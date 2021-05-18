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Полезная информация о Тбилиси

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Местное время в Тбилиси
23:3000
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇪 Грузия
Название городаТбилиси
По-английскиTbilisi
Это столицаТбилиси является столицей Грузии
Население города1 049 498 чел.
АэропортШота Руставели TBS
Часовой поясAsia/Tbilisi
Средняя высота491 м. от уровня моря

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