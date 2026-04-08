28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме - из Тбилиси

Увидеть, с чего начинается Грузия. Древняя столица, панорамы рек и тайные монастыри
Мцхета — для грузин дорогое и важное место.

Вы узнаете, как именно здесь, в древней столице Иверии, начался путь грузинского народа, увидите места, где зарождалось грузинское православие, и услышите самые интересные истории и легенды о нашей гостеприимной стране Сакартвело.
4.8
49 отзывов
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме - из Тбилиси
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме - из Тбилиси
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме - из Тбилиси

Описание экскурсии

  • Храм Джвари — смотровая площадка со слиянием Арагвы и Куры, история царства Иверия и зарождения христианства, древняя энергетика места
  • Собор Светицховели — главная святыня Грузии: иконы, реликвии, усыпальницы царей, архитектурные тайны. Прогулка по аутентичным улочкам и дегустация знаменитой чурчхелы
  • Монастырь Шиомгвиме — почти тайное место, до которого редко доезжают туристы. По пути — необычный вид на Джвари и рассказы о грузинских именах, реках и традициях
  • По желанию — обед или ужин в старинном ресторане «Салобие», где готовят особенные блюда грузинской кухни

Организационные детали

Экскурсия проводится на Mitsubishi Delica. Обед в «Салобие» оплачивается дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша
Миша — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 696 туристов
Я — коренной тбилисец. В моём рюкзаке — много лет путешествий по Грузии с новыми друзьями и более 100 увлекательных историй о родине. Я имею сертификат и состою в Ассоциации гидов Грузии. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по всем уголкам любимой страны. Вам интересна не только глянцевая Грузия? Приходите — мне есть чем с вами поделиться!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
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Мария
Михаил отличный экскурсовод.,поездка прошла комфортно, даже детям было удобно и интересно.
спасибо большое, нам понравилось, конечно, она больше была посвящена религиозной теме, но подача материала была хорошей.
Михаил отличный экскурсовод.,поездка прошла комфортно, даже детям было удобно и интересно.
Михаил отличный экскурсовод.,поездка прошла комфортно, даже детям было удобно и интересно.
Михаил отличный экскурсовод.,поездка прошла комфортно, даже детям было удобно и интересно.
Михаил отличный экскурсовод.,поездка прошла комфортно, даже детям было удобно и интересно.
Миша
Миша
Ответ организатора:
Маша спасибо за отзыв 🤝
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Ольга
Начать надо с того, что всё, что обещано в описании экскурсии правда. Нет, начать надо с того, что проведет экскурсию потомок древнего княжеского рода. Или так: Вы посетите места, которые
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увидят не все, кто бывал на подобном маршруте.
С чего бы не начать, а эту экскурсию с этим гидом можно смело рекомендовать как активным и выносливым, так и таким как мы: медленным и устающим. Миша не торопит, а успокаивает:"мы никуда не торопимся". Устали? Выпьем кофе, Миша посоветует где и какой вкусный. Сувениры? Пожалуйста: получите рекомендации. Зависли фотографировать? Миша деликатно подождёт и ракурс посоветует.
Теперь о главном: речь - грамотная, рассказ - продуманный, организация - четкая, стиль вождения - соответствует дороге. Самый энергитически мощный импульс - в родовом Мишином монастыре Шионгвиме, так что не отказывайтесь даже если устали - оно того стоит.
И в конце, если захотите: обед на воздухе в беседке у горной речки - тень, журчание, зелень, приятная беседа. Благодарим и желаем Мише процветания и мирных дней!

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Алексей
Находясь в Тбилиси, у меня было желание побывать в древней столице Грузии Мцхете. Это отличная возможность увидеть постройки прошлых веков и прекрасные виды Грузии. Из гидов отдал предпочтение Михаилу, потому
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что описание экскурсии полностью соответствовало моему запросу, особенно тех мест, которые планировал посетить. Михаил это профессионал своего дела, понимает как правильно экскурсию и прекрасно знает историю Грузии и рассказывает её с большим интересом. Это происходит настолько увлекательно, что время проходит незаметно, но при этом остаётся очень много впечатлений и фотографий. Выражаю слова благодарности Михаилу за организацию интересной и насыщенной экскурсии по древней столице Грузии и ее красивым историческим местам!

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Елена
Михаил отличный экскурсовод. Много узнали об истории самой Мцхеты и Сакартвело в целом, прикоснулись к тайнам и чудесам древних храмов. Не было вопроса, на который Михаил не дал развёрнутый и
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понятный ответ. Очень важная деталь- несмотря на многолюдные экскурсии вокруг, мы не чувствовали себя в толпе людей. Он так организовал наше путешествие, что мы смогли ощутить весь колорит прекрасных мест. Понравилось даже сыну 12 лет, который крайне далек от увлечения историей и красотами природы. А это верный знак, что Михаил прекрасный рассказчик, способный увлечь любого! Спасибо большое за экскурсию, уверена, что этот не последний наш выезд с Михаилом. Ждём походов!

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Д
Если Вам хочется отойти немного в сторону от проторенной туристической тропы, послушать грамотно построенный рассказ о становлении христианства в Грузии с массой интересных фактов, задать любые вопросы, обсудить услышанное в
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комфортной, неформальной обстановке, сделать массу фотографий - то Вам сюда. Михаил произвел на нас впечатление человека искренне увлеченного историей своей страны и ее народа. Было интересно и взрослым и детям, нигде не торопились, незаметно время нашего общения вышло далеко за пределы обозначенного. Среди услышанного оказались темы, заставившие задуматься и обратиться к литературе. Хочется отметить так же, помимо пищи духовной и прекрасный кофе, и вкусный обед. Спасибо, Миша! Ценим наше знакомство, надеемся на новую встречу!

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О
Одна из самых интересных экскурсий из всех, которые мы посетили. Михаил прекрасный рассказчик и очень внимательный гид. Начнем с самого начала: накануне нам напомнили про экскурсию, уточнили время и место
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встречи, причём подъехали за нами к месту проживания! К нашим услугам был чистый, комфортабельный автомобиль-внедорожник. Поездка сопровождалась увлекательным рассказом, грузинской музыкой (по нашей просьбе), подробными пояснениями гида. Мы имели возможность остановиться в самых красивых местах по пути и сфотографироваться на фоне прекрасных горных пейзажей. Михаил ведёт повествование на высоком профессиональном уровне (могу это сказать как музейный сотрудник), и человек, бесконечно любящий свой родной край. А вкуснейший кофе, грузинские пончики и обед в кафе у ручья - самый вкусный шашлык нам подали именно там) ОГРОМНОЕ СПАСИБО Михаилу!

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