Из Тбилиси - в зимний Боржоми и Бакуриани

Путешествие из Тбилиси в зимний Боржоми и Бакуриани предлагает уникальное сочетание культурного погружения и активного отдыха на горнолыжном курорте
Экскурсия в Боржоми и Бакуриани предлагает уникальную возможность совместить культурное погружение и активный отдых. В Боржоми можно насладиться целебной минеральной водой и узнать о его историческом значении. Бакуриани порадует чистым
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воздухом и разнообразными трассами для лыж и тюбингов.

Программа включает трансфер, сопровождение гида и возможность пообедать в ресторане грузинской кухни. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться зимними пейзажами и активным отдыхом

4.75
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Уникальные зимние пейзажи
  • 💧 Дегустация минеральной воды
  • 🎿 Активный отдых на курорте
  • 🍽️ Аутентичная грузинская кухня
  • 🚐 Комфортабельный трансфер
Из Тбилиси - в зимний Боржоми и Бакуриани
Из Тбилиси - в зимний Боржоми и Бакуриани
Из Тбилиси - в зимний Боржоми и Бакуриани
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Боржоми
  • Центральный парк Боржоми
  • Бакуриани

Описание экскурсии

  • Боржоми — уютный город среди гор, знаменитый своей минеральной водой. Зимний Боржоми не похож на летний — вы сами в этом убедитесь. Мы расскажем, что Боржоми — это не только курортное место, но и значимый для истории город, который был резиденцией российских императоров.
  • Центральный парк Боржоми, в котором живёт минеральная вода. Парк с аттракционами и детскими площадками тянется по узкому ущелью реки. Вы увидите большой стеклянный купол — именно там можно выпить целебную воду. Он такая же, как в магазинах, но чуть теплее и имеет специфический аромат. При входе в парк можно купить пластиковую бутылку для воды.
  • Бакуриани — известный горнолыжный курорт на высоте 1700 метров над уровнем моря. Здесь чистейший воздух, прекрасные виды и нескучные трассы для лыж и тюбингов. Вы узнаете, почему Бакуриани сравнивают с курортом Бешуми в Аджарии и какие особенности делают его особенно интересным.

Программа с таймингом

09:00 — отправление из Тбилиси
11:00 — прибытие в Боржоми, прогулка по парку и дегустация минеральной воды (2 часа)
13:00 — обед в традиционном грузинском ресторане в центре города
14:30 — переезд в Бакуриани
16:00 — прибытие в Бакуриани, активности по желанию (4,5 часа)
20:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter (если группа до 3 человек, то на легковом автомобиле), сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: вход в парк — 5 лари/чел., обед — по желанию — в среднем 25 лари/чел., прокат снаряжения и поездка по трассам Бакуриани — по желанию
  • Дети до 6 лет путешествуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребёнка в автобусе придётся посадить на колени

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Самгебро 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Рашид
31 мар 2025
Отличная экскурсия! Были большой компанией (7 человек). Организаторы предоставили отдельный автомобиль. Гид Джамал (Джимми) был просто замечателен. Весел, эрудирован, показал отличные локации, проводил на бассейн в Боржоми, отличный обед с фантастическим вином в "Old Borjomi". В Бакуриани на момент нашего посещения было уже закрытие сезона - но на гору мы попали, покатались на фуникулерах, посмотрели на горы- все классно.
I
23 фев 2024
Мне очень понравилась поездка. Водитель прекрасный и интересный человек. Мы ездили небольшой компанией в 5 человек, пили воду в Боржоми, гуляли по парку, любовались красивыми видами, а после приехали в
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Бакуриани, где каждый занимался своими делами (лично я катался на лыжах). Я не поставлю 5 звезд только потому, что ожидал профессионального гида с полноценной экскурсионной программой, хотя наш водитель рассказал кучу интересного, но в основном из бытовой жизни

