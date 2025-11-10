Мои заказы

Зимнее приключение в Гудаури - из Тбилиси

Оказаться в окружении горных пейзажей и покататься на лыжах или сноуборде (по желанию)
Добро пожаловать в горы! По Военно-Грузинской дороге мы с вами доберёмся до курорта Гудаури. Там у вас будет свободное время, чтобы насладиться ездой по снежным трассам.

А если вы не катаетесь, сможете провести целый день в окружении прекрасных панорам: отдохнуть, погулять и подышать свежим воздухом.
Время начала: 10:00

Описание трансфер

Дорога до Гудаури

По пути на курорт сделаем остановку у Жинвальского водохранилища, окружённого заснеженными горами. Вы насладитесь тишиной зимней природы и сделаете великолепные фото. А гид расскажет о строительстве водохранилища, его значении для региона и местных легендах. Продолжая путь вдоль Военно-Грузинской дороги, вы услышите о её роли как древнего торгового пути и о значимых событиях, происходивших здесь.

На курорте

Когда мы приблизимся к Гудаури, вы узнаете интересные факты о развитии курорта и его значении для зимнего туризма. Гид расскажет, как этот регион сохранил свои традиции и культуру, став современным центром зимнего отдыха. В Гудаури вы сможете без очередей арендовать горнолыжное или сноубордическое оборудование, взять урок катания с инструктором. Или просто погулять по территории, любуясь горными панорамами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Prius или Mercedes Sprinter, предоставление горнолыжного оборудования без очередей (по желанию)
  • В Гудаури у вас будет около 7 часов свободного времени (кататься не обязательно, можно просто погулять). Время в дороге — 1,5–2 часа в одну сторону
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Ски-пасс (на целый день) — 70 лари
  • Аренда оборудования (лыжи/сноуборд, ботинки, палки) — около 70 лари (по желанию)
  • Инструктор (2 часа) — 250 лари (по желанию)
  • Катание на снегоходе — 150 лари (по желанию)
  • Полёт на параплане — 350 лари (по желанию)
  • Обед (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3057 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
читать дальше

на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Задать вопрос

