🚌 На автобусе 39% скидка Групповая 10 часов 515 отзывов Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами Начало: В районе Серных бань «А дополнят панорамы новые знания о далеком прошлом и о жизни Сакартвело» Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00 23 € 14 за человека

🚶 Пешая 59% скидка Групповая 3.5 часа 164 отзыва Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала Начало: В районе метро Авлабари «В конце экскурсии вы подниметесь по канатной дороге на крепость Нарикала и увидите незабываемую панораму старого Тифлиса» Расписание: ежедневно в 11:00 32 € 13 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 50 отзывов Популярное предложение Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием «И именно там, кроме старинной церкви, вас ждёт панорама легендарного Казбека — могучего и своенравного символа Грузии» € 161 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси Начало: Место проживания туристов «Храм 6 века находится в живописнейшем месте — на вершине скалы, откуда открывается панорама окрестностей древней Мцхеты» € 161 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 227 отзывов Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети «Неподалёку от Тбилиси вас встретит гордый монастырь Джвари, панорама Мцхеты, города-души Грузии, и «обнимающихся» рек-сестёр Арагвы и Куры» € 180 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 50 отзывов Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии Начало: В районе метро «Авлабари» от € 52 за всё до 9 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 61 отзыв Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии Начало: место вашего проживания «Местами дорога проходит прямо над обрывами и может пощекотать нервы, но открывающиеся панорамы гор со снежными шапками этого стоят» € 188 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 36 отзывов Казбеги: главные и нетуристические тропы Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках «Отсюда открываются незабываемые панорамы ущелья Кавказского хребта» € 175 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 41 отзыв Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции Начало: У вашего отеля «Проведу по Старому городу и покажу лучшие панорамы Тбилиси» от € 170 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 41 отзыв Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме Узнать, с чего начинается Грузия, отправившись в автопутешествие «Наша первая остановка — смотровая площадка у храма Джвари, где вас ждёт головокружительная панорама из тех самых стихов Лермонтова: вы полюбуетесь слиянием двух величественных рек — Арагвы и Куры и видами Мцхеты» € 120 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 106 отзывов Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища Начало: От вашего отеля в пределах Старого города «Мы пройдемся по старым узким улочкам Мцхета и окажемся на площади, откуда открывается величественная панорама храма Светицховели (XI век), храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах» от 114 € 103 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 57 отзывов Клдисубани в Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии Приглашаем на незабываемую прогулку по Клдисубани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Сквер Пушкина на площади Свободы, у туристического... «Прогулка по этой части города, откуда открывается прекрасная панорама Тбилиси, — прекрасная возможность познакомиться с интереснейшими образцами старой тбилисской архитектуры, гармонично сочетающейся с ландшафтом» € 58 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 350 отзывов Тбилиси, каким его ждешь Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки Начало: в районе метро Авлабари «Здесь же подойдем к древним стенам крепости Нарикала, откуда откроется захватывающая панорама всего города — в теплых оттенках круглый год» Расписание: в субботу в 08:00 € 150 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 54 отзыва Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость Начало: Место Вашего проживания «А по дороге к древнему комплексу вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси» от € 275 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 31 отзыв Экскурсия в Мцхету: Зедазени, Шиомгвиме, Кватахеви и древние развалины Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Мцхеты и её окрестностей, где каждый камень хранит истории древних времён Начало: Место вашего проживания «Кроме погружения в историю здесь вас ждёт панорама не только Мцхеты и Джвари, но и Тбилиси» € 155 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов 26 отзывов Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города «По пути к Вардзии, пролегающему вдоль турецкой границы, вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси» от 327 € 295 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 112 отзывов Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас Начало: По месту указания путешесвенника «Здесь же откроются дивные панорамы долины Куры» € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 75 отзывов По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов Начало: У вашего отеля в пределах Старого города «Далее, мы переместимся в центр древней стлицы Грузии и перед нами откроется величественная панорама храма Светицховели (XI век), храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах» от 221 € 199 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Мини-группа 4 часа 45 отзывов Мцхета - кладовая реликвий христианского мира Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны Начало: В районе площади Мейдан «Монастырь Джвари и панорама-символ Грузии» Расписание: ежедневно в 09:45, 10:00 и 10:15 € 89 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы «Помимо этого здесь открывается живописная панорама долины реки Куры» от € 145 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 196 отзывов Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети Начало: На площади Vakhtang Gorgasali, у знака «I Love Tbi... «Головокружительная панорама и минеральный источник» Расписание: ежедневно в 09:00 € 80 за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 9 часов 40 отзывов Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания € 120 за всё до 15 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 10 часов 6 отзывов К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи «К церкви вы подниметесь на внедорожнике — на вершине холма вам откроется потрясающая панорама: вид на величественный Казбек и окружающий горный массив» 321 € 193 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 14 отзывов Джута и Казбек: единение с природой Приключенческая и познавательная поездка к великой горе и живописному ущелью «Необыкновенные панорамы ждут вас на протяжении всего пути, но мы специально остановимся у смотровой площадки советских времен, откуда вы полюбуетесь видами глубокого ущелья Кавказского хребта» € 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 29% скидка Групповая 10 часов 255 отзывов На пути к седому Казбеку: путешествие из Тбилиси Однодневное путешествие от Тбилиси к подножию Казбека с посещением исторических памятников и природных красот Начало: В районе площади Мейдан «У древнего храма, соседствующего с величественным Казбеком, вам откроются не только древние мифы Гергети, но и потрясающие горные панорамы» Расписание: ежедневно в 08:45 35 € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 17 отзывов Кахетия - столица великих грузинских вин Путешествие по живописному региону с акцентом на напитке-символе Грузии Начало: в вашем отеле «Неподалеку от Бодбе вас встретит красивейшая панорама Алазанской долины и Сигнахи, а следом и сам «город любви»» € 169 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚤 На катере Мини-группа 3.5 часа 2 отзыва Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы» Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30 € 100 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов По стопам святой Нино - в Тбилиси и Мцхете Увидеть духовные сокровища Грузии: собор Сиони, храм Светицховели, монастырь Джвари и другие святыни Начало: У парка Рике «С горы, на которой стоит храм, открывается чудесная панорама на слияние двух рек — Арагви и Куры» от € 100 за всё до 7 чел.