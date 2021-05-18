Полезная информация о Тбилиси
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Местное время в Тбилиси
23:3000
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇪 Грузия
|Название города
|Тбилиси
|По-английски
|Tbilisi
|Это столица
|Тбилиси является столицей Грузии
|Население города
|1 049 498 чел.
|Аэропорт
|Шота Руставели TBS
|Часовой пояс
|Asia/Tbilisi
|Средняя высота
|491 м. от уровня моря
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Тбилиси
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