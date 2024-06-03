Красивые виды и панорамы Тбилиси

Найдено 29 экскурсий в категории «Панорамы» в Тбилиси, цены от €13, скидки до 59%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
🚌 На автобусе
скидка
39%
Групповая
10 часов
515 отзывов
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
«А дополнят панорамы новые знания о далеком прошлом и о жизни Сакартвело»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2314 за человека
Тбилиси - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
164 отзыва
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
«В конце экскурсии вы подниметесь по канатной дороге на крепость Нарикала и увидите незабываемую панораму старого Тифлиса»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3213 за человека
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
50 отзывов
Популярное предложение
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
«И именно там, кроме старинной церкви, вас ждёт панорама легендарного Казбека — могучего и своенравного символа Грузии»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
161 за всё до 4 чел.
Тбилиси и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
«Храм 6 века находится в живописнейшем месте — на вершине скалы, откуда открывается панорама окрестностей древней Мцхеты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
161 за всё до 4 чел.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
227 отзывов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
«Неподалёку от Тбилиси вас встретит гордый монастырь Джвари, панорама Мцхеты, города-души Грузии, и «обнимающихся» рек-сестёр Арагвы и Куры»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
180 за всё до 7 чел.
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
50 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от 52 за всё до 9 чел.
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
61 отзыв
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии
Начало: место вашего проживания
«Местами дорога проходит прямо над обрывами и может пощекотать нервы, но открывающиеся панорамы гор со снежными шапками этого стоят»
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
188 за всё до 5 чел.
Казбеги: главные и нетуристические тропы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
«Отсюда открываются незабываемые панорамы ущелья Кавказского хребта»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
175 за всё до 6 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
«Проведу по Старому городу и покажу лучшие панорамы Тбилиси»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
41 отзыв
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Узнать, с чего начинается Грузия, отправившись в автопутешествие
«Наша первая остановка — смотровая площадка у храма Джвари, где вас ждёт головокружительная панорама из тех самых стихов Лермонтова: вы полюбуетесь слиянием двух величественных рек — Арагвы и Куры и видами Мцхеты»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
120 за всё до 6 чел.
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
106 отзывов
Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища
Начало: От вашего отеля в пределах Старого города
«Мы пройдемся по старым узким улочкам Мцхета и окажемся на площади, откуда открывается величественная панорама храма Светицховели (XI век), храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 114103 за всё до 6 чел.
Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Клдисубани в Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Приглашаем на незабываемую прогулку по Клдисубани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Сквер Пушкина на площади Свободы, у туристического...
«Прогулка по этой части города, откуда открывается прекрасная панорама Тбилиси, — прекрасная возможность познакомиться с интереснейшими образцами старой тбилисской архитектуры, гармонично сочетающейся с ландшафтом»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
58 за всё до 6 чел.
Тбилиси, каким его ждешь
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
350 отзывов
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
«Здесь же подойдем к древним стенам крепости Нарикала, откуда откроется захватывающая панорама всего города — в теплых оттенках круглый год»
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
150 за человека
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
54 отзыва
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
Начало: Место Вашего проживания
«А по дороге к древнему комплексу вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 275 за всё до 2 чел.
Неизведанная Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
31 отзыв
Экскурсия в Мцхету: Зедазени, Шиомгвиме, Кватахеви и древние развалины
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Мцхеты и её окрестностей, где каждый камень хранит истории древних времён
Начало: Место вашего проживания