Алёна
16 фев 2024
Отличный опыт в поездке в Боржоми и Бакуриани! Организация была на высшем уровне благодаря замечательному гиду Рузанне. Она не только обладала глубоким знанием местных достопримечательностей, но и создала очень комфортную атмосферу в нашей группе. Спринтер также был очень комфортным и удобным для путешествия. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет насладиться красотами Грузии с профессионалом на борту!
А
14 фев 2024
Опасное вождение
Красивые места
Но слабая организация
Вика
Вика
Ответ организатора:
Благодарим за обратную связь! Мы серьезно относимся к безопасности наших клиентов и обеспечиваем обученных и опытных водителей. Ваш отзыв поможет нам улучшить качество наших услуг и обеспечить более комфортное путешествие в будущем.
Сожалеем, что экскурсия вас разочаровала.
П
1 фев 2024
Поездка нам понравилось: прогулялись по парку Боржоми и попробовали настоящей воды Боржоми, даже зимой в парке достаточно много зеленых деревьев. Самое интересное было в Бакуриани: там нам удалось покататься на сноубордах и снегоходе. Рекомендую данный тур тем, кто хочет покататься в горах и насладиться красивыми горными пейзажами
Поездка нам понравилось: прогулялись по парку Боржоми и попробовали настоящей воды Боржоми, даже зимой в паркеПоездка нам понравилось: прогулялись по парку Боржоми и попробовали настоящей воды Боржоми, даже зимой в парке
Наталья
8 янв 2024
Всем привет! Хочу поделиться своими замечательными впечатлениями от нашей рождественской поездки в зимний Боржоми и Бакуриани с компанией Tripster.
Мы ездили всей семьей с двумя детьми 9 и 13 лет. Дети
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также в восторге путешествия и уже активно делятся фотографиями в соцсетях.))
Сразу скажу, что все прошло прекрасно с организационной точки зрения - автобус приехал вовремя, чистый салон, удобные места, тепло, уютно, прекрасный водитель, волшебные виды из окна. Были предусмотрены остановки, где можно было выпить кофе, сходить в туалет, подышать. Даже дети не устали в дороге, хотя общее время в пути (в одну сторону) составляет около 2,5-3 часов.
Незабываемое впечатление от Боржоми, обязательно приедем сюда весной на несколько дней отдохнуть, подышать горным воздухом, купить местный душистый мед! Ну и, конечно, заснеженный Бакуриани - конечная остановка, где мы провели почти 4 часа - вкусно пообедали грузинскими блюдами, дети успели покататься с горки на санках, а мы все посмотрели,"разведали обстановку", чтобы также приехать сюда в следующий раз уже самим на несколько дней.
Отдельно хочу рассказать о нашем гиде Джимми. Он был просто великолепен! У нас была очень интернациональная группа - индусы, филиппинцы, бразилец, русские, украинцы и азербайджанцы! Он не только прекрасно общался со всеми нами на разных языках, подробно и с юмором рассказывал историю Грузии, показывал достопримечательности, отвечал на все наши вопросы, заботился о нас в дороге)), Джимми сумел нас объединить на время этой поездки, подружить, он нашел подход к каждому! Отдельная благодарность нашему гиду за импровизированное празднование Дня рождения филиппинки из нашей группы и дискотеку по этому поводу на обратном пути))! Веселились все! Мы также смогли рассказать о себе, своих странах, впечатлениях о Грузии. Джимми буквально заразил нас своей огромной любовью к прекрасной Грузии!
Короче говоря, всем рекомендую путешествовать с этой компанией, вы получите прекрасные положительные эмоции, незабываемые впечатления, новые знания, новых друзей!
Мы обязательно еще раз поедем путешествовать с Tripster!

