Горнолыжные туры – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Горнолыжные туры» в Тбилиси, цены от €30, скидки до 34%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
На машине
3 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Начало: В районе площади Мейдан
«Бакуриани — один из самых известных и красивых горнолыжных курортов в Грузии»
Расписание: ежедневно в 08:00
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
199 за человека
Из Тбилиси в Гудаури: лыжи, сноуборд, квадроцикл, параплан и дегустации
На автобусе
На параплане
На квадроциклах
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Из Тбилиси в Гудаури: лыжи, сноуборд, квадроцикл, параплан и дегустации
Начало: Проспект Шота Руставели, д. 25
«Прежде чем добраться до известного горнолыжного центра Гудаури, насладитесь дегустацией традиционной грузинской чачи, погрузившись в уникальное кулинарное наследие региона»
Расписание: каждый день в 09:15
Завтра в 09:15
28 ноя в 09:15
$30 за человека
От хвойных лесов до горных вершин: Боржоми и Бакуриани
На автобусе
скидка
34%
10 часов
Групповая
до 19 чел.
От хвойных лесов до горных вершин: Боржоми и Бакуриани
Отправиться в зимнюю сказку, насладиться пейзажами и покататься на лыжах или сноуборде
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Вы можете покататься на тобогане, лыжах или сноуборде»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
7046 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexandru
    23 февраля 2023
    Бакуриани - Боржоми - горнолыжный курорт
    Отличный позитивный гид, красивые горы, отлично покатались! Рекомендую!
  • А
    Алина
    17 марта 2020
    Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
    Очень рекомендую эту экскурсию! Природа великолепна: зима, снег…. А поездка на "кукушке" - как в кино попала. Летом, сказали здесь тоже очень красиво. Приглашали в гости теперь летом или осенью. Кто еще не был, обязательно посетите с этой командой!
  • А
    Антон
    20 января 2020
    Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
    Отличная экскурсия! Нам все очень понравилось - гид очень любит Грузию. Заезжали по пути в разные удивительные места (храмы, площадки
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    для фото) В Батуми попили воды, в бакуриани поднялись на самый верх и покатались на санках. По пути остановились в кафе с отличным шашлыком.

  • A
    Anastasia
    15 декабря 2019
    Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
    Прекрасная экскурсия и гид! Еще один незабываемый день в Грузии. Еще раз огромное спасибо нашему гиду за такую уютную и познавательную поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Горнолыжные туры»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
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  3. От хвойных лесов до горных вершин: Боржоми и Бакуриани
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Монастырь Джвари
  8. Крепость Ананури
  9. Театр марионеток Резо Габриадзе
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в ноябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 199 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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