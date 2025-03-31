Экскурсия в Боржоми и Бакуриани предлагает уникальную возможность совместить культурное погружение и активный отдых. В Боржоми можно насладиться целебной минеральной водой и узнать о его историческом значении. Бакуриани порадует чистым
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Уникальные зимние пейзажи
- 💧 Дегустация минеральной воды
- 🎿 Активный отдых на курорте
- 🍽️ Аутентичная грузинская кухня
- 🚐 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
- Боржоми
- Центральный парк Боржоми
- Бакуриани
Описание экскурсии
- Боржоми — уютный город среди гор, знаменитый своей минеральной водой. Зимний Боржоми не похож на летний — вы сами в этом убедитесь. Мы расскажем, что Боржоми — это не только курортное место, но и значимый для истории город, который был резиденцией российских императоров.
- Центральный парк Боржоми, в котором живёт минеральная вода. Парк с аттракционами и детскими площадками тянется по узкому ущелью реки. Вы увидите большой стеклянный купол — именно там можно выпить целебную воду. Он такая же, как в магазинах, но чуть теплее и имеет специфический аромат. При входе в парк можно купить пластиковую бутылку для воды.
- Бакуриани — известный горнолыжный курорт на высоте 1700 метров над уровнем моря. Здесь чистейший воздух, прекрасные виды и нескучные трассы для лыж и тюбингов. Вы узнаете, почему Бакуриани сравнивают с курортом Бешуми в Аджарии и какие особенности делают его особенно интересным.
Программа с таймингом
09:00 — отправление из Тбилиси
11:00 — прибытие в Боржоми, прогулка по парку и дегустация минеральной воды (2 часа)
13:00 — обед в традиционном грузинском ресторане в центре города
14:30 — переезд в Бакуриани
16:00 — прибытие в Бакуриани, активности по желанию (4,5 часа)
20:30 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter (если группа до 3 человек, то на легковом автомобиле), сопровождение гида
- Дополнительные расходы: вход в парк — 5 лари/чел., обед — по желанию — в среднем 25 лари/чел., прокат снаряжения и поездка по трассам Бакуриани — по желанию
- Дети до 6 лет путешествуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребёнка в автобусе придётся посадить на колени
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Самгебро 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 278 туристов
Вот уже несколько лет я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рашид
31 мар 2025
Отличная экскурсия! Были большой компанией (7 человек). Организаторы предоставили отдельный автомобиль. Гид Джамал (Джимми) был просто замечателен. Весел, эрудирован, показал отличные локации, проводил на бассейн в Боржоми, отличный обед с фантастическим вином в "Old Borjomi". В Бакуриани на момент нашего посещения было уже закрытие сезона - но на гору мы попали, покатались на фуникулерах, посмотрели на горы- все классно.
I
Igor
23 фев 2024
Мне очень понравилась поездка. Водитель прекрасный и интересный человек. Мы ездили небольшой компанией в 5 человек, пили воду в Боржоми, гуляли по парку, любовались красивыми видами, а после приехали в
Алёна
16 фев 2024
Отличный опыт в поездке в Боржоми и Бакуриани! Организация была на высшем уровне благодаря замечательному гиду Рузанне. Она не только обладала глубоким знанием местных достопримечательностей, но и создала очень комфортную атмосферу в нашей группе. Спринтер также был очень комфортным и удобным для путешествия. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет насладиться красотами Грузии с профессионалом на борту!
А
Алена
14 фев 2024
Опасное вождение
Красивые места
Но слабая организация
Красивые места
Но слабая организация
Вика
Ответ организатора:
Благодарим за обратную связь! Мы серьезно относимся к безопасности наших клиентов и обеспечиваем обученных и опытных водителей. Ваш отзыв поможет нам улучшить качество наших услуг и обеспечить более комфортное путешествие в будущем.
Сожалеем, что экскурсия вас разочаровала.
Сожалеем, что экскурсия вас разочаровала.
П
Полина
1 фев 2024
Поездка нам понравилось: прогулялись по парку Боржоми и попробовали настоящей воды Боржоми, даже зимой в парке достаточно много зеленых деревьев. Самое интересное было в Бакуриани: там нам удалось покататься на сноубордах и снегоходе. Рекомендую данный тур тем, кто хочет покататься в горах и насладиться красивыми горными пейзажами
Наталья
8 янв 2024
Всем привет! Хочу поделиться своими замечательными впечатлениями от нашей рождественской поездки в зимний Боржоми и Бакуриани с компанией Tripster.
Мы ездили всей семьей с двумя детьми 9 и 13 лет. Дети
Мы ездили всей семьей с двумя детьми 9 и 13 лет. Дети
М
Максим
8 янв 2024
Отличная возможность отдохнуть и за день познакомиться с Боржоми и Бакуриани!
Мы ездили с детьми 9 и 13 лет и начну с того, что вся поездка была хорошо организована.
Место выезда нам
Мы ездили с детьми 9 и 13 лет и начну с того, что вся поездка была хорошо организована.
Место выезда нам
Л
Лиана
23 дек 2023
Сегодня были на экскурсии с Джими. Отличный рассказ с юмором специально для моей дочери он переводил на русский язык так как группа была смешная экскурсия была на английском. Очень много нового и интересного. В Бакуриани пошел снегопад и мы очень здорово провели время. Полный восторг
Анна
15 дек 2023
Экскурсия в зимний Боржоми и Бакуриани оставила незабываемые впечатления. Гид Джимми не только обладал глубоким знанием региона, но и вложил душу в рассказы, делая историю и культуру этих мест близкими
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