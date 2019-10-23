28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать, с чего начинается Грузия, отправившись в автопутешествие

Миша
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Миша – ваш гид
Мцхета — для грузин дорогое и важное место, с которого начинается родина.

Вы узнаете, как именно здесь, в древней столице Иверии, начался путь грузинского народа, увидите места, где зарождалось грузинское православие, и услышите самые интересные истории и легенды о нашей гостеприимной стране Сакартвело.

Вас ждёт увлекательная прогулка по той Грузии, которую вы видели на фотографиях, и неутомительные рассказы о людях, традициях и сакральных местах.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
5
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме

Что вас ожидает

«Обнявшись, будто две сестры»
Наша первая остановка — смотровая площадка у храма Джвари, где вас ждёт головокружительная панорама из тех самых стихов Лермонтова: вы полюбуетесь слиянием двух величественных рек — Арагвы и Куры и видами Мцхеты. Я расскажу вам, когда и как здесь возникло царство Иверия, и почему грузины именуют свою страну Сакартвело, по-русски она называется «Грузия», а по-английски «Georgia». А еще вы узнаете о двух версиях того, какой же монастырь упоминается в поэме «Мцыри». Вас также ждёт история о том, как зарождалась христианская вера на грузинской земле. Нескучный экскурс в историю православия продолжится в храме Джвари — месте, где когда-то был воздвигнут первый крест в Грузии, где и сегодня чувствуется древняя энергетика.

Главный собор Грузии
Вы отправитесь в сердце Мцхеты — собор Светицховели, где я покажу вам особо значимые иконы, ценные реликвии и места захоронений грузинских царей. Вы узнаете, как переводится название Светицховели, какие события связаны с этим святым местом, что за секреты кроются в архитектуре храма и почему его построили именно здесь. Также вам доставит удовольствие небольшая прогулка по аутентичным улочкам Мцхеты (кстати, здесь можно купить самую вкусную чурчхелу).

Шиомгвиме — почти тайное место
Следующая остановка — удивительно красивый монастырь с богатой историей, до которого, однако, редко добираются туристы. А по пути вас также ждёт уникальный вид на храм Джвари с другого, непривычного ракурса, который открывается одному из тысячи туристов. И конечно, по дороге вы узнаете самые разные интересные факты о Грузии: например, почему девочек так часто называют именем Нино, а мальчиков именем Георгий, и почему реки Арагва и Кура называются именно так.

Во время экскурсии можно устроить обед или ужин в старом добром ресторане «Салобие» в Мцхете. Кстати, о том, чем он знаменит, и как переводится его название, я вам тоже расскажу.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
  • Обед в ресторане «Салобие» оплачивается дополнительно
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Миша
Миша
Привет, друзья-путешественники! Я - Миша, мне 43 и я коренной тбилисец. В моем рюкзаке: 9 лет путешествий по Грузии с новыми друзьями и сотня увлекательных историй о моей родине. Я имею сертификат гида и состою в ассоциации гидов Грузии. Провожу индивидуальные и групповые туры по всем уголкам любимой родины. Вам интересна не только "глянцевая" Грузия? Приходите на мои экскурсии. Мне есть, чем с Вами поделиться.
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 октября 2019
Экскурсия была замечательная , очень интересно рассказывал Миша, все четко и по делу, спасибо Мише за отлично проведённый день, единственно чурчхела купленная на мцхете оказалась не вкусной(((((пробуйте перед покупкой))))
16 октября 2019
Рекомендуем Мишу как хорошего, находчивого и не сдающегося гида.
21 августа 2019
Если Вам хочется отойти немного в сторону от проторенной туристической тропы, послушать грамотно построенный рассказ о становлении христианства в Грузии с массой интересных фактов, задать любые вопросы, обсудить услышанное в комфортной, неформальной обстановке, сделать массу фотографий - то Вам сюда. Михаил произвел на нас впечатление человека искренне увлеченного историей своей страны и ее народа. Было интересно и взрослым и детям, нигде не торопились, незаметно время нашего общения вышло далеко за пределы обозначенного. Среди услышанного оказались темы, заставившие задуматься и обратиться к литературе. Хочется отметить так же, помимо пищи духовной и прекрасный кофе, и вкусный обед. Спасибо, Миша! Ценим наше знакомство, надеемся на новую встречу!
2 июня 2019
Миша очень погруженный в тему человек и опытный гид, готов рассказать как по теме экскурсии, так и ответить на вопросы. Рассказ переплетает непосредственно историю достопримечательностей и общую историю Грузии. Нам очень понравилось, всем советуем. Кроме того, Миша показывает кроме традиционной Мцхеты еще и Шиомгвиме, которая вполне логично ложится в общую канву рассказа. Миша также дал советы по нашему дальнейшему маршруту, за что ему отдельное спасибо - кафе в Сасадило просто отменное=)
22 апреля 2019
Спасибо большое Мише за такую интересную и содержательную экскурсию. Сразу виден профессионализм! Интересно, живо, все как нам хотелось! Прекрасно провели день с чудесным гидом! Советую!! Особое спасибо за заезд в Шио-Мгвимский монастырь- необыкновенное место!
17 января 2019
Миша прекрасный рассказчик, который может увлечь людей.
Мои приятели, которые в Грузии были в первый раз, были в восторге и просили передать Мише большое Спасибо за рассказ и поездку.
Обязательно посоветую знакомым эту экскурсию и, именно, с этим экскурсоводом.
Миша, большое спасибо за то удовольствие, которое ты доставил моим приятелям
8 января 2019
Отличная профессиональная качественная экскурсия. Масса достоверной информации с правильной и интересной подачей. Отличный водитель. Приятно было слушать профессионала. Рекомендуем.
Олеся
12 ноября 2018
Миша отличный гид. Рассказывал все живо, интересно и по делу. Никаких выжимок из энциклопедий, только интересные факты и истории. Спасибо!
11 ноября 2018
Миша - эдакий гид-бандит в бандане :) Не нудный, знающий!
Самое что интересное - мы совершенно не религиозные люди, и поехали по такому маршруту только из архитектурного и природного интереса, и несмотря на то, что Миша много рассказывал о духовной и религиозной составляющей истории Грузии, и маршрут проложен по храмам и монастырям, нам было совершенно не скучно!
Спасибо ему за это!
Кроме того, он везет пообедать в живописный ресторан, а также подсказывает, где прикупить специи и чурчхеллу.
6 ноября 2018
Одна из самых интересных экскурсий из всех, которые мы посетили. Михаил прекрасный рассказчик и очень внимательный гид. Начнем с самого начала: накануне нам напомнили про экскурсию, уточнили время и место встречи, причём подъехали за нами к месту проживания! К нашим услугам был чистый, комфортабельный автомобиль-внедорожник. Поездка сопровождалась увлекательным рассказом, грузинской музыкой (по нашей просьбе), подробными пояснениями гида. Мы имели возможность остановиться в самых красивых местах по пути и сфотографироваться на фоне прекрасных горных пейзажей. Михаил ведёт повествование на высоком профессиональном уровне (могу это сказать как музейный сотрудник), и человек, бесконечно любящий свой родной край. А вкуснейший кофе, грузинские пончики и обед в кафе у ручья - самый вкусный шашлык нам подали именно там) ОГРОМНОЕ СПАСИБО Михаилу!
Ещё 18 отзывов

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