезд было
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    ветрено и качели на мосту не работали, но это ни сколько не испортило впечатление о поездке! Спасибо экскурсоводу Генриетте за этот чудесный день! 🇬🇪♥️.

    Все понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, что
  • M
    Maliya
    27 мая 2024
    Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
    Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩 Экскурсии одна лучше другой, но это путешествие на бриллиантовый мост
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    и каньен Дашбаши, головокружительная поездка на велосипеде над пропастью несомненно запомнится мне на долгие годы! Всё было идеально. Организация на высшем уровне. 👌 Водитель приветливый и опытный, останавливался даже в не запланированных местах для наших фотосессий! 💃🤸‍♀️ Гид у нас был самый лучший из всех, с кем мне доводилось встречаться. Джимми очень весёлый, талантливый и остроумный рассказчик. Заскучать шансов не было от слова совсем. Всю дорогу мы дружно общались, знакомились, учили слова на грузинском языке. Много новой и полезной информации, интересных фактов, увлекательных историй поведал он нам. А еще он отличный фотограф! Спасибо всем причастным, организатора Вику за этот увлекательный тур. Я в восторге!!! 🫶🩷🫶

    Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась, несмотря на туман, впечатления остались огромные, это восторг от моста, от красоты каньона, просто потрясающее
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    впечатление. Количество человек в группе оказалось только двое, я и муж 😊, Но …. водитель Ливан, прошу заранее прощение, если неправильно указала имя, отлично справился с задачей гида, за это отдельное спасибо. И вообще спасибо организаторам. Не раз будем пользоваться вашими услугами.

  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
    Экскурсия понравилась. Водитель вёл машину очень аккуратно, по дороге рассказывал о достопримечательностях. На обратном пути завёз нас на водохранилище и
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    в немецкую деревню. Были небольшие проблемы с автомобилем, но водитель сделал все, чтобы мы не испытали неудобств. Организация экскурсии отличная. Спасибо фирме и лично водителю за отлично проведённый день в красивом месте.

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
    Все очень понравилось! Нам выделили отдельную машину с водителем Ливаном. Доехали комфортно, все по нашим пожеланиям было, где хотим остановится
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    по дороге, сделать фото. Интересные истории от Ливана и рассказ как живут в Грузии от самого местного жителя и это совсем не то, что вы прочитаете в интернете!! Сам мост интересный, любителям экстрима можно прокатится на велосипеде по канату! Природа впечатляет. Мы не смогли спустится вниз к водопадам, было закрыто, но нам хватило эмоций и от самого каньон и моста! Рекомендую к посещению, получите эмоции и красивые фото.

  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
    В целом экскурсия понравилась: природа Грузии просто изумительна, Генриетта хороший гид, но как-то нам не хватило как будто информации по
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    тем местам, где мы были. Порой казалось, что водитель первый раз едет по этому маршруту, так как мы несколько раз спрашивали дорогу у местных. Места и мост, конечно, очень красивые и посмотреть хотя бы один раз эти места точно стоит

  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
    Очень понравилось. Красота Грузии поражает!
  • П
    Полина
    2 мая 2024
    Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
    Пишу отзыв, уже рассматривая фото дома с поездки в каньон Дашбаш. Очень понравилась экскурсия, мост конечно заставил немного набраться храбрости,
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    но все безопасно. Виды супер. После посещения самого моста дается время для спуска вниз в каньон к водопадам. Лучше надевать удобную обувь, так как потом подьем немного в горку, это хорошая такая физ нагрузка. После моста и каньона посмотрели сохранившуюся немецкую деревню и церковь.

    Пишу отзыв, уже рассматривая фото дома с поездки в каньон Дашбаш. Очень понравилась экскурсия, мост конечноПишу отзыв, уже рассматривая фото дома с поездки в каньон Дашбаш. Очень понравилась экскурсия, мост конечноПишу отзыв, уже рассматривая фото дома с поездки в каньон Дашбаш. Очень понравилась экскурсия, мост конечно
  • Т
    Таиьяна
    29 апреля 2024
    Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
    Вид захватывающий, понравится тем, кто любит визуальную красоту и экстрим.
  • О
    Ольга
    26 апреля 2024
    Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
    Приятные впечатления от организации экскурсии, маршрута, гида и конечно же увиденной красоты грузинской природы. Владимир познакомил нас не только с
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    достопримечательностями, которые мы посетили в этой поездке, а также рассказал об истории Сакартвело. Каньон и водопады завораживают своей красотой. Также бонусом была экскурсия по старому Тбилиси, которую вёл харизматичный гид Левани. Было интересно познакомиться с историей домов, улиц и важных архитектурных объектах старого города. Благодарю организаторов за моё отличное времяпрепровождение в вашей компании!

    Приятные впечатления от организации экскурсии, маршрута, гида и конечно же увиденной красоты грузинской природы. Владимир познакомилПриятные впечатления от организации экскурсии, маршрута, гида и конечно же увиденной красоты грузинской природы. Владимир познакомилПриятные впечатления от организации экскурсии, маршрута, гида и конечно же увиденной красоты грузинской природы. Владимир познакомилПриятные впечатления от организации экскурсии, маршрута, гида и конечно же увиденной красоты грузинской природы. Владимир познакомилПриятные впечатления от организации экскурсии, маршрута, гида и конечно же увиденной красоты грузинской природы. Владимир познакомилПриятные впечатления от организации экскурсии, маршрута, гида и конечно же увиденной красоты грузинской природы. Владимир познакомил

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мосты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
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  1. Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
  2. Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
  3. Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
  4. Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
  5. Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
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  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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