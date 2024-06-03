1 чел.
По популярности
скидка
39%
Групповая
10 часов
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
«А дополнят панорамы новые знания о далеком прошлом и о жизни Сакартвело»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
23€14 за человека
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
«В конце экскурсии вы подниметесь по канатной дороге на крепость Нарикала и увидите незабываемую панораму старого Тифлиса»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
32€13 за человека
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
«И именно там, кроме старинной церкви, вас ждёт панорама легендарного Казбека — могучего и своенравного символа Грузии»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
«Храм 6 века находится в живописнейшем месте — на вершине скалы, откуда открывается панорама окрестностей древней Мцхеты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
«Неподалёку от Тбилиси вас встретит гордый монастырь Джвари, панорама Мцхеты, города-души Грузии, и «обнимающихся» рек-сестёр Арагвы и Куры»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от €52 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
8 часов
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии
Начало: место вашего проживания
«Местами дорога проходит прямо над обрывами и может пощекотать нервы, но открывающиеся панорамы гор со снежными шапками этого стоят»
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
«Отсюда открываются незабываемые панорамы ущелья Кавказского хребта»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
«Проведу по Старому городу и покажу лучшие панорамы Тбилиси»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Узнать, с чего начинается Грузия, отправившись в автопутешествие
«Наша первая остановка — смотровая площадка у храма Джвари, где вас ждёт головокружительная панорама из тех самых стихов Лермонтова: вы полюбуетесь слиянием двух величественных рек — Арагвы и Куры и видами Мцхеты»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища
Начало: От вашего отеля в пределах Старого города
«Мы пройдемся по старым узким улочкам Мцхета и окажемся на площади, откуда открывается величественная панорама храма Светицховели (XI век), храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 114€103 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Клдисубани в Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Приглашаем на незабываемую прогулку по Клдисубани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Сквер Пушкина на площади Свободы, у туристического...
«Прогулка по этой части города, откуда открывается прекрасная панорама Тбилиси, — прекрасная возможность познакомиться с интереснейшими образцами старой тбилисской архитектуры, гармонично сочетающейся с ландшафтом»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€58 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
«Здесь же подойдем к древним стенам крепости Нарикала, откуда откроется захватывающая панорама всего города — в теплых оттенках круглый год»
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€150 за человека
Индивидуальная
13 часов
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
Начало: Место Вашего проживания
«А по дороге к древнему комплексу вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €275 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Мцхету: Зедазени, Шиомгвиме, Кватахеви и древние развалины
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Мцхеты и её окрестностей, где каждый камень хранит истории древних времён
Начало: Место вашего проживания
«Кроме погружения в историю здесь вас ждёт панорама не только Мцхеты и Джвари, но и Тбилиси»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии
Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города
«По пути к Вардзии, пролегающему вдоль турецкой границы, вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси»
17 июня в 07:00
18 июня в 07:00
от 327€295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
«Здесь же откроются дивные панорамы долины Куры»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Далее, мы переместимся в центр древней стлицы Грузии и перед нами откроется величественная панорама храма Светицховели (XI век), храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221€199 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Мцхета - кладовая реликвий христианского мира
Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны
Начало: В районе площади Мейдан
«Монастырь Джвари и панорама-символ Грузии»
Расписание: ежедневно в 09:45, 10:00 и 10:15
9 июня в 09:45
10 июня в 09:45
€89 за человека
Индивидуальная
8 часов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Помимо этого здесь открывается живописная панорама долины реки Куры»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali, у знака «I Love Tbi...
«Головокружительная панорама и минеральный источник»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
9 часов
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой
Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€120 за всё до 15 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи
«К церкви вы подниметесь на внедорожнике — на вершине холма вам откроется потрясающая панорама: вид на величественный Казбек и окружающий горный массив»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
321€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джута и Казбек: единение с природой
Приключенческая и познавательная поездка к великой горе и живописному ущелью
«Необыкновенные панорамы ждут вас на протяжении всего пути, но мы специально остановимся у смотровой площадки советских времен, откуда вы полюбуетесь видами глубокого ущелья Кавказского хребта»
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
скидка
29%
Групповая
10 часов
На пути к седому Казбеку: путешествие из Тбилиси
Однодневное путешествие от Тбилиси к подножию Казбека с посещением исторических памятников и природных красот
Начало: В районе площади Мейдан
«У древнего храма, соседствующего с величественным Казбеком, вам откроются не только древние мифы Гергети, но и потрясающие горные панорамы»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
35€25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - столица великих грузинских вин
Путешествие по живописному региону с акцентом на напитке-символе Грузии
Начало: в вашем отеле
«Неподалеку от Бодбе вас встретит красивейшая панорама Алазанской долины и Сигнахи, а следом и сам «город любви»»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€169 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
€100 за человека
Индивидуальная
5 часов
По стопам святой Нино - в Тбилиси и Мцхете
Увидеть духовные сокровища Грузии: собор Сиони, храм Светицховели, монастырь Джвари и другие святыни
Начало: У парка Рике
«С горы, на которой стоит храм, открывается чудесная панорама на слияние двух рек — Арагви и Куры»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €100 за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Грузинская Германия, или Немецкая Грузия
Открыть малоизвестную грань Тбилиси на групповой экскурсии по бывшим немецким колониям около города
Начало: недалеко от метро «Руставели»
«Монастырь Святых Петра и Павла на вершине холма, откуда открывается захватывающая панорама окрестностей»
9 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Эта была лучшая поездка из всех наших поездок в Грузии! Потрясающее необыкновенное место! Дух захватывает от красоты, которую имеешь возможность
- ООксана2 июня 2024Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.
- ААлена2 июня 2024Гид был настоящим профессионалом своего дела, он знает историю своей страны в совершенстве, и на протяжении всей длительной экскурсии рассказывал
- ААлёна2 июня 2024Тур очень интересный, хорошо спланированный, всё прошло на легке, экскурсовод Тимур-отличный гид, очень позитивный, отзывчивый, хорошо преподносит информацию, отвечает на все вопросы, шутит, танцует! Берите экскурсии с ним-не пожалеете!
- ВВиктория1 июня 2024Впервые в Грузии и Тбилиси. Очень переживали. Но все переживания рассеялись в первый день. Прекрасная экскурсия с экскурсоводом Еленой. Отлично
- ЮЮрий31 мая 2024Отличный вариант на целый день
- ООльга29 мая 2024Giorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а только разнообразила экскурсию! Кто хочет
- ШШырайлым28 мая 2024Зоро! Спасибо вам большое за красивый и веселей рассказ🙌🏻 Было очень интересно! информативно! и супер красиво
- ООльга26 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Сосо - прекрасный гид, рассказчик и просто хороший человек! Знания, юмор, горячий темперамент - это Сосо.
- ААндрей25 мая 2024Иосеб - живое воплощение лучших представлений о грузинском народе. Его харизма и забота о пассажирах в этом большом путешествии превратит
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Панорамы»
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