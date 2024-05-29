1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
7 часов
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Мост-ожерелье над сказочным каньоном»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
78€51 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант: незабываемые впечатления
Запланируйте поездку в сердце Картли, чтобы увидеть дивные водопады и пройтись по стеклянному мосту, соединяющему историю с современностью
Начало: Г. Тбилиси улица Галактиона Табидзе №1
«Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью»
Расписание: Ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$50 за человека
скидка
50%
Групповая
7 часов
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Поездка из Тбилиси на автобусе к чуду инженерной и архитектурной мысли
Начало: На улице Самгебро
«Бриллиантовый мост хоть и выполнен из стекла, представляет собой шедевр современной архитектуры и сверкает на солнце подобно алмазу»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100€50 за человека
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
Путешествие по каньону Дашбаши и мосту-бриллианту
Исследуйте красоты Картли, включая величественный каньон и захватывающий стеклянный мост, с групповой экскурсией из Тбилиси
Начало: На площади Свободы в Тбилиси
«Прогулка к водопадам и по стеклянному мосту»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60€51 за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
Начало: У метро Технический университет
«Мы начнём от главной площади района, проедем от его начала вверх по улицам, осмотрим знаковые здания и памятники, зайдём во Дворец культуры профсоюзов и в завершение поднимемся к домам с мостами на улице Нуцубидзе»
23 июня в 12:00
€32 за человека
скидка
40%
Мини-группа
8 часов
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Высокогорная деревня, водопады и кофе на бриллиантовом мосту
Начало: В районе Серных бань
«Вы увидите необычное инженерное сооружение — стеклянный мост над дашбашским каньоном»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
80€48 за человека
скидка
44%
Мини-группа
7 часов
Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
Групповая поездка из Тбилиси - к самым свежим и фотогеничным достопримечательностям Грузии
Начало: На площади Свободы
«Вы пройдётесь по стеклянному мосту над каньоном Дашбаши — путь длиной полкилометра на высоте более 200 м»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
90€50 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
«Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью»
Расписание: Суббота в null
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина29 мая 2024Все понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, что в наш приезд было
- MMaliya27 мая 2024Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩 Экскурсии одна лучше другой, но это путешествие на бриллиантовый мост
- ТТатьяна24 мая 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась, несмотря на туман, впечатления остались огромные, это восторг от моста, от красоты каньона, просто потрясающее
- ЛЛюдмила13 мая 2024Экскурсия понравилась. Водитель вёл машину очень аккуратно, по дороге рассказывал о достопримечательностях. На обратном пути завёз нас на водохранилище и
- ЕЕкатерина11 мая 2024Все очень понравилось! Нам выделили отдельную машину с водителем Ливаном. Доехали комфортно, все по нашим пожеланиям было, где хотим остановится
- ААнна10 мая 2024В целом экскурсия понравилась: природа Грузии просто изумительна, Генриетта хороший гид, но как-то нам не хватило как будто информации по
- ССветлана3 мая 2024Очень понравилось. Красота Грузии поражает!
- ППолина2 мая 2024Пишу отзыв, уже рассматривая фото дома с поездки в каньон Дашбаш. Очень понравилась экскурсия, мост конечно заставил немного набраться храбрости,
- ТТаиьяна29 апреля 2024Вид захватывающий, понравится тем, кто любит визуальную красоту и экстрим.
- ООльга26 апреля 2024Приятные впечатления от организации экскурсии, маршрута, гида и конечно же увиденной красоты грузинской природы. Владимир познакомил нас не только с
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мосты»
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