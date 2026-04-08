28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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увидят не все, кто бывал на подобном маршруте.

С чего бы не начать, а эту экскурсию с этим гидом можно смело рекомендовать как активным и выносливым, так и таким как мы: медленным и устающим. Миша не торопит, а успокаивает:"мы никуда не торопимся". Устали? Выпьем кофе, Миша посоветует где и какой вкусный. Сувениры? Пожалуйста: получите рекомендации. Зависли фотографировать? Миша деликатно подождёт и ракурс посоветует.

Теперь о главном: речь - грамотная, рассказ - продуманный, организация - четкая, стиль вождения - соответствует дороге. Самый энергитически мощный импульс - в родовом Мишином монастыре Шионгвиме, так что не отказывайтесь даже если устали - оно того стоит.

И в конце, если захотите: обед на воздухе в беседке у горной речки - тень, журчание, зелень, приятная беседа. Благодарим и желаем Мише процветания и мирных дней!