По пути на курорт сделаем остановку у Жинвальского водохранилища, окружённого заснеженными горами. Вы насладитесь тишиной зимней природы и сделаете великолепные фото. А гид расскажет о строительстве водохранилища, его значении для региона и местных легендах. Продолжая путь вдоль Военно-Грузинской дороги, вы услышите о её роли как древнего торгового пути и о значимых событиях, происходивших здесь.
На курорте
Когда мы приблизимся к Гудаури, вы узнаете интересные факты о развитии курорта и его значении для зимнего туризма. Гид расскажет, как этот регион сохранил свои традиции и культуру, став современным центром зимнего отдыха. В Гудаури вы сможете без очередей арендовать горнолыжное или сноубордическое оборудование, взять урок катания с инструктором. Или просто погулять по территории, любуясь горными панорамами.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Prius или Mercedes Sprinter, предоставление горнолыжного оборудования без очередей (по желанию)
В Гудаури у вас будет около 7 часов свободного времени (кататься не обязательно, можно просто погулять). Время в дороге — 1,5–2 часа в одну сторону
С вами поедет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Ски-пасс (на целый день) — 70 лари
Аренда оборудования (лыжи/сноуборд, ботинки, палки) — около 70 лари (по желанию)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3057 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин читать дальше
на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы.
Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре.
Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!