«Кроме погружения в историю здесь вас ждёт панорама не только Мцхеты и Джвари, но и Тбилиси»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
26 отзывов
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии
Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города
«По пути к Вардзии, пролегающему вдоль турецкой границы, вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси»
17 июня в 07:00
18 июня в 07:00
от 327295 за всё до 6 чел.
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
112 отзывов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
«Здесь же откроются дивные панорамы долины Куры»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
75 отзывов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Далее, мы переместимся в центр древней стлицы Грузии и перед нами откроется величественная панорама храма Светицховели (XI век), храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Мцхета - кладовая реликвий христианского мира
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
45 отзывов
Мцхета - кладовая реликвий христианского мира
Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны
Начало: В районе площади Мейдан
«Монастырь Джвари и панорама-символ Грузии»
Расписание: ежедневно в 09:45, 10:00 и 10:15
9 июня в 09:45
10 июня в 09:45
89 за человека
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Помимо этого здесь открывается живописная панорама долины реки Куры»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от 145 за всё до 6 чел.
Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
196 отзывов
Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali, у знака «I Love Tbi...
«Головокружительная панорама и минеральный источник»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
80 за человека
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
40 отзывов
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой
Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
120 за всё до 15 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи
«К церкви вы подниметесь на внедорожнике — на вершине холма вам откроется потрясающая панорама: вид на величественный Казбек и окружающий горный массив»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
321193 за всё до 6 чел.
Джута и Казбек: единение с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Джута и Казбек: единение с природой
Приключенческая и познавательная поездка к великой горе и живописному ущелью
«Необыкновенные панорамы ждут вас на протяжении всего пути, но мы специально остановимся у смотровой площадки советских времен, откуда вы полюбуетесь видами глубокого ущелья Кавказского хребта»
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
200 за всё до 3 чел.
На пути к седому Казбеку
🚗 На машине
скидка
29%
Групповая
10 часов
255 отзывов
На пути к седому Казбеку: путешествие из Тбилиси
Однодневное путешествие от Тбилиси к подножию Казбека с посещением исторических памятников и природных красот
Начало: В районе площади Мейдан
«У древнего храма, соседствующего с величественным Казбеком, вам откроются не только древние мифы Гергети, но и потрясающие горные панорамы»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
3525 за человека
Кахетия - столица великих грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Кахетия - столица великих грузинских вин
Путешествие по живописному региону с акцентом на напитке-символе Грузии
Начало: в вашем отеле
«Неподалеку от Бодбе вас встретит красивейшая панорама Алазанской долины и Сигнахи, а следом и сам «город любви»»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
169 за всё до 4 чел.
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
100 за человека
По стопам святой Нино - в Тбилиси и Мцхете
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
По стопам святой Нино - в Тбилиси и Мцхете
Увидеть духовные сокровища Грузии: собор Сиони, храм Светицховели, монастырь Джвари и другие святыни
Начало: У парка Рике
«С горы, на которой стоит храм, открывается чудесная панорама на слияние двух рек — Арагви и Куры»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 100 за всё до 7 чел.
Грузинская Германия, или Немецкая Грузия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Грузинская Германия, или Немецкая Грузия
Открыть малоизвестную грань Тбилиси на групповой экскурсии по бывшим немецким колониям около города
Начало: недалеко от метро «Руставели»
«Монастырь Святых Петра и Павла на вершине холма, откуда открывается захватывающая панорама окрестностей»
9 июня в 10:00
22 июня в 10:00
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
    Эта была лучшая поездка из всех наших поездок в Грузии! Потрясающее необыкновенное место! Дух захватывает от красоты, которую имеешь возможность
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    увидеть в долине Труссо! Дня мало, чтобы насладиться этими величественными, живописными, яркими видами, совсем не хотелось уезжать. Спасибо Вам, Леван, за то, что подарили нам возможность побывать здесь, за Ваши интересные и богатые рассказы, за Вашу любовь к Грузии!