Всем привет! Хочу поделиться своими замечательными впечатлениями от нашей рождественской поездки в зимний Боржоми и Бакуриани с компанией Tripster.Всем привет! Хочу поделиться своими замечательными впечатлениями от нашей рождественской поездки в зимний Боржоми и Бакуриани с компанией Tripster.Всем привет! Хочу поделиться своими замечательными впечатлениями от нашей рождественской поездки в зимний Боржоми и Бакуриани с компанией Tripster.Всем привет! Хочу поделиться своими замечательными впечатлениями от нашей рождественской поездки в зимний Боржоми и Бакуриани с компанией Tripster.
М
8 янв 2024
Отличная возможность отдохнуть и за день познакомиться с Боржоми и Бакуриани!
Мы ездили с детьми 9 и 13 лет и начну с того, что вся поездка была хорошо организована.
Место выезда нам
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искать не пришлось, Такси (Яндекс) на точку из билета по Яндекс. Картам привез прямо к офису турфирмы, где мы дождались наш автобус.
Выехали почти вовремя, где-то в 9-10. Дорога не утомительная, где-то раз в час делали остановки на кофе / туалет / походить. До Боржоми ехали часа полтора и затем провели здесь тоже около полутора часов: погуляли по местному парку (вход - 5 лари), попробовали минеральную водичку из местных источников (бесплатно, но нужно иметь какой-то стаканчик или бутылку, которые можно и тут же купить, при необходимости), разные сорта меда и варенья у местных торговцев. Мы были в Боржоми первый раз, но решили позже обязательно сюда вернуться: отдохнуть на чистом воздухе (с непривычки может даже голова заболеть от избытка кислорода), с красивыми горными видами.
После Боржоми поехали в Бакуриани. Дорога должна была занять минут 30-40, но мы ехали около часа, т. к. перед горным перевалом полиция проверяла все автомобили на наличие зимних шин, возникла небольшая пробка.
В Бакуриани первым делом мы пообедали в ресторане, в котором столики для нашей группы были уже забронированы. Ну, и после обеда и до отъезда мы развлекались на лыжных склонах.
Тут каждый сможет найти себя: прокат комплекта лыжного инвентаря - от 40 лари, бугельный подъемник - 1 или 2 лари (до кресельных подьемников мы не дошли, их ценой не интересовался) аренда снегоката - 5 лари в час (снегокат можно самому таскать на гору, а можно подниматься за 1 лари на бугеле), а можно просто погулять или посидеть в кафе. Бугельных подъемников тут штук 4-5, очередь на подьем при нас была не больше 5-7 минут. На всякий случай возьмите с собой монеты по 1 лари для туалета в кафе на склоне (карты или другие монеты турникет не принимает).
Т. к. всем в группе захотелось немного задержаться в Бакуриани, в Тбилиси мы выехали после 19-ти и в Тбилиси вернулись уже около 22-30. Тут тоже можно отметить гибкость организаторов: без каких-либо проблем сдвинули время обратного выезда, чтобы все остались довольны.
Ну и одно из главных впечатлений о туре, это впечатление о нашем гиде - Джимми! С самого начала поездки он заряжал нас своим позитивом, весь день делился своей любовью к Грузии и постоянно рассказывал что-то интересное. Группа у нас была двуязычная - половина группы общалась на русском, а другая половина - на английском языке, но это не стало проблемой, Джимми уделял внимание всем и свободно поддерживал общение со всеми. Этот человек подарил всем нам отличное настроение! Большое спасибо, Джимми!

В общем, в этом туре мы смогли сформировать себе впечатление об отдыхе в Бакуриани и Боржоми (положительное:), все хорошо провели время и получили массу положительных эмоций!
Рекомендую.

Отличная возможность отдохнуть и за день познакомиться с Боржоми и Бакуриани!Отличная возможность отдохнуть и за день познакомиться с Боржоми и Бакуриани!Отличная возможность отдохнуть и за день познакомиться с Боржоми и Бакуриани!Отличная возможность отдохнуть и за день познакомиться с Боржоми и Бакуриани!Отличная возможность отдохнуть и за день познакомиться с Боржоми и Бакуриани!Отличная возможность отдохнуть и за день познакомиться с Боржоми и Бакуриани!
Л
23 дек 2023
Сегодня были на экскурсии с Джими. Отличный рассказ с юмором специально для моей дочери он переводил на русский язык так как группа была смешная экскурсия была на английском. Очень много нового и интересного. В Бакуриани пошел снегопад и мы очень здорово провели время. Полный восторг
Сегодня были на экскурсии с Джими. Отличный рассказ с юмором специально для моей дочери он переводилСегодня были на экскурсии с Джими. Отличный рассказ с юмором специально для моей дочери он переводилСегодня были на экскурсии с Джими. Отличный рассказ с юмором специально для моей дочери он переводилСегодня были на экскурсии с Джими. Отличный рассказ с юмором специально для моей дочери он переводил
Анна
15 дек 2023
Экскурсия в зимний Боржоми и Бакуриани оставила незабываемые впечатления. Гид Джимми не только обладал глубоким знанием региона, но и вложил душу в рассказы, делая историю и культуру этих мест близкими
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и понятными. Комфортное авто, предоставленное нашими организаторами, сделало каждый этап путешествия приятным и беззаботным. Все вместе создало атмосферу, в которой хочется возвращаться снова и снова. Благодарность Джимми и команде за великолепный опыт!

Экскурсия в зимний Боржоми и Бакуриани оставила незабываемые впечатления. Гид Джимми не только обладал глубоким знанием

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