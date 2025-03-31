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искать не пришлось, Такси (Яндекс) на точку из билета по Яндекс. Картам привез прямо к офису турфирмы, где мы дождались наш автобус.

Выехали почти вовремя, где-то в 9-10. Дорога не утомительная, где-то раз в час делали остановки на кофе / туалет / походить. До Боржоми ехали часа полтора и затем провели здесь тоже около полутора часов: погуляли по местному парку (вход - 5 лари), попробовали минеральную водичку из местных источников (бесплатно, но нужно иметь какой-то стаканчик или бутылку, которые можно и тут же купить, при необходимости), разные сорта меда и варенья у местных торговцев. Мы были в Боржоми первый раз, но решили позже обязательно сюда вернуться: отдохнуть на чистом воздухе (с непривычки может даже голова заболеть от избытка кислорода), с красивыми горными видами.

После Боржоми поехали в Бакуриани. Дорога должна была занять минут 30-40, но мы ехали около часа, т. к. перед горным перевалом полиция проверяла все автомобили на наличие зимних шин, возникла небольшая пробка.

В Бакуриани первым делом мы пообедали в ресторане, в котором столики для нашей группы были уже забронированы. Ну, и после обеда и до отъезда мы развлекались на лыжных склонах.

Тут каждый сможет найти себя: прокат комплекта лыжного инвентаря - от 40 лари, бугельный подъемник - 1 или 2 лари (до кресельных подьемников мы не дошли, их ценой не интересовался) аренда снегоката - 5 лари в час (снегокат можно самому таскать на гору, а можно подниматься за 1 лари на бугеле), а можно просто погулять или посидеть в кафе. Бугельных подъемников тут штук 4-5, очередь на подьем при нас была не больше 5-7 минут. На всякий случай возьмите с собой монеты по 1 лари для туалета в кафе на склоне (карты или другие монеты турникет не принимает).

Т. к. всем в группе захотелось немного задержаться в Бакуриани, в Тбилиси мы выехали после 19-ти и в Тбилиси вернулись уже около 22-30. Тут тоже можно отметить гибкость организаторов: без каких-либо проблем сдвинули время обратного выезда, чтобы все остались довольны.

Ну и одно из главных впечатлений о туре, это впечатление о нашем гиде - Джимми! С самого начала поездки он заряжал нас своим позитивом, весь день делился своей любовью к Грузии и постоянно рассказывал что-то интересное. Группа у нас была двуязычная - половина группы общалась на русском, а другая половина - на английском языке, но это не стало проблемой, Джимми уделял внимание всем и свободно поддерживал общение со всеми. Этот человек подарил всем нам отличное настроение! Большое спасибо, Джимми!



В общем, в этом туре мы смогли сформировать себе впечатление об отдыхе в Бакуриани и Боржоми (положительное:), все хорошо провели время и получили массу положительных эмоций!

Рекомендую.