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Тбилиси - любовь с первого взгляда
    Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.
  • А
    Алена
    2 июня 2024
    Казбеги: главные и нетуристические тропы
    Гид был настоящим профессионалом своего дела, он знает историю своей страны в совершенстве, и на протяжении всей длительной экскурсии рассказывал
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    нам о культуре, народе, обычаях, достопримечательностях, древней и новой истории Грузии, да и просто о сегодняшней Грузии и людях. Мы получили массу удовольствия от общения с таким интересным и обаятельным гидом. Он выбирал прекрасные места для остановок, где мы могли насладиться живописными видами и сделать красивые фото. А также останавливался там, где мы его просили и не торопил, а таких остановок было много. Было заметно, что гид не просто выполняет свою работу, но и отдает часть себя каждому туристу, делая экскурсию запоминающейся и приятной. Было очень удобно, что гид заранее договорился о подъеме на водопады, и мы не ждали, когда освободится машина. Также гид очень хорошо и аккуратно водит, с ним было комфортно. Машина чистая, просторная. Мы искренне благодарим его за прекрасно проведенное время и хорошие впечатления!

  • А
    Алёна
    2 июня 2024
    Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
    Тур очень интересный, хорошо спланированный, всё прошло на легке, экскурсовод Тимур-отличный гид, очень позитивный, отзывчивый, хорошо преподносит информацию, отвечает на все вопросы, шутит, танцует! Берите экскурсии с ним-не пожалеете!
  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Тбилиси - любовь с первого взгляда
    Впервые в Грузии и Тбилиси. Очень переживали. Но все переживания рассеялись в первый день. Прекрасная экскурсия с экскурсоводом Еленой. Отлично
    читать дальше

    и кратко с акцентом на основное, без заморочек на даты. Гуляли по городу и узнавали историю любопытные моменты и историю. Прекрасно, с огромной любовью к стране, культура, кухня, вино и многое другое. Елена прекрасный экскурсовод и человек! Четыре часа на одном дыхании ❤️Благодарим и будем рекомендовать всем. Спасибо.

  • Ю
    Юрий
    31 мая 2024
    Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
    Отличный вариант на целый день
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Казбеги: главные и нетуристические тропы
    Giorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а только разнообразила экскурсию! Кто хочет
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    не просто провести чудесный день, но получить пару десятков личных фото для себя или соц. сетей - очень советую! Большое спасибо за прекрасно организованную экскурсию!!

    Giorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а только
  • Ш
    Шырайлым
    28 мая 2024
    Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
    Зоро! Спасибо вам большое за красивый и веселей рассказ🙌🏻 Было очень интересно! информативно! и супер красиво
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
    Огромное спасибо за экскурсию! Сосо - прекрасный гид, рассказчик и просто хороший человек! Знания, юмор, горячий темперамент - это Сосо.
    читать дальше

    От экскурсии осталось приятное послевкусие. Особо хочу отметить водительские навыки гида. Горный серпантин будет вам не особо страшен, если вы в надежных руках Сосо. После экскурсионного дня расставались мы как друзья. Спасибо, Сосо!

  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
    Иосеб - живое воплощение лучших представлений о грузинском народе. Его харизма и забота о пассажирах в этом большом путешествии превратит
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    в праздник даже спуск в чистилище. Маршрут экскурсии к высоте 2,5 тыс метров над морем сам по себе невероятной красоты, но в компании с Иосебом он станет самым ярким впечатлением о Грузии.

    Иосеб - живое воплощение лучших представлений о грузинском народе. Его харизма и забота о пассажирах вИосеб - живое воплощение лучших представлений о грузинском народе. Его харизма и забота о пассажирах вИосеб - живое воплощение лучших представлений о грузинском народе. Его харизма и забота о пассажирах вИосеб - живое воплощение лучших представлений о грузинском народе. Его харизма и забота о пассажирах вИосеб - живое воплощение лучших представлений о грузинском народе. Его харизма и забота о пассажирах вИосеб - живое воплощение лучших представлений о грузинском народе. Его харизма и забота о пассажирах вИосеб - живое воплощение лучших представлений о грузинском народе. Его харизма и забота о пассажирах вИосеб - живое воплощение лучших представлений о грузинском народе. Его харизма и забота о пассажирах вИосеб - живое воплощение лучших представлений о грузинском народе. Его харизма и забота о пассажирах вИосеб - живое воплощение лучших представлений о грузинском народе. Его харизма и забота о пассажирах в

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
  2. Тбилиси - любовь с первого взгляда
  3. Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
  4. Тбилиси и окрестности
  5. Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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