А Алина

Очень рекомендую эту экскурсию! Природа великолепна: зима, снег…. А поездка на "кукушке" - как в кино попала. Летом, сказали здесь тоже очень красиво. Приглашали в гости теперь летом или осенью. Кто еще не был, обязательно посетите с этой командой!