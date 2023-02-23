12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Начало: В районе площади Мейдан
«Бакуриани — один из самых известных и красивых горнолыжных курортов в Грузии»
Расписание: ежедневно в 08:00
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
€199 за человека
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Из Тбилиси в Гудаури: лыжи, сноуборд, квадроцикл, параплан и дегустации
Начало: Проспект Шота Руставели, д. 25
«Прежде чем добраться до известного горнолыжного центра Гудаури, насладитесь дегустацией традиционной грузинской чачи, погрузившись в уникальное кулинарное наследие региона»
Расписание: каждый день в 09:15
Завтра в 09:15
28 ноя в 09:15
$30 за человека
скидка
34%
10 часов
Групповая
до 19 чел.
От хвойных лесов до горных вершин: Боржоми и Бакуриани
Отправиться в зимнюю сказку, насладиться пейзажами и покататься на лыжах или сноуборде
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Вы можете покататься на тобогане, лыжах или сноуборде»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
70€46 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexandru23 февраля 2023Бакуриани - Боржоми - горнолыжный курортОтличный позитивный гид, красивые горы, отлично покатались! Рекомендую!
- ААлина17 марта 2020Очень рекомендую эту экскурсию! Природа великолепна: зима, снег…. А поездка на "кукушке" - как в кино попала. Летом, сказали здесь тоже очень красиво. Приглашали в гости теперь летом или осенью. Кто еще не был, обязательно посетите с этой командой!
- ААнтон20 января 2020Отличная экскурсия! Нам все очень понравилось - гид очень любит Грузию. Заезжали по пути в разные удивительные места (храмы, площадки
- AAnastasia15 декабря 2019Прекрасная экскурсия и гид! Еще один незабываемый день в Грузии. Еще раз огромное спасибо нашему гиду за такую уютную и познавательную поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Горнолыжные туры»
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