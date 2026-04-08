28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мцхета — для грузин дорогое и важное место.
Вы узнаете, как именно здесь, в древней столице Иверии, начался путь грузинского народа, увидите места, где зарождалось грузинское православие, и услышите самые интересные истории и легенды о нашей гостеприимной стране Сакартвело.
Вы узнаете, как именно здесь, в древней столице Иверии, начался путь грузинского народа, увидите места, где зарождалось грузинское православие, и услышите самые интересные истории и легенды о нашей гостеприимной стране Сакартвело.
Описание экскурсии
- Храм Джвари — смотровая площадка со слиянием Арагвы и Куры, история царства Иверия и зарождения христианства, древняя энергетика места
- Собор Светицховели — главная святыня Грузии: иконы, реликвии, усыпальницы царей, архитектурные тайны. Прогулка по аутентичным улочкам и дегустация знаменитой чурчхелы
- Монастырь Шиомгвиме — почти тайное место, до которого редко доезжают туристы. По пути — необычный вид на Джвари и рассказы о грузинских именах, реках и традициях
- По желанию — обед или ужин в старинном ресторане «Салобие», где готовят особенные блюда грузинской кухни
Организационные детали
Экскурсия проводится на Mitsubishi Delica. Обед в «Салобие» оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 696 туристов
Я — коренной тбилисец. В моём рюкзаке — много лет путешествий по Грузии с новыми друзьями и более 100 увлекательных историй о родине. Я имею сертификат и состою в Ассоциации гидов Грузии. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по всем уголкам любимой страны. Вам интересна не только глянцевая Грузия? Приходите — мне есть чем с вами поделиться!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил отличный экскурсовод.,поездка прошла комфортно, даже детям было удобно и интересно.
спасибо большое, нам понравилось, конечно, она больше была посвящена религиозной теме, но подача материала была хорошей.
спасибо большое, нам понравилось, конечно, она больше была посвящена религиозной теме, но подача материала была хорошей.
Миша
Ответ организатора:
Маша спасибо за отзыв 🤝
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Начать надо с того, что всё, что обещано в описании экскурсии правда. Нет, начать надо с того, что проведет экскурсию потомок древнего княжеского рода. Или так: Вы посетите места, которые
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Находясь в Тбилиси, у меня было желание побывать в древней столице Грузии Мцхете. Это отличная возможность увидеть постройки прошлых веков и прекрасные виды Грузии. Из гидов отдал предпочтение Михаилу, потому
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Михаил отличный экскурсовод. Много узнали об истории самой Мцхеты и Сакартвело в целом, прикоснулись к тайнам и чудесам древних храмов. Не было вопроса, на который Михаил не дал развёрнутый и
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Д
Если Вам хочется отойти немного в сторону от проторенной туристической тропы, послушать грамотно построенный рассказ о становлении христианства в Грузии с массой интересных фактов, задать любые вопросы, обсудить услышанное в
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О
Одна из самых интересных экскурсий из всех, которые мы посетили. Михаил прекрасный рассказчик и очень внимательный гид. Начнем с самого начала: накануне нам напомнили про экскурсию, уточнили время и место
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