Добро пожаловать в горы! По Военно-Грузинской дороге мы с вами доберёмся до курорта Гудаури. Там у вас будет свободное время, чтобы насладиться ездой по снежным трассам. А если вы не катаетесь, сможете провести целый день в окружении прекрасных панорам: отдохнуть, погулять и подышать свежим воздухом.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

Дорога до Гудаури

По пути на курорт сделаем остановку у Жинвальского водохранилища, окружённого заснеженными горами. Вы насладитесь тишиной зимней природы и сделаете великолепные фото. А гид расскажет о строительстве водохранилища, его значении для региона и местных легендах. Продолжая путь вдоль Военно-Грузинской дороги, вы услышите о её роли как древнего торгового пути и о значимых событиях, происходивших здесь.

На курорте

Когда мы приблизимся к Гудаури, вы узнаете интересные факты о развитии курорта и его значении для зимнего туризма. Гид расскажет, как этот регион сохранил свои традиции и культуру, став современным центром зимнего отдыха. В Гудаури вы сможете без очередей арендовать горнолыжное или сноубордическое оборудование, взять урок катания с инструктором. Или просто погулять по территории, любуясь горными панорамами.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Prius или Mercedes Sprinter, предоставление горнолыжного оборудования без очередей (по желанию)

В Гудаури у вас будет около 7 часов свободного времени (кататься не обязательно, можно просто погулять). Время в дороге — 1,5–2 часа в одну сторону

С вами поедет